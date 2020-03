Fito Páez dio un recital desde su casa y lo vieron más de 100 mil personas

El recital íntimo de Fito Páez 12:44

Ya había sucedido con el recital de Los Pericos el jueves -obligados a cumplir la cuarentena todos juntos luego de su gira por Estados Unidos. Los músicos argentinos buscan la manera de acompañar y acompañarse en tiempos de coronavirus. Este viernes a las 21:30 fue el momento elegido por Fito Páez para llevar música y palabras a esos miles de fans que están en sus casas, que necesitan desconectarse por un rato de la realidad y volar a través de sonidos familiares, que ya son parte de su historia. La fecha no es casual, sino que se da justo una semana después de la prevista para el concierto en Rosario, que tuvo que suspender a causa de la pandemia.

Un piano, un fonógrafo, una computadora portátil, un montón de papeles y un vaso de agua. La puesta minimalista que eligió Páez fue más que suficiente porque, al fin y al cabo, lo importante era otra cosa.

Puntual, con su estampa intacta aunque atravesada por los años, el rosarino comenzó con Mariposa Tecknicolor , Los días de sonrisas, vino y flores y 11 y 6 . Tres momentos en la muy diferentes en la carrera del músico. Luego, con Cable a tierra , el recién lanzado Resucitar y el clásico brasileño Desde que o Samba e Samba , quedó claro que la intención del músico iba más allá del divertimento. Hubo un mensaje de fe detrás del repertorio: "No creas que perdió sentido todo (hoy menos que nunca)", "La vida es un mar de sombras y luces, y aparecen las señales del amor que te hacen resucitar", "No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos, me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado".

A lo largo de un poco más de una hora, entre Instagram y Facebook se mantuvieron firmes más de 100 mil personas de la Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros países. Por ellos pasó también Esta tarde ví llover de Armando Manzanero, uno de los ídolos de Páez: "Cuando lo conocí se me hizo un nudo en la garganta"; y una versión algo tangueada de Gracias a la vida , de Violeta Parra.

El músico aprovechó también para leer una carta de la Fundación Sí , y dejar un mensaje a todos: "Estamos adentro de la casa, pensemos en la gente que no tiene casa y en las personas que asisten a esas personas. Esto fue muy emocionante para mí. Es el primer día oficial de cuarentena en la Argentina, y es muy importante lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández. Hay que respetar las leyes: vivir y ayudar a vivir".