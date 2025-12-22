Murió Chris Rea, autor del clásico navideño Driving Home for Christmas

El cantante, guitarrista y compositor británico Chris Rea falleció a los 74 años, según informó su familia este lunes a los medios del Reino Unido. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris”, señalaron sus allegados en un comunicado, en el que precisaron que el músico “murió en paz en el hospital, tras una breve enfermedad”. El mensaje fue replicado en la cuenta oficial de Instagram del artista.

Rea había nacido en 1951 en Middlesbrough, una ciudad industrial del norte de Inglaterra, en el seno de una familia de origen italiano e irlandés. Hijo de un inmigrante italiano que regenteaba una tradicional heladería, se volcó tardíamente a la música: comenzó a tocar la guitarra a los 21 años, influenciado por el blues y el rock estadounidense, estilos que marcarían de forma indeleble su obra.

Inició su carrera profesional en la década de 1970 y alcanzó reconocimiento con su álbum debut, Whatever Happened to Benny Santini? (1978). Ese trabajo le abrió las puertas del mercado británico y estadounidense gracias al sencillo Fool (If You Think It’s Over), que le valió una nominación a los premios Grammy.

Con el correr de los años, Rea consolidó un estilo propio, basado en la fusión de pop, blues y rock, melodías cuidadas y una inconfundible voz ronca. Firmó una extensa serie de canciones que se convirtieron en clásicos, entre ellas The Road to Hell, Josephine y Driving Home for Christmas, publicada en 1986 y transformada con el tiempo en una de las canciones navideñas más populares del Reino Unido.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, grabó más de veinte álbumes de estudio. Dos de ellos, The Road to Hell (1989) y Auberge (1991), alcanzaron el número uno en las listas británicas y confirmaron su lugar como una de las figuras centrales del pop rock inglés de fines del siglo XX.

Su carrera estuvo atravesada por serios problemas de salud. En 2001 fue sometido a una extirpación de páncreas a raíz de un cáncer y en 2016 sufrió un derrame cerebral, episodios que lo obligaron a reducir su actividad y a replantear su vínculo con los escenarios.

De perfil bajo y poco afecto a la exposición mediática, también era un apasionado de las carreras de autos y del automovilismo. Este mismo año había publicado una recopilación titulada The Christmas Album.

“La música de Chris fue la banda sonora de muchas vidas, y su legado perdurará a través de las canciones que deja atrás”, destacó su equipo en un mensaje difundido en las redes sociales.

El propio Rea solía manifestar una relación ambivalente con la fama. “El mundo del espectáculo no me interesa; de hecho, si fuera por mí, preferiría permanecer en la sombra tocando la guitarra y componiendo para otros antes que estar bajo los focos”, declaró en una entrevista concedida en 1990.

Con información de AFP