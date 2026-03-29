Murió el músico Lucho González, recordado integrante de un trío histórico con Lito Vitale y Bernardo Baraj

El maestro de la guitarra criolla, Luis Alejandro González Cárpena o, conocido por todos como Lucho González, murió a a los 79 años. La noticia fue anunciada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y rápidamente generó una ola de mensajes y recuerdos por parte de colegas de quien durante muchos años fue parte del trío Vitale-Baraj-González.

De hecho, Lito Vitale subió una foto a sus redes en la que aparece el músico peruano que acompañó con su propia despedida. “Gracias Lucho por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos reímos y por tu música que seguirá viva por siempre!”, afirmó.

Lucho González nació en Lima, Perú, el 25 de noviembre de 1946. Llegó a Buenos Aires a los pocos meses de vida. Creció en un entorno atravesado por la música. Su padre integraba Los Trovadores del Perú. Comenzó a tocar la guitarra desde muy chico y desarrolló su formación de manera empírica con un temprano interés por la composición y los arreglos. En 1968, tras conocer a Chabuca Granda, dejó sus estudios de Derecho para dedicarse de lleno a la música.

Junto a la gran cantante trabajó como guitarrista, arreglador y director musical. También integró la orquesta contemporánea de Jaime Delgado Aparicio, donde profundizó su formación en arreglos orquestales y composición. A lo largo de su trayectoria participó en grabaciones y proyectos junto a artistas de distintos países. Trabajó como guitarrista y arreglador con Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto. Integró el trío Vitale-Baraj-González, también Nebbia -Baraj- González y participó en el proyecto Los hijos del Sol, grabado en Los Ángeles con músicos de distintas tradiciones de la región.

En las redes, fue el mismo Fito Páez quien lo recordó. “Fue uno de los amores de mi vida -apuntó el cantante y compositor-. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales. La curiosidad lo desbordaba. Podía rearmonizar e improvisar sobre músicas de cualquier orden, componer y arreglar 6 x 8 nuestros y draguearlos de música peruana. Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs inextinguibles de Detrás del muro de los lamentos y Tu sonrisa inolvidable. Fue un ser cálido y desprejuiciado. Pleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Mis condolencias y abrazo de amor a sus familiares y amigos. Deben ser un montón alrededor del planeta. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma".

Páez tenía razón porque, con el correr de las horas, figuras como Diego Torres, Patricia Sosa y Sandra Mihanovich fueron expresando su tristeza en las redes.

A lo largo de su trayectoria grabó dos discos como solista, Esta parte del camino y Chabuca de cámara, y desarrolló una labor docente sostenida a través de su sistema de enseñanza “siembra musical”, en la Universidad Nacional de Villa María y en distintos países de América Latina. También realizó para el INAMU capacitaciones de Armonía estructural.

“Su trabajo articuló elementos del folclore peruano, argentino y brasileño. Desde el Instituto Nacional de la Música despedimos a Lucho González, reconocemos su gran aporte a la música y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, afirmó el organismo en la despedida del maestro.