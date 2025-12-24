Lali en River: cuándo salen a la venta las entradas para su show en el Monumental

“Lali atiende al demonio en River”. Si bien era mucho más que un secreto a voces desde que dio su último show en el estadio de Vélez, con esta frase se terminó de confirmar que Lali Espósito dará su próximo show monumental, en el barrio de Núñez. Será, como ya se anticipó, el 6 de junio de 2026, en River Plate, y las entradas estarán a la venta desde el viernes 26 de diciembre, a las 11 de la mañana. Una vez que se agote la preventa, se habilitará la venta general, únicamente por www.allaccess.com.ar

“Este anuncio llega después de un año excepcional, en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas -explicaron en su productora-. En estas fechas presentó su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año. Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa".

Lali, en la presentación de su documental, La que le gana al tiempo Nina Brasca / Netflix

“Su impacto trascendió los escenarios. Lali: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística”, agregaron.

Los fans comenzaron a palpitar este show durante la última de las presentaciones que la diva del pop vernáculo dio en Vélez. El 16 de diciembre, durante su última presentación en vivo del año, sorprendió a los fanáticos con esta fecha. Aunque no precisó qué pasaría ese día, las pistas fueron suficientes para que su público comenzara a preguntarse si se trataba de un recital en River.

Según se pudo advertir en diversos videos que publicaron los fans en las redes sociales, en un momento del recital el público empezó a corear “River, River, River...” y ella con una sonrisa pícara lanzó: “Está jodido”.

Lali, en una de sus últimas actuaciones en Vélez LA NACION/Pilar Camacho

Sin embargo, hacia el final del show, se proyectó un video en blanco y negro con distintos puntos de Buenos Aires y hacia el final se pudo ver a Lali haciendo una línea de color con un aerosol sobre una pared. Luego la pantalla se puso negra y apareció una fecha: 06-06-2026. Rápidamente, los fanáticos comenzaron a buscar pistas en las imágenes y algunos advirtieron que las rejas y escaleras que vieron eran iguales a las del estadio Más Monumental. Fue así como rápidamente empezaron las especulaciones de lo que acaba de confirmar, en la víspera de Navidad.