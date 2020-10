"Si me das a elegir un tema para charlar escogería el amor", afirmaba el cantante y compositor que, el mes próximo, presentara su último álmbum Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

1 de octubre de 2020 • 11:48

Con tres recientes nominaciones a los premios Latin Grammy 2020-álbum del año, mejor disco de pop/rock y mejor canción pop/rock por "La canción de las bestias"-, Fito Páez presentará el 1 de noviembre, a las 22, su última producción La conquista del espacio, con un show en vivo y por streaming desde el Movistar Arena.

El concierto del artista rosarino con la totalidad de su banda se llevará a cabo luego de que debiera cancelar el espectáculo que tenía previsto realizar en su ciudad natal el 13 de marzo, día en que cumplió 57 años. En esta ocasión, el show tendrá una puesta de la destacada escenógrafa Adriana Maestri, en tanto que Páez estará acompañado por Diego Olivero, en bajo y dirección musical; Juan Absatz, en teclados; Juani Agüero, en guitarras; Gastón Baremberg, en batería; y Florencia Villagra, en voces.

Lanzado en marzo, La conquista del espacio sucedió al exitoso La ciudad liberada, de 2017, y fue recibido con buenas críticas por parte de la prensa, del mismo modo que los videoclips de las canciones "Resucitar" y "La canción de las bestias". El trabajo fue grabado en Capitol Studios, de Los Ángeles, y participaron como invitados Abe Laboriel, baterista de Paul McCartney; el bajista Guillermo Vadalá y la Orquesta Sinfónica de Nashville.

Para la presentación del próximo 1 de noviembre, las entradas se ponen a la venta esta tarde desde la página del cantante y compositor. Será la primera vez que Fito Páez se presente con su banda por streaming, aunque el músico ofreció algunos conciertos desde la intimidad de su hogar en este formato al iniciarse el aislamiento obligatorio.

La conquista del espacio cierra con la canción "Todo se olvida", un canto al amor. Sobre ese punto habló con LA NACION, en agosto: "El amor es lo único que me interesa. Si me das a elegir un tema para charlar, escogería el amor. Los significantes, las perversiones, los vínculos, sus formas curativas, los diferentes estadios del amor, con tus hijos, con tu novia, con tu madre, con tu tía, con tu hermano, eso es lo que más me gusta de estar vivo. Por eso digo que amar es la palabra perfecta".

