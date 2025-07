Homenaje a Mercedes Sosa: grandes canciones, la anécdota “pistera” de Pedro Aznar y el recuerdo incómodo de Soledad

La señal de streaming Olga realizó anoche un nuevo especial desde el Teatro Colón, esta vez dedicado a Mercedes Sosa, que este 9 de julio hubiese cumplido 90 años. En su formato habitual (con presentaciones y temas musicales), la emisión encabezada por Migue Granados y Lucas Fridman convocó a una amplia lista de figuras relacionadas al mundo musical de la cantora: Soledad, Cazzu, Pedro Aznar, Nahuel Pennisi, Jairo, Sandra Mihanovich, Alejandro Lerner, Hilda Lizarazu, Jorge Fandermole, Ligia Piro, Maxi Espíndola, Ángela Torres, Lidia Borda, Fer Dente y Ahyre, entre otros, con dirección musical de Popi Spatocco.

Gracias Mercedes comenzó bien pasadas las 20 (horario originalmente previsto para el inicio), con el preludio de los anfitriones y las primeras palabras de Alejandro Lerner: “Feliz día de la Patria, de la Independencia. Feliz cumpleaños, Negra, espero que te estés divirtiendo con esto que estamos haciendo. Te amamos, sos la voz de nuestro país ante el mundo. Nos hiciste más grosos cantando nuestras canciones y eso no lo vamos a olvidar jamás”, dijo antes de comenzar a cantar “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez.

Alejandro Lerner fue el encargado del comienzo del concierto de tributo a Mercedes Sosa en el Colón, producido por Olga Captura

Enseguida llegaron Ángela Torres, para “Como la cigarra”, el clásico de María Elena Walsh, y Jairo, que dedicó “Indio toba (antiguo dueño de las flechas)” a su amigo Víctor Heredia. Jairo despertó las primeras ovaciones y logró que en la platea muchos se pusieran de pie al final de su interpretación. Después de todo, la canción también ha sido un clásico de su repertorio, no solo del de Mercedes.

UFFF PIEL DE GALLINA esta versión de Indio Toba por Jairo, para aplaudir de pie#GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/mygaumxmdk — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

Inmortalizada por la gran María Elena Walsh e interpretada por Mercedes Sosa, Como la Cigarra no podía faltar en este homenaje a la voz de América Latina



Celeberamos el #GraciasMercedesXOlga y podés verlo en vivo por youtube 👉 https://t.co/VJNQ66KujY pic.twitter.com/1vzgFSYXT5 — OLGA (@olgaenvivo) July 9, 2025

Un rato después, Nahuel Pennisi, que tiene giros vocales que usaba “La Negra”, se metió en los versos de “Zamba para olvidar”, esa perla del repertorio romántico de Daniel Toro que dio lugar a un emotivo momento en el Colón.

Y hace rato que te extraña

Mi zamba para olvidar ❤️



Imposible no lagrimear con esta versión de Nahuel Pennisi. #GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/X5wuSepNYM — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

“Creo que Mercedes tenía una manera de entender las canciones y de darle un sentido diferente o un modo de desarrollar la profundidad del autor. En cada canción citaba una frase, explicaba por qué la elegía. Y al momento de interpretarla tenía un poder en la voz. Le ponía tanto espíritu y tanta pasión. Se mezclaba calidad y emoción. En los festivales de Cosquín, cuando llegaba Mercedes se paraba el mundo. Es una referente para todos los que estamos acá”, explicó Pennisi al ser invitado a sentarse a la mesa para hablar del legado de Mercedes Sosa.

Luego llegó el turno del primer dúo de la noche. Lidia Borda y Jorge Fandermole fueron los encargados brindar una nueva versión de uno de los clásicos del repertorio de Sosa: “Todo cambia”, del chileno Julio Numhauser.

CAAAAMBIA TODO CAAAMBIA 🎶



Un himno eterno que va directo al corazón, y no podía faltar en el #GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/3ErWpvs2YK — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

La siguiente artista en salir a escena fue Hilda Lizarazu, que comenzó su participación gritando: “¡Viva la Patria!“. Después, entonó una versión de “Desarma y sangra”, uno de los temas de Charly García que la cantante tucumana grabó durante su prolífica carrera.

