Gloria Gaynor: del momento más difícil que atravesó al gran hit de su vida y cómo salió adelante pese a todo

Para todos Gloria Gaynor fue, es y seguirá siendo La reina de la música disco, la cantante que hacía bailar a los jóvenes en los 70 al son de “Never Can Say Goodbye” (el tema de The Jackson 5 actualizado con arreglos bolicheros), que se encaramó vertiginosamente al puesto número uno en los charts globales y le brindó una carrera. Luego vendrían otros sucesos: el de “I Will Survive” –su mayor éxito hasta ahora- y el de “I Am What I Am” (el highlight de la comedia musical de Broadway La Cage aux folles en versión dance). Pero detrás de esa artista que a los 81 años continúa girando por todo el mundo impartiendo alegría y felicidad (de hecho vino varias veces a realizar shows a la Argentina), se encuentra una mujer que ha sabido de penurias varias: desde las muertes prematuras de su madre y su hermana y las infidelidades de su marido hasta el coqueteo con las drogas y un accidente laboral que casi la deja inmóvil para siempre.

Gloria Gaynor, en diálogo con LA NACIÓN, habló sobre su vida y su carrera: "Van a conocer un poco más de mí, de mi vida privada y de las luchas que atravesé" Gentileza

Recién ahora (luego del noble intento de un documental sobre su vida, de 2023, que la alentó a abrirse más), Gloria Fowles –tal su verdadero nombre- se permite compartir con el público todos sus dolores y los secretos de su mundo más íntimo. ¿Cómo? A través de una biopic, protagonizada por Joaquina Kalukango (ganadora del premio Tony a la Mejor actriz protagónica de Musical en 2022 por Paradise Square), que ella misma produjo y que este sábado, a las 22, emitirá en exclusiva la señal Lifetime. Como no podía ser de otra manera, el título del telefilm es: Gloria Gaynor: I Will Survive. Para hablar de este proyecto y de su nueva vida (tras su reencuentro con Dios), LA NACION participó de una conferencia virtual en la que la cantante no dejó tema por desarrollar.

-¿Qué va a descubrir la gente de usted en esta película? ¿Por qué debería verla?

-Bueno, van a conocer un poco más de mí, de mi vida privada y de las luchas que atravesé en mi matrimonio y en mi carrera. Y espero que puedan aprender que, si están pasando por algo similar —o incluso distinto—, pueden salir adelante. Pueden sobrevivir.

-¿Cuál fue el mayor desafío al trabajar en esta biopic?

-El mayor desafío fue decidir qué partes de mi vida quería compartir porque no se puede contar toda la vida de una persona en una hora y media. Así que tuve que decidir qué partes serían importantes que la gente conociera. Y, por supuesto, mi fe fue lo más importante, porque eso es lo que me ha sostenido. Es lo que me ha hecho sobrevivir. “I Will Survive”, la canción, también me anima a mí. Cuando la canto, cuando la escucho, también me da fuerzas. Pero nada me anima tanto como mi fe en Jesucristo y todo lo que él me ha hecho superar. Porque puedo reunir toda la fuerza que tengo, pero si él no me da fuerzas, no sirve de mucho.

-De estos recuerdos que tuvo que revisitar para la biopic, ¿cuál fue el más complicado o difícil de abordar?

-La parte más difícil de la película para mí fue la muerte de mi madre porque, cuando ocurrió, fue el momento más horrible de mi vida. Aún hoy sigue siendo el más horrible, y me llevó muchísimo tiempo aceptarlo y aprender a vivir sin ella. Fue, sin dudas, el momento más difícil de mi vida.

-¿Cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a través de esta película?

