Ca7riel & Paco Amoroso y Miranda! dijeron que no: el detrás de escena de un negocio implacable

Decir “no” tiene una pésima publicidad. Y menos aún dentro de la industria del entretenimiento que debe alimentar millones de bocas hambrientas minuto a minuto. El anuncio sorpresivo del dúo pop Ca7riel y Paco Amoroso sobre la cancelación a último momento de la salida de un álbum y la necesidad de frenar la vertiginosa rutina que impone el show business abre debates que cada tanto vuelven a actualizarse. Los artistas habían finalizado un 2024 en la gloria después de haber realizado un Tiny Desk híper viralizado. Desde ese pequeño espacio de conciertos íntimos que la NPR Music logró posicionar en Internet, Ca7riel y Paco mostraron que, además de introducir una estética singular, podían cantar de corrido un hip hop mezclado con un jazz latino movedizo y sensual. Las redes explotaron. El cohete salió disparado hacia la estratósfera con la tripulación todavía “montada” en ese retro futurismo totalmente kitsch. Una estética llamativa y atractiva que, detrás del velo de la ingenuidad, corría el riesgo de anteponerse a la música. Pero como todos sabemos, al negocio del pop no le gusta detenerse en nimiedades.

En ese viaje de poco más de 12 meses, el dúo argentino -considerado un orgullo nacional- hizo de todo, viajó por el mundo, estuvo en acontecimientos de alta costura en París, su imagen y sus disfraces penetraron la dura piel del mercado anglosajón y terminaron con los brazos cargados de premios Grammy. Es de suponer que en ese viaje vertiginoso nunca dijeron la palabra prohibida: “no”. Y todo era fiesta y alegría, aunque detrás de la máscara de estos artistas de 31 años, de carne y hueso -cabe aclararlo, por las dudas- algo malo pasaba.

“Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”. Con un comunicado sorpresivo, el viernes pasado, Ca7riel y Paco dijeron un “no” rotundo. Habría que imaginarse lo que les costó, el sufrimiento que hay detrás de sus palabras y las presiones que debieron soportar de managers, productores, vestuaristas, visualizadores, equipos de marketing, redes y toda esa fauna milimétrica y profesional para la que no existe bajarse de la nave. Un complejo industrial cada vez más esencial (¿lo es realmente?) detrás de cada artista. O la nueva entronización de la herramienta del fan service. Es decir, los artistas actualmente tienen que estar al servicio de sus fans, mostrarse siempre dispuestos a las fotos, a firmar autógrafos, generar acciones para mantenerlos expectantes, crear contenidos en sus redes, documentales, biopic... todo eso sumado a la ya muy dificultosa tarea de hacer e interpretar música. O sea: nutrir, mantener, casi amamantar, un