La noche está perfecta para disfrutar de Desarma y Sangra y para volar con la voz de Hilda Lizarazu



Aguante Charly y aguante Mercedes Sosa❤️#GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/k0dPnGzjtN — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

En diálogo con los conductores, la cantante explicó: “Mercedes estaba siempre conectada. Era un alma sensible y una de las voces más representativas de nuestra Argentina. Y el rock nacional es parte de la música de este país, por eso conectó con estos grandes compositores”. También contó que en medio de un homenaje a Gustavo Santaolalla, Sosa se le acercó y le dijo: “Te escuché cantando una chacarera... ¡Muy bien", y que a ella se le “cayó la mandíbula” al oír el elogio.

Lizarazu también señaló que cuando estaba ante la presencia de Sosa, García se comportaba como un caballero. “La quería muchísimo. Carmen, la mamá de Charly, fue una de las primeras productoras de televisión, y armaba reuniones en su casa a las que iba Mercedes”.

Sin presentación, el coro y los músicos que acompañaron a cada uno de los invitados especiales entonaron una canción en homenaje a Sosa, antes de que saliera al escenario Cazzu, para compartir con el público su versión de “Al jardín de la República”, de Virgilio Carmona.

Cazzu cantando Al jardín de la república es una versión que faltaba en mi vida pero ahora no quiero que me falte nunca, que hermoso todo ❤️#GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/LAylkdOLot — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

“Es mi primera vez con ustedes y en el Colón. Estoy muy feliz. Yo soy de Jujuy y tengo un padre tucumano, así que tengo esta mezcla de culturas, pero todas del norte. Vengo de una casa y de una familia en la que se respeta muchísimo el folklore y se lo consume diariamente, en la que todo el mundo canta y baila. Entonces, cantar estas canciones es como pensar en la familia y en los amigos”, indicó la artista.

Inmediatamente, desde Tucumán, Maxi Espíndola cantó “Como pájaros en el aire”, seguidos por Migue Granados y Lucas Fridman, que se atrevieron a cantar “Zona de promesas”, el tema que Sosa grabó junto a Gustavo Cerati en Cantora.

"Como pájaros en el aire" con la orquesta en vivo desde el Teatro Colón, y Maxi Espíndola en VIVO desde la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán



Canciones de lujo que van directo al pendrive de oro pic.twitter.com/8oNBZiyfIs — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

Soledad Pastorutti, luego, fue la encargada de entonar dos de los himnos de Mercedes: “Alfonsina y el mar”, compuesta por Félix Luna y Ariel Ramírez, y “Zamba para no morir”, de Hamlet Lima Quintana, Norberto Jorge Ambros y Héctor Alfredo Rosales.

"Alfonsina y el mar" y "Zamba para no morir" en la voz de Soledad, una dupla increíble que necesitabas para terminar el día de la mejor manera



Celebrá con nosotros el #GraciasMercedesXOlga en VIVO por youtube 👉 https://t.co/VJNQ66KujY pic.twitter.com/Wiod3z8T4p — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

La coach de La Voz Argentina contó después: “Es un placer estar acá, y es un momento muy especial para mí, también. Popi lo sabe, de tantas veces que nos cruzamos en el camino... Cuando yo nací artísticamente, Mercedes ya era Mercedes, la ídola de todos. Y para mí era importante conseguir algún día su bendición”.

Entonces, contó cómo fue el accidentado primer encuentro entre ellas.“El 25 de mayo de 2007 teníamos que cantar el Himno en Plaza de Mayo. Cada una cantaba su parte y yo me fui, porque tenía otro concierto. Pero cuando yo salgo, entra el auto de Mercedes y un grupo de fans míos la putean”.

Y explicó: “En aquel momento, salvando las distancias y con mucho respeto, Soledad y Mercedes Sosar era como un River-Boca. Y entonces, le dije a mi manager que volviéramos, porque yo quería pedirle disculpas por lo que había pasado. Volví y me atiende su hijo, Fabián, en el camarín. La saludo y me pregunta qué pasó. Le dije que por eso estaba ahí, que teníamos que terminar con la rivalidad y debíamos cantar juntas. Y ahí empezó un idilio”.

El grupo vocal Ahyre salió después a escena para cantar “La maza”, el clásico de Silvio Rodríguez.

Inmensa versión de "La Maza" de la mano de AHYRE



AGUANTE ARGENTINA CARAJO 🇦🇷 pic.twitter.com/c792aRpRAB — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

Fer Dente, después, brindó una versión de “Sube, sube”, uno de los tantos temas de Víctor Heredia a los que Sosa les prestó su maravillosa voz.