-El mensaje más importante que quiero transmitir es cómo la fe en Dios puede ayudarte a descubrir tus dones, talentos y habilidades, aprovecharlos al máximo y prosperar. No solo sobrevivir, sino prosperar. Y ese es, en definitiva, el lugar al que queremos llegar. No queremos estar siempre luchando por sobrevivir, sino prosperar. Y eso es lo que me ha dado mi fe. Es lo que me ha mantenido a flote y me ha permitido atravesar los momentos difíciles. Te recomiendo encarecidamente la fe en Cristo para que te ayude con lo que sea que estés atravesando. Quiero decir, incluso el sufrimiento se siente menos doloroso.

-¿Qué tal resultó la experiencia al ver su vida recreada en la pantalla?

-Fue algo sanador. Realmente me ayudó a liberarme de ciertas dificultades que atravesé en mi vida, al ver que las superé, al verlo representado todo en la pantalla. Fue una verdadera bendición. Lo que más me conmovió fue que la gente iba a poder ver cómo atravesé esas situaciones y salí del otro lado triunfante y victoriosa. Y ver que ellos también pueden lograrlo, porque siempre digo: no soy lo suficientemente inteligente como para cometer un error original. Así que lo que sea que me haya pasado, lo que haya hecho mal, alguien más también lo hizo. Y esa persona espera poder superarlo, aprender de eso y crecer, como yo lo hice con las distintas dificultades de mi vida.

Durante la conferencia de prensa, Gloria Gaynor habló de su biopic que se estrena mañana y contó que lo más difícil fue decidir qué partes de su vida quería contar Gentileza

-¿Qué diría que fue lo más difícil de ver en la película y lo que más le causó placer

-Lo más difícil de ver fue la falta de respeto y de consideración de mi exmarido. Y lo que más me agradó fue cómo mostraron ese momento en que Dios me habló y me detuvo antes de que me involucrara con la cocaína.

-Más allá de los infortunios que le tocó vivir a lo largo de su vida, ¿qué recuerdos positivos atesora de la primera etapa de su carrera, cuando de la noche a la mañana fue elegida “La reina de la música disco”?

-Ah, los recuerdos positivos del comienzo de mi carrera... Sí, hubo muchos, especialmente en Sudamérica, en Chile y en la Argentina. Nunca voy a olvidar cuando llegué a Viña del Mar. Estaba en mi hotel, miré por la ventana y había un montón de gente en la calle gritando mi nombre. Nunca me había pasado algo así. Ese es un recuerdo que atesoro y nunca olvidaré. Me han pasado muchas cosas así a lo largo y ancho de Sudamérica. Por eso me encanta tanto ir a presentarme allá. Es maravilloso sentirse querida, y siempre siento eso cuando voy allí. Por supuesto, uno de mis recuerdos más importantes es cuando “I Will Survive” llegó al número uno en los rankings de Billboard. Eso fue fantástico para mí. Y cuando bajó y volvió a subir al número uno, fue aún más emocionante. Otros momentos destacados de aquella época fueron cuando canté por primera vez en el Madison Square Garden y en el Radio City Music Hall, en Nueva York.

-¿Alguna otra anécdota especial de aquel momento?

-Una de mis experiencias más agradables fue en Studio 54 cuando me hicieron la ceremonia de coronación como Reina del Disco. Fue increíble. Los DJs vinieron de todo el mundo para mostrar los resultados de su votación. Había tanta gente que la policía tuvo que acordonar toda la calle, la cuadra entera. Ser honrada de esa manera por los neoyorquinos —que son tan difíciles de impresionar— fue increíble para mí, y nunca voy a olvidar esa noche.

-¿Cómo era su relación con Donna Summer, a la que también se la consideraba “La reina de la música disco”? ¿Eran amigas o rivales? ¿Competían entre sí?

-En cuanto a mi relación con Donna Summer, bueno, fue genial. Nunca voy a olvidar que una vez coincidimos en un vuelo. Ninguna de las dos sabía que la otra iba a estar en ese avión. Pero no solo estábamos en el mismo vuelo: estábamos sentadas cruzadas en el pasillo. Y creo que los otros pasajeros probablemente querían arrojarnos del avión porque hablamos durante todo el trayecto. Pero sí, era una persona encantadora, una joven adorable, con muchísimo talento, como todos sabemos, y fue un placer haberla conocido.

