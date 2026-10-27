U2 anuncia su tercera fecha en River: cuándo salen las entradas a la venta
Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. vendrán en marzo, a diez años de su última visita
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Las entradas para los dos shows de U2 anunciados en el estadio de River Plate se agotaron en tiempo récord y, ante la extraordinaria respuesta del público (más de un millón de personas se congregaron en la fila virtual), la banda irlandesa suma a tres noches su esperado reencuentro con los argentinos, en el marco de The Greatest Show on Earth World Tour.
Entonces, además de las presentaciones en el Monumental ya pactadas para el 23 y el 25 de marzo, ahora Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. anuncian una tercera para el 27 de marzo.
Los tickets se pondrán a la venta este jueves 29 de octubre a partir de las 13 (en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa), únicamente en el sitio oficial de AllAccess.
El estadio estará dividido entre sectores de campo, plateas y las ubicaciones más cercanas al escenario. Todos los valores tienen cargo de servicio adicional.
- Red Zone: $700.000
- Gold Circle: $500.000
- Campo delantero: $355.000
- Campo general + Sívori baja: $185.000
- Platea preferencial San Martín inferior: $375.000
- Platea preferencial San Martín baja: $375.000
- Platea preferencial San Martín media: $375.000
- Platea preferencial Belgrano inferior: $375.000
- Platea preferencial Belgrano baja: $375.000
- Platea preferencial Belgrano media: $375.000
- Platea alta San Martín: $145.000
- Platea alta Belgrano: $145.000
- Platea Sívori media s/n: $160.000
- General alta Sívori: $120.000
De acuerdo con el mapa oficial, Gold Circle ocupa el sector central ubicado frente al escenario, mientras que Red Zone aparece sobre uno de sus laterales. Detrás se distribuyen los sectores de campo delantero y campo general.
Nuevo disco y 50 años de trayectoria
La maquinaria irlandesa volvió a activarse y sabemos que cuando lo hace es a lo grande. Esta temporada celebraron los 50 años de trayectoria y anunciaron la salida de un nuevo disco: Carnaval de luz (sí, en castellano), que estará disponible para todo el mundo el 13 de noviembre. Precisamente el título de la gira mundial es el nombre de una de las nuevas canciones del cuarteto: “The Greatest Show on Earth World Tour”.
El reencuentro de U2 con el público argentino se dará en el Monumental de Núñez, el estadio que los vio por primera vez de la mano del PopMart Tour, en 1998. También allí se presentaron en 2006, cuando la banda trajo otra de sus celebradas giras, Vertigo. La tercera, en tanto, no fue en suelo porteño sino en La Plata, en el entonces flamante Estadio Único y de la mano del 360° Tour. Tabién en La Plata fue la cuarta, en 2017 y con el repaso de su obra maestra, The Joshua Tree.