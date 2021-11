Gracias Totales - Soda Stereo: se confirmó cuándo y dónde serán los shows en Buenos Aires

Luego de las postergaciones por la pandemia coronavirus, la productora del espectáculo Gracias Totales - Soda Stereo, reconfirmó hoy las dos fechas agendadas para este concierto, en el Campo Argentino de Polo , que estará encabezado por los ex miembros de la banda, Charly Alberti y Zeta Bosio, en compañía de una larga lista de invitados. 18 y 19 de diciembre son los días que, finalmente, quedan firmes en el calendario de la gira latinoamericana que resta completar. Para la primera función en el Campo de Polo, las entradas están agotadas, para el segundo quedan localidades disponibles.

Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Benito Cerati, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, León Larregui, Mon Laferte, Rubén Albarrán y Walas, entre otros, son los cantantes que participarán de manera presencial o virtual en este espectáculo. Además, se sumarán músicos que trabajaron con el trío de Cerati-Alberti-Bosio en distintos momentos de su carrera, como Richard Coleman, Fabián “Zorrito” Von Quintiero y el sonidista Adrián Taverna.

Soda Stereo interpreta El temblor en Bogotá - Gentileza Soda Stereo

“Es un show complejo de explicar, porque tiene muchos componentes. Nosotros lo que no íbamos a hacer era el típico homenaje, algo que ya se había hecho”, le explicaba Alberti a Rolling Stone, poco antes de iniciar la gira. Desde el momento que dijimos intentemos hacer algo, fueron millones de desafíos por resolver. El primero fue: Gustavo no está, ¿cómo reemplazás a Gustavo? Gustavo es irremplazable. Okey, ¿quién y cómo ocupa su lugar entonces? ¿Quién habla en el show? No se habla en el show. (...) ¿Quién va a cantar los temas? Un cantante, dos, tres… No, pongamos catorce cantantes y que cada uno que cante un tema diferente. ¿Hay temas que los cantamos con Gustavo? Sí. ¿Por qué? Porque era lo que nosotros teníamos ganas de hacer y también porque es lo que la gente está soñando”.

Para quienes ya compraron tickets para fechas anteriores que debieron ser reprogramadas, la producción informa que serán válidas sin ningún tipo de trámite ni gestión. Los tickets emitidos para la fecha del 21 marzo de 2020 (y/o el 6 de marzo de 2021) corresponden para la función del 18 de diciembre, y aquellas del 22 de marzo de 2020 (y/o el 7 de marzo de 2021) lo serán para el 19 de diciembre. En ambos casos, se respetarán las ubicaciones y sectores ya elegidos.

Demorado retorno a Buenos Aires

El regreso de Soda Stereo en este formato Charly Alberti + Zeta Bosio + cantantes invitados comenzó el 29 de febrero de 2020 en Bogotá, como puntapié de una gira que incluiría, además de ciudades argentinas, importantes estadios de Lima, Guadalajara y Ciudad de México, y predios de los Estados Unidos y Chile, entre otros países. Pero algunas funciones debieron suspenderse por las restricciones de cada país en torno a la pandemia. Las nuevas aperturas permiten ahora la demorada finalización de la gira.