I Will Survive: la historia de un hit mundial

"La parte más difícil de la película para mí fue la muerte de mi madre porque, cuando ocurrió, fue el momento más horrible de mi vida", Gloria Gaynor Gentileza

-En su repertorio existen varias canciones famosas, ¿cuál es su favorita?

-“I Will Survive” es mi favorita por lo que genera en la gente, en mi público. Mi propósito es levantar el ánimo, alentar y empoderar a las personas. Y esta canción logra eso. Además, siempre sé que cuando la interpreto en mis shows, estoy dándole a la audiencia algo que va más allá del concierto. Algo que pueden llevarse a casa: un mensaje de aliento.

-¿Cómo llegó esa canción a sus manos y cómo fue el proceso de grabación de la misma?

-Bueno, antes que nada, la canción me llegó, como quizás sepan o no, para grabarla como lado B. Los productores habían hecho un trato con la discográfica: grabarían una canción que el presidente del sello quería que grabara, si ellos podían escribir el lado B. Así que cuando fui a grabar, les pregunté qué canción sería el lado B. Primero me dijeron: ‘creemos que sos la persona que estábamos esperando para grabar esta canción que escribimos hace dos años´. Y cuando leí la letra, pensé: ´¿están locos?´ Esta es una letra atemporal con la que yo también estoy relacionada. Porque en ese momento yo estaba usando un corsé ortopédico, me habían operado la columna, había perdido a mi madre pocos años antes. Pensé: ´esta canción me está dando ánimo en este momento incluso al leer la letra´. Todos se van a identificar con esta canción. Así que tenía mucha esperanza en que después de grabarla le diera esperanza y aliento a la gente. Ese fue mi propósito desde el principio.

-¿Qué significa para usted “I Will Survive”? ¿Y por qué cree que el tema sigue tocando una fibra tan profunda en el público, al punto de haberse convertido en un himno?

-Cuando me entero de algo así siento que mi misión está cumplida. Que logré lo que me propuse al grabar esta canción: levantar el ánimo, alentar y empoderar a las personas para que puedan superar cualquier dificultad que estén atravesando en sus vidas. Cuando me entero que “I Will Survive” es un himno para tantos siento que la canción ha logrado su cometido. Tanto para mí como para el público. Por eso, para mí cantar “I Will Survive” significa la oportunidad de compartir con la gente esperanza, aliento y fe. Es reconocer que podés salir adelante. Que podés atravesar cualquier cosa que estés sufriendo en la vida.

Gloria Gaynor estrena una biopic

-¿Qué se siente ser “la dueña” de un tema tan icónico, el segundo más escuchado e interpretado en el mundo?

-Hace algunos años recibí un mensaje de Dios. Me dijo muy claramente —y creo que ese mensaje no era solo para mí. Creo que era para todos, y todos los que lean este reportaje deberían recordarlo—. Me dijo: Nadie puede impedirte tener o recibir lo que yo tengo para vos, excepto vos misma. Así que creo que esta canción fue un regalo de Él, un regalo que vino con la responsabilidad de dejar que se escuche lo máximo posible, de hacer todo lo que esté a mi alcance para que sea oída en todo el mundo, para elevar, animar y empoderar a las personas. Creo, sin dudas, que “I Will Survive” fue un regalo de Dios.

-Después de usted, muchísimas intérpretes han grabado “I Will Survive”. ¿Qué impresión le causan todas esas reversiones de la grabada hace ya 46 años?

-Me alegra mucho cuando alguien vuelve a grabarla porque, como decimos en los Estados Unidos, la imitación es la forma más grande del halago. Si alguien me escucha interpretar una canción y siente que también debe hacerlo, eso me halaga. Así que me alegra y me hace feliz que otras personas quieran volver a grabarla.

