Hernán Cattaneo tiene algo que la mayoría de sus colegas no tiene: humildad. Su imagen en las pantallas rara vez aparece y el carácter de su música se asemeja a su personalidad. Lo suyo es el progressive house, una propuesta que va de menor a mayor y que se despacha a sus “anchas” mientras más horas tenga para expresarse. Este sábado, en Ciudad Universitaria y ante cerca de 20.000 personas, este fanático de Boca Juniors demostró una vez más por qué es “el Messi de los DJ argentinos”.

El DJ número uno del país desde hace décadas no es tan distinto a aquel que empezó pasando música en el Club Italiano de Caballito o en Cinema. Lo suyo es crear una atmósfera, ahora a cielo abierto, para que las cosas sucedan. Para bailar, para charlar, para mirar y mirarse y, sobre todo, para romper los tabúes que envuelven a la electrónica desde hace décadas.

Hernán Cattaneo volvió a Buenos Aires con sus clásicos sunsetstrip Gentileza Buena Productora

Como el año pasado, Ciudad Universitaria volvió a ser sede de sus sunsetstrip, la marca registrada por el DJ y productor que invita a asistir a la musicalización de un atardecer y extender el plan hasta la medianoche. Claro que la preocupación de la primera de las dos jornadas no pasó por si íbamos o no a presenciar el crepúsculo. Más bien tuvo que ver con si la jornada iba o no a realizarse. Si hasta un día antes el pronóstico de tormentas se mantenía inalterable, hacia el mediodía del sábado unas lluvias trajeron más inestabilidad todavía. Pero el cielo se “portó”, incluso se empezó a abrir a las 19, la hora en la que Cattaneo empezó su incesante in crescendo hacia la medianoche, momento pautado para que nos convirtamos en calabaza... o para seguir la fiesta en otro ámbito.

Como el año pasado, la puesta en escena volvió a impactarnos. Solo basta con ver las pantallas apagadas para darse cuenta de cómo se pueden transformar una vez que entra en acción el juego de luces, colores e imágenes que acompañan y hasta comandan la fiesta en algunos pasajes. Un semicírculo que simula el sol cayendo en el horizonte y una extensa pantalla rectangular por detrás de él son los aliados del DJ, que se ubica por delante, en una tarima, apensas visible para los que siguen la fiesta desde más atrás. Ese semicírculo que es rojo al comienzo muta a blanco y negro después; se vuelve azulado, plateado, brillante y el centro de todas las luces cuando lo que se busca es que se parezca a la clásica bola de boliche.

Cerca de 20.000 personas disfrutaron de la jornada del sábado Gentileza Buena Productora

La cerveza que auspicia los sunsetstrip, el champagne y las bebidas energizantes son las opciones que más salen en el VIP. En un extremo Juanita Tinelli con amigos, en otro la exnadadora Delfina Pignatiello. En el medio, cientos de personas asistiendo a una fiesta única en su tipo, a una suerte de -ya lo dijimos un año atrás- festival de un solo hombre.

Los foodtrucks que rodean el predio con todo tipo de opciones de comidas, los puestos de hidratación, el repelente que se ofrece gratis, el camino bien señalizado, todo está dispuesto para pasarla bien y para irse con ganas de querer volver a vivir la experiencia.

El Campo de deportes de Ciudad Universitaria fue una vez más escenario de la propuesta electrónica de Hernán Cattaneo Gentileza Buena Productora

Años atrás Cattaneo se dio el gusto de escribir su biografía, El sueño del DJ y dar cuenta del recorrido de película que inició casi al mismo tiempo que nació su deseo. Su insistencia, su habilidad para “pinchar” discos y su buen gusto fueron haciendo lentamente la diferencia, hasta que logró “colarse en un line up y pasar música antes del famoso DJ británico Paul Oakenfold. Fue este quien le abrió las puertas de Europa y le permitió llegar a otras audiencias. Sabemos lo que pasó después.

