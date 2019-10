Axl Rose y Slash, en el show que la banda ofreció en octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata

El sencillo "Sweet child O' Mine", uno de los temas más sonados de Guns N' Roses y que ha formado parte de la banda sonora de una época, se ha convertido también en el video de los años 80 más visto en la historia de Youtube.

El audiovisual ha superado las 1000 millones de visualizaciones en la plataforma, con un promedio de 590.000 vistas diarias, y por eso pasó a ingresar al Billion Views Club.

El tema es el segundo hito de la banda, luego de "November Rain", que también ha batido un récord en 2018 como primer, y hasta ahora único, video de los años 90 en alcanzar igual cantidad de vistas.

A finales de la década del 80, Guns N 'Roses cautivó al mundo con el lanzamiento de su álbum Appetite For Destruction, que sigue siendo el disco debut más vendido en los Estados Unidos, con más de 30 millones de copias a nivel mundial.

El éxito continuo de la banda en la gira mundial Not In This Lifetime la sitúa también en este último período en el cuarto lugar en la lista de las giras más exitosas en la historia de la música en sus primeros dos años sin signos de desaceleración.

Está a la vista que la banda, que regresará a nuestro país en 2020 en el marco de una nueva edición del festival Lollapalooza, mantiene un absoluto nivel de permanencia. Con más de 6,7 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube y videos récord a lo largo de las décadas, la formación que encantó a generaciones pasadas sigue inspirando con su música a las nuevas.

En todo el mundo, los fanáticos del rock han hecho de sus videos un clásico, convirtiéndolos en uno de los 200 artistas más vistos de 2019 a nivel mundial en esta plataforma.

En cifras, el éxito de la formación liderada por Axl Rose se traduce también en un total de 895 millones de reproducciones de sus temas solo en 2019, alcanzando números importantes en países como Estados Unidos (163), Brasil (117), México (112), Argentina (48), y Colombia (37).