-En los últimos tiempos la canción parece haber sido descubierta por una audiencia joven. ¿Lo nota en sus shows o en las redes sociales?

-Oh, absolutamente. Ahora mi audiencia va desde los 8 a los 80 años. ¡Y los niños conocen cada palabra del tema! Siento que la canción se ha convertido en una especie de herencia familiar, que cada generación le pasa a la siguiente, porque todos la conocen, todos la aman. Y es un honor para mí que eso suceda.

-¿Qué significa seguir siendo “La reina de la música disco” a los 81 años?

-Lo mismo que significaba antes, en los comienzos. Hoy, como ayer, mi música es aquella que eleva, anima y empodera a las personas, y las hace sentirse mejor consigo mismas y con sus vidas, más que cualquier otra música. Porque eso fui elegida Reina de las discos por la Asociación Internacional de Disc Jockeys de Discotecas porque ellos estaban viendo las reacciones del público en las pistas de baile ante mi música. Así que se reunieron y tuvimos aquella celebración que te conté en Nueva York. Fue una elección real, y me siento profundamente honrada de que hayan hecho eso. Pero aún más me honra el público, que fue quien les mostró a esos disc jockeys que mi música era la mejor para bailar y para levantarles el ánimo. Algo que sigue sucediendo hoy en día.

Gloria Gaynor, sobre "I will survive": "Siento que la canción se ha convertido en una especie de herencia familiar" Gentileza

Cambios

-Después de muchos años dedicada exclusivamente a la música disco, en 2019 logró grabar un álbum de gospel. ¿Qué nos puede contar al respecto?

-¡Que por él gané el segundo Grammy en toda mi carrera! El primero lo había obtenido 40 años atrás, por “I Will Survive”. Sin dudas se trató de una doble bendición. De este disco, que se titula Testimony, me siento muy conectada con el tema “Talking About Jesus”. Hablar y saber que está en mi vida, guiándome, proveyendo todo lo que necesito y haciendo todas esas cosas que Dios hace por nosotros, hace que esa canción sea la más importante para mí de las 10 que componen el álbum (entre ellas el himno “Amazing Grace”).

-De todos modos, este año volvió y con todo a la música disco, ¿no?

-Sí, grabé un EP de cinco temas, que se llama Happy Tears. “Fida Known” es una de las canciones del disco que más me encanta. Porque es como una continuación de “I Will Survive”. Dice: If I´d have known that you never would have loved me forever, I´d have found someone better who could hold me tight” (Si yo hubiera sabido que nunca me amarías para siempre, habría encontrado alguien mejor que me abrazara fuerte).Te ayuda a mirar hacia atrás y ver hasta dónde llegaste. En caso de que te encuentres dudando de tu capacidad para superar los desafíos actuales, “Fida Known” te recuerda lo que ya lograste superar; que sos alguien que supera obstáculos, que sos un sobreviviente y que podés seguir adelante y prosperar ante cualquier dificultad que te toque enfrentar. Como yo lo hago todos los días.

-Por último, si pudiera volver el tiempo atrás y conectarse con la niña que fue, ¿qué consejo le daría para alivianarle el camino en la vida y en la carrera?

-Le diría: “Sé tú misma. Simplemente sé quien eres, reconocé quién eres y sé eso. No trates de ser nadie más. No trates de imitar a nadie. Podés recibir consejos de otras personas, podés observar cómo otros enfrentan distintas situaciones en sus vidas. De eso se puede aprender, claro. Pero siempre debés ser quién sos, saber quién sos y conocer tu propio valor. Porque si vos no sabés cuál es tu valor, nadie más lo va a reconocer”.

Para agendar

Gloria Gaynor: I Will Survive se emitirá este sábado, a las 22, por la señal Lifetime, con repeticiones el domingo 29 de junio, a las 18:35, y el lunes 28 de julio a las 02:00.