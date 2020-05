Ian Anderson, líder de Jethro Tull, contó que sufre una enfermedad crónica

El líder de Jethro Tull confesó sus problemas de salud

Entre algunos otros cambios de conducta, la cuarentena en tantas partes del mundo ha puesto a muchas personas más reflexivas. Incluso, esa convivencia que en la mayoría de los casos se da casi las 24 horas en un entorno de intimidad, hace que lo más personal aflore de manera espontánea. Durante una entrevista con Dan Rather del programa The Big Interview , En AXS TV, el líder de Jethro Tull , I an Anderson, confesó que sufre de EPOC y que le cuesta mucho lidiar con ese trastorno crónico, especialmente cuando está de gira con la banda.

"Voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie en público antes. Ya que eres tú, aprovecho este momento para decir que sufro una enfermedad de pulmón incurable que me diagnosticaron hace un par de años ", dijo Anderson, de 72 años. "Me cuesta. Tengo lo que se conoce como exacerbaciones: períodos en los que tengo una infección, se convierte en bronquitis severa y tengo quizás dos o tres semanas de un trabajo realmente difícil para salir al escenario y tocar. Crucemos los dedos, llevo 18 meses ahora sin una exacerbación".

También, en un momento de la entrevista aseguró que tiene "los días contados", aunque admitió que con los actuales tratamientos y una vida en ambientes sin contaminación todo le está resultando mejor.

Al momento de buscar culpables por su enfermedad pulmonar responsabilizó a las máquinas de humo que se utilizan en los escenarios . "He pasado cincuenta años de mi vida en el escenario entre esas cosas miserables que yo llamo máquinas de humo. Realmente creo que son una parte muy importante del problema que tengo", agregó el flautista.

Anderson comenzó su carrera musical a principios de los sesenta. Luego de The Blades, de 1963, participó en otras reuniones de músicos hasta que, en 1967 tomó forma Jethro Tull. Desde ese momento, el nombre de este flautista escocés y la banda están absolutamente amalgamados. Y a pesar de que la década del setenta fue escenario próspero para la música más elaborada enmarcada dentro del rock progresivo, Anderson supo darle continuidad a la banda, que se sostuvo con el paso de los años.

Ian Anderson comenzó con el proyecto Jethro Tull a finales de los sesenta