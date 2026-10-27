Freddie De Tommaso y Nadine Sierra: un debut memorable y una fiesta de la voz

Gala lírica: con Freddie De Tommaso (tenor) y Nadine Sierra (soprano). Orquesta del Ciclo AURA, con dirección de Constantine Orbelian. Repertorio: piezas de Puccini, Verdi, Bellini, Mascagni, Gounod. Sala: Teatro Colón.

Una de las mayores dificultades de esa antología de piezas vocales que suele llamarse “gala lírica” consiste en restituir la atmósfera dramática de la ópera en la que cada una de esas piezas respiraba. Una solución a esa dificultad es la interiorización ilusoria del drama entero en la miniatura.

El tenor Freddie De Tommaso y la soprano Nadine Sierra ofrecieron durante casi dos horas, como cierre del Ciclo Aura del Teatro Colón, un florilegio de arias y dúos que podría haberse deslizado fácilmente a puro cancionero; no fue así, cada nota estuvo cargada de la ópera de la que había sido extirpada. La razón es simple: los dos no son solamente grandísimas voces (aunque el tipo de magnitud de cada uno es diferente) sino, sobre todo, artistas.

De Tommaso, que tuvo un debut memorable en el Colón, empezó con “Recondita armonia”, de Puccini. Hay en él una especie de nobleza vintage que hace pensar enseguida en Carlo Bergonzi o incluso en Pavarotti, con brillo en los agudos y un centro rotundo, oscuro, que se notó igualmente en “La fleur que tu m’avais jetée”, de Carmen, de Bizet.

Freddie De Tommaso Juanjo Bruzza/Teatro Colón

Llegó después el turno de Sierra con sus primeras incursiones en Madama Butterfly, con “Piangi? Perché?…Un bel dì vedremo”. Casi que no hay cosa que, en este plan, no le salga bien, pero parece que por ahora no es la que le sale mejor (sensatamente, se suprimió el dúo con Pinkerton que estaba previsto inicialmente), o en todo caso queda un poco por debajo de La bohème. La colaboración con De Tomasso resultó fuera de serie. El “Che gelida manina” no pudo ser más sensible. La línea del canto tuvo la espontaneidad de haberse creado en ese mismo segundo. Lo mismo cabría decir de Sierra con “Sì, mi chiamano Mimì” y del dúo “O soave fanciulla”, que volvieron a hacer como cierre de los bises.

La segunda parte tuvo primero nuevamente a De Tommaso con “Nessun dorma”. El poderío vocal de De Tommaso es excepcional, pero, para decirlo de una vez, nunca grita, siempre hace música, incluso pagando el precio de alguna desprolijidad. El aria de Luisa Miller, “Tu puniscimi, o Signore”, por otro lado, fue probablemente el punto más alto de Sierra. Nadie actualmente puede alcanzar semejante densidad en la ligereza ni semejante irisación, y todo esto subordinado a un efecto puramente dramático, lo mismo que en “Amour, ranime mon courage”, el aria Juliette en Roméo et Juliette, de Gounod. Se lució también De Tommaso en “Ah! sì, ben mio…Di quella pira”, de Il trovatore, y en “Mamma, quel vino è generoso”, de Cavalleria rusticana, y Sierra en “Chi il bel sogno di Doretta”, de La rondine.

Freddie De Tommaso y Nadine Sierra Juanjo Bruzza/Teatro Colón

El último dúo, “Vicino a te s’acqueta”, de Andrea Chénier, de Umberto Giordano, fue además la confirmación de la perfecta colaboración de la soprano y el tenor, y de la presencia escénica imbatible de los dos. Acompañó correctamente la orquesta del Ciclo Aura que, dirigida por Constantine Orbelian, hizo además la obertura de Norma, de Bellini, y los intermezzi de Cavalleria rusticana y de Manon Lescaut. A pesar del evidente compromiso y delicadeza de Orbelian, el desnivel entre la parte vocal y la instrumental resultó sin embargo indisimulable.

Muy generosos fueron con De Tommaso y Sierra con los cinco bises, que incluyeron, además “O soave fanciulla”, el dúo “Lippen schweigen”, de La viuda alegre de Lehár (con baile de vals incluido), una vertiginosa y articuladísima “Sempre libera” y un conmovedor “O mio babbino caro”, por Sierra, y “E lucevan le stelle”. Más, habría sido ya un exceso, y las voces lo sabían.