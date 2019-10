The Strokes vuelve a Lollapalooza Argentina Fuente: RollingStone

Pesos pesados del rock -Guns N' Roses y The Strokes-, la última gran estrella del rap estadounidense -Travis Scott- y dos figuras del pop y el rock alternativo -Lana del Rey y Gwen Stefani-; Lollapalooza Argentina volvió a apostar a un line up diverso, que cubre los gustos de la mayoría de las cerca de 100.000 personas que se esperan por jornada en el festival que se realizará entre el 27 y 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro.

Pero... ¿Cómo llegan estos artistas al Lolla argentino? ¿Qué tienen de nuevo para mostrar por estas tierras? A continuación, un repaso de las últimas novedades -lanzamientos, tours y más- para saber con qué te vas a encontrar cuando estén arriba del escenario.

Guns N' Roses

Desde su regreso a los escenarios en abril de 2016, Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía casi no detuvieron la maquinaria de GNR, salvo para algunas giras solistas - Slash vino a Buenos Aires este año para presentar Living the Dream, su disco editado junto a Miles Kennedy & The Conspirators-. En el último tiempo, los integrantes de la banda confirmaron los rumores de que estaban trabajando en nuevo material. "Todo el mundo sabe que estamos trabajando en material nuevo, lo cual es realmente emocionante, por lo que ese es el enfoque principal", dijo Slash en septiembre en el programa Trunk Nation de Sirius XM. Aunque no se conoce si va a haber nuevo material cuando lleguen al Lolla, sí es posible esperar que las leyendas del hard rock recorran lo más profundo de su historia y toquen algunos temas que hace mucho tiempo no hacían en vivo: esta semana, en un show en Kansas, interpretaron "Locomotive" de Use Your Illusion II por primera vez en 27 años.

The Strokes

"El show más grande nuestra carrera", escribió el bajista Nikolai Fraiture en su cuenta de Instagram luego del show que The Strokes dio en Lollapalooza Argentina 2017 frente a más de 90.000 personas. Además de ese antecedente, la vuelta de la banda neoyorquina tendrá el ingrediente del nuevo material. Como los Guns, The Strokes no tiene aún confirmada la fecha de lanzamiento del sucesor de Comedown Machine (2013), pero el guitarrista Nick Valensi en septiembre confirmó que el disco ya estaba siendo mezclado. En mayo, en una fecha en Los Ángeles, se estrenó "The Adults Are Talking", el primer tema nuevo que el grupo de Julian Casablancas da a conocer desde la salida del EP Future Present Past de 2016, editado poco tiempo antes de su visita a Argentina.

Travis Scott

Astroworld, su disco de 2018, fue elegido por Rolling Stone como el segundo mejor del año pasado-el primer lugar fue para Rosalía con El mal querer- y en el Lollapalooza Argentina 2020 además de escuchar en vivo los tracks de una obra le subió la vara al trap -y que destronó a Drake del Número Uno en los charts-, estará la oportunidad de escuchar lo que fue produciendo en los tiempos muertos de la gira. Hace días lanzó "Highest in the Room" y en una entrevista con Zane Lowe en Beats 1 insinuó que podría haber más música nueva en breve. "Me estoy tomando mi tiempo para sacar mi próximo álbum. Pero siempre estoy listo para soltar algo de música y darle algo a mis fans", dijo. Si quieren spoilearse un poco cómo será su show, vean el documental que se acaba de estrenar en Netflix, Look Mom I Can Fly.

Lana del Rey

La artista norteamericana vuelve a Lollapalooza Argentina y como en 2018 lo hace con un nuevo disco. Después de presentar en aquella oportunidad Lust for Life, su próximo show en el Hipódromo de San Isidro será para presentar Norman Fucking Rockwell. En el sexto -y el mejor- álbum de su carrera, Lana recorre los sueños americanos más indecentes, entre fantasías de glamour y peligro.

En las fechas de su tour por Estados Unidos, la artista interpretó algunos covers de folk-rock. En su primer show invitó a Adam Cohen y Sean Lennon (los hijos de Leonard Cohen y John Lennon), en otra fecha hizo "For Free" de Joni Mitchell y el domingo pasado sumó a Joan Baez para tocar "Diamonds & Rust".

Gwen Stefani

La ex No Doubt pasó parte de 2018 y este año haciendo Just a Girl, el espectáculo con el que desarrolló su residencia en Las Vegas, un formato que en el último tiempo también llevaron adelante Lady Gaga y Jennifer Lopez, entre otros. Además, a comienzos de 2019, Stefani aseguró que quiere volver al estudio. "Quiero hacer algo de nueva música", dijo en una entrevista con Entertainment Weekly. Su intención para ese material sería reflejar su vida actual, "el lugar donde estoy ahora".