escuchar

Michael Bolton aseguró que recientemente se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar un tumor cerebral y posteriormente canceló las fechas previstas de su gira. El cantante publicó en Instagram que se enteró del tumor a finales de 2023, lo que le obligó reaccionar con urgencia. “Justo antes de las vacaciones, se descubrió que tenía un tumor cerebral que requería cirugía inmediata”.

“¡Quiero comenzar deseándoles a todos un Año Nuevo, muy feliz y saludable! También quiero compartirles que 2023 terminó presentándome algunos desafíos muy inesperados. Justo antes de las vacaciones, me descubrieron que tenía un tumor cerebral, lo que requirió cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito (...). Ahora me estoy recuperando en casa y rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia. Durante los próximos meses, dedicaré mi tiempo y energía a mi recuperación, lo que significa que tendré que tomar un descanso temporal. Detener la gira (...). Siempre es lo más difícil para mí, decepcionar a mis fans o posponer un espectáculo, pero no tengo dudas de que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto”.

Con 70 años cumplidos en febrero de 2023, Bolton tenía previsto salir de gira a principios de febrero, con fechas internacionales previstas a lo largo del año. Hasta mediados de 2024 tenía agendados unos 16 conciertos, la mayoría en los Estados Unidos, pero también había actuaciones en Suiza y el Reino Unido. Todo eso queda suspendido hasta nuevo aviso. “Estoy más que agradecido por todo el amor y apoyo que tan generosamente me han demostrado los fans a lo largo de los años. Sepan que mantengo sus mensajes positivos en mi corazón y les daré más novedades tan pronto como pueda”, escribió el baladista, en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Bolton, en julio de 2023, antes de entrar a un estudio de televisión

El cantante nació como Michael Bolotin en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, en 1953. Comenzó su carrera en la década del 70. En 1975 publicó su primer disco, que llamó con su propio nombre y un año después editó Everyday of My Life. También escribió temas para otros artistas, como “How Am I Supposed To Live Without You”, junto a Laura Branigan. Durante aquel comienzo de los 80, Branigan era una cantante en ascenso y Bolotin ya había sido rebautizado como Bolton.

En ese tiempo su fama creció lentamente, tanto como su larga cabellera, y se estableció entre la balada y el soft rock de aquellos años. El rol de cantante y de coautor de canciones para otros interpretes le sentó bien. Por eso trabajo para los artistas más diversos: Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Peabo Bryson, Paul Gillman y Patti LaBelle, entre otros. Junto al saxofonista Kenny G, muy de moda en esos años, grabó varios éxitos. Incluso compartieron una versión de “How Am I Supposed To Live Without You”, en una gala de premios Grammy.

Pero su consagración fue a principios de la década del noventa con temas como “When a Man Loves a Woman”, una canción de 1965 escrita por Calvin Lewis y Andrew Wright, popularizada por Percy Sledge, que Bolton logró reflotar y convertir e un gran éxito. Un año después, consciente de esa hablilidad para revivir viejos hits, volvió con otro de la década del sesenta: “To Love Somebody”, segudo single de los Bee Gees, escrito por los hermanos Barry y Robin Gibb.

Desde 2000 en adelante registró álbumes más variados, como uno dedicado a repertorio de hits de Frank Sinatra y otros con registros navideños. Además de producciones como One World, One Love (2009), con colaboraciones de artistas de generaciones más jóvenes (Ne-Yo y Lady Gaga, entre otros).

A lo largo de su carrera, Bolton ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y acumuló nueve singles número uno. En julio pasado lanzó Spark of Light, su primer álbum de música original que coescribió en casi 15 años. Fuera de la música, compitió en The Masked Singer tanto en 2021 como en 2023, y el año pasado apareció como invitado en dos episodios de Awkwafina is Nora from Queens.

LA NACION

Temas Cirugías