Chano vuelve a los escenarios: todo lo que hay que saber antes de su primer show en el Luna Park

Lo que a cualquier mortal le puede llevar décadas a Santiago “Chano” Moreno Charpentier apenas unos años. Alcanza con revisar los últimos seis meses de “su” 2021. El 6 de mayo publicó un tuit en el que prometió a sus fans un nuevo “temazo” por cada treinta días de cuarentena, en caso de que la pandemia (que en ese momento mostraba el aumento alarmante de las cifras de contagios y muertes) obligara a volver a cuarentenas estrictas. Quince días más tarde publicó “Mecha”, tema que, en realidad, había escrito en abril de 2020, pero recién en 2021 dio a conocer con un videoclip, para anticipar un nuevo disco. En junio conversó con LA NACION. Reflexionó acerca de su trabajo y de su vigencia. Dijo sentirse afortunado en un tiempo pandémico en el que muchos colegas no la estaban pasando bien. Pero lo peor estaba por venir. El 26 de julio terminó con un bala que perforó su abdomen, luego de un episodio confuso que debe resolver la Justicia, y que había comenzado por una crisis por sus adicciones. Fue internado, operado, trasladado a una clínica de rehabilitación. En septiembre, el 23, justo el día de su cumpleaños número 40, anunció su regreso al escenario, que se concretará este jueves. Lo hizo con otro tema nuevo, “Quarentina”. Vértigo de película, pero en la vida real.

El punto de inflexión

“En la cuarentena tuve que obedecer a ciertas estructuras y horarios, porque me hace mal relajarme. También me hizo darme cuenta de lo hermoso que es mi trabajo y de lo agradecido que estoy porque puedo seguir teniendo vigencia, a diferencia de tanta gente que padeció este momento y se fue para abajo -decía en aquella charla con Pablo Mascareño, para LA NACION. “La pandemia me ayudó a reconfigurar, a reconsiderar y a revalorizar las cosas para bien o para mal. Fue un darme cuenta que había aspectos míos que estaban buenos y otros, no tanto”.

A pesar de esa toma de conciencia, el 26 de julio pasado Chano se encontraba en su casa de la localidad de Exaltación de la Cruz cuando su madre, que estaba con él, pidió ayuda a una guardia psiquiátrica por el estado emocional en el que se encontraba el cantante. Al no poder manejar la situación, el profesional que lo atendió pidió intervención policial. Acudió el oficial Facundo Amendolara, quien al sentirse amenazado le efectuó un disparo.

Chano fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde le realizaron una cirugía para extirparle parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo y además le suturaron una perforación del colon. Allí estuvo 18 días internado antes de ser trasladado a una institución especializada en adicciones. El policía quedó imputado por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial”.

Chano no cree que tiene que matar al monstruo que lleva dentro; solo lo tiene que gobernar. Tal vez la fama se entrometió. Y eso fue un crescendo, desde que, allá por 2002, el naciente grupo Tan Biónica, que lideró durante más de una década, le puso pop y alegría a la llegada del nuevo siglo, y demasiado frenesí a la vida de su frontman.

Y (también) quizá por eso no sorprendan sus declaraciones recientes, sobre el camino de recuperación que estaba emprendiendo y el contacto que tuvo con quien le disparó. Habló con la prensa luego de presentarse en la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, de la localidad de Campana, adonde había ido para desbloquear su teléfono celular, que está secuestrado en el marco de la causa, para que fuera analizado por peritos. “Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco. Trabajo mucho con mis límites, fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental”.

Ese día, Fernando Soto, abogado del policía, le dio a Chano un mensaje de Amendolara: “Hola Chano, me alegro que estés bien, superando ese trance tan terrible que hemos pasado, y que estés mejor alejándote de las cosas que te hacen mal y cercano a tu familia, que siempre te ha apoyado tanto”. Por su parte, Chano preguntó si Amendolara había perdido el trabajo. El abogado le dijo que no. Chano le respondió con un audio que, si bien no se dio a conocer, el abogado lo resumió de este modo: ‘No hay ningún rencor de ningún modo, para nada, en absoluto. Te mando un abrazo muy grande”.

Chano, en el Luna Park, cuando todavía era parte de Tan Biónica Agustín Dusserre - ROLLING STONE

De todo esto salió la publicación de una nueva canción “Quarentina” (aunque en realidad la tenia lista varios meses antes de este punto tan fuerte de inflexión en su vida) y la necesidad de volver al escenario tan pronto como fuera posible.

“Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Me han quitado mi antiguo sueño de las multitudes. Con las manos limpias ya no se aplaude, todavía no es noviembre y no me quedan ganas. Todos adentro y haciendo caso. ¿Qué diría el loco Flaubert? La educación sentimental de nadie. Cambio amar a quien ya no me ama, por no amar. Cambiaría todo por vos. Cambio combinaciones infinitas de ideas de todos por caminar con vos. Y en lo inevitable de lo inevitable que me encierren con vos. Rezo por volver a verte. Al amanecer de un atardecer de noviembre. Cambiaría por vos”.

Semanas atrás volvió a publicar en redes sobre sus avances y los preparativos de los conciertos. “Me estoy cuidando. Hago terapia 4 veces x semana. Gimnasia 5. Ensayo. Estoy cerca de mi familia, escucho y cuido mucho el vínculo con mis fans. No veo ni hablo con gente que consume, aunque sean amigos...”

Chano aseguró que se está cuidando para poder superar su adicción twitter

Ningún pasado se borra, pero quizás los tres shows que dará en el Luna Park (este jueves, el 25 y el 26 de este mes) puedan ser una manera de continuar con el camino que había emprendido en mayo, cuando publicó “Mecha”. “Me siento feliz y agradecido por este lanzamiento, y realmente tomo contacto con eso porque hace mucho que no sacaba música. Poder hacer música en este contexto que está todo tan raro está buenísimo”, dijo antes de publicar la canción. Y si el Fénix renace, también llegará el disco que estaba preparando. “Es una colección de momentos míos -según sus propias palabras-. Creo que siempre los discos de un artista son autobiográficos, hice varios temas mirando fuerte para adentro”. Claro que con Chano nunca se sabe y las noticias del ex Tan Biónica llegan cuando sus fans menos se las esperan. Más temprano que tarde, puede haber novedades.