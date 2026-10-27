U2 anuncia su tercera fecha en River: cuándo salen las entradas a la venta

Las entradas para los dos shows de U2 anunciados en el estadio de River Plate se agotaron en tiempo récord y, ante la extraordinaria respuesta del público (más de un millón de personas se congregaron en la fila virtual), la banda irlandesa suma a tres noches su esperado reencuentro con los argentinos, en el marco de The Greatest Show on Earth World Tour.

Cuáles son los precios de las entradas para U2 en River Gentileza

Entonces, además de las presentaciones en el Monumental ya pactadas para el 23 y el 25 de marzo, ahora Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. anuncian una tercera para el 27 de marzo.

Los tickets se pondrán a la venta este jueves 29 de octubre a partir de las 13 (en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa), únicamente en el sitio oficial de AllAccess.

El estadio estará dividido entre sectores de campo, plateas y las ubicaciones más cercanas al escenario. Todos los valores tienen cargo de servicio adicional.

Red Zone: $700.000

Gold Circle: $500.000

Campo delantero: $355.000

Campo general + Sívori baja: $185.000

Platea preferencial San Martín inferior: $375.000

Platea preferencial San Martín baja: $375.000

Platea preferencial San Martín media: $375.000

Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000

Platea preferencial Belgrano baja: $375.000

Platea preferencial Belgrano media: $375.000

Platea alta San Martín: $145.000

Platea alta Belgrano: $145.000

Platea Sívori media s/n: $160.000

General alta Sívori: $120.000

De acuerdo con el mapa oficial, Gold Circle ocupa el sector central ubicado frente al escenario, mientras que Red Zone aparece sobre uno de sus laterales. Detrás se distribuyen los sectores de campo delantero y campo general.

Nuevo disco y 50 años de trayectoria

La maquinaria irlandesa volvió a activarse y sabemos que cuando lo hace es a lo grande. Esta temporada celebraron los 50 años de trayectoria y anunciaron la salida de un nuevo disco: Carnaval de luz (sí, en castellano), que estará disponible para todo el mundo el 13 de noviembre. Precisamente el título de la gira mundial es el nombre de una de las nuevas canciones del cuarteto: “The Greatest Show on Earth World Tour”.

El reencuentro de U2 con el público argentino se dará en el Monumental de Núñez, el estadio que los vio por primera vez de la mano del PopMart Tour, en 1998. También allí se presentaron en 2006, cuando la banda trajo otra de sus celebradas giras, Vertigo. La tercera, en tanto, no fue en suelo porteño sino en La Plata, en el entonces flamante Estadio Único y de la mano del 360° Tour. Tabién en La Plata fue la cuarta, en 2017 y con el repaso de su obra maestra, The Joshua Tree.