Se cae el Teatro Colón con Fer Dente cantándole a la bandera MÁS LINDA DE TODAS 🇦🇷



Decí con nosotros #GraciasMercedesXOlga en VIVO por Olga en youtube 👉 https://t.co/VJNQ66KujY pic.twitter.com/sxvF4ZXSLB — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

Todavía faltaban varias figuras, y el tramo final lo inauguró un dúo de lujo: Sandra Mihanovich y Ligia Piro, que fueron las encargadas de cantar “Gracias a la vida”, el tema de Violeta Parra que Sosa inmortalizó.

Gracias a la vida, gracias Mercedes Sosa🩶



Un verdadero lujo tener a Sandra Mihanovich y Ligia Piro honrando a la Voz de América Latina.#GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/xeyzgVIG0B — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

Pedro Aznar tomó luego la posta y cantó “Romance de la luna tucumana”, del gran Atahualpa Yupanqui.

Zamba de la luna llena

Baila la noche en las calles 🩶



La noche no podía terminar sin poder disfrutar al GRAN Pedro Aznar homenajeando a Mercedes Sosa.#GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/efDuHWsiP2 — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

“En los años 80, pasé de ser fan a cantar y grabar junto a ella y fue muy fuerte. Era una persona adorable, de una ternura y una generosidad incomparables y eso te hacía quererla más de lo que la querías como artista”, indicó el músico. También relató lo que sintió al verla en el teatro Gran Rex cuando, en plena dictadura cívico-militar la artista volvió de su exilio. “No sabíamos lo que podía pasar, pero estar sentados allí, en esa butaca, era una declaración de principios”.

También recordó una divertida anécdota para dar a conocer un costado menos conocido de la cantante: “Un día íbamos a lo de Víctor Heredia y Mercedes me dice: ‘Te paso a buscar, tu casa me queda de paso’. Y apareció de zapatillas... Con un look ‘pistero’ que uno no asocia con Mercedes Sosa, con un jogging. Y bueno, vino con un Audi espléndido, me subo, arrancamos como una saeta y me dice: ‘Lo estoy vendiendo, ¿no me lo querés comprar?’. Tuve que decirle: ‘No, Mercedes, no está en mis planes por el momento’“.

Para el final, el coro de niños del Ópera Studio Buenos Aires del Teatro Colón cantó “Inconsciente colectivo, otro de los temas de Charly García versionados por Sosa, y se sumaron los artistas que previamente pasaron por el escenario. Todos juntos, luego, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

"Inconsciente Colectivo" cantado por los chicos del Ópera estudio de Buenos Aires, imposible no emocionarse#GraciasMercedesXOlga pic.twitter.com/gMULQoFTVH — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

En la previa, algunos músicos también dejaron algunos recuerdos de Mercedes Sosa. Ángela Torres contó que hacía poco tiempo que había conocido por primera vez el Teatro Colón y que la sorprendía el hecho que estuviera, en esa segunda visita, para cantar sobre el escenario principal. También habló de la amistad de Mercedes y su abuela, Lolita Torres.

Anabella Zoch, que interpretó en la Argentina y el exterior el repertorio que solía cantar la tucumana, dijo que le agradecía haber sido un faro para hacer una carrera, para elegir un repertorio y destacó la manera como ella había entregado su vida a la música argentina.

Gracias a todos por acompañarnos en el #GraciasMercedesXOlga❤️



Tenemos la música y las letras más hermosas del mundo, y mientras podamos, las vamos a seguir haciendo sonar con mucho amor y mucho respeto.



¡Feliz cumpleaños, Negra! Y feliz Día de la Patria para todos. 🇦🇷 pic.twitter.com/ocA96ZgQFU — OLGA (@olgaenvivo) July 10, 2025

La producción, que es parte del ciclo Day que Olga le dedica a un artista, contó con asistencia de público, como en las ediciones anteriores y con la misma dinámica. Las entradas al Colón se repartieron de manera gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala, aunque a cambio se pidió que el público llevara un “kit solidario” integrado por alimentos no perecederos que fueron donados a la Fundación Sí para apoyar sus residencias universitarias.

Por otra parte, la señal decidió instalar en la plaza seca junto al Teatro una pantalla para que quienes quisieran acercarse, ver la transmisión desde allí. Para el resto, la transmisión completa fue desde el canal de YouTube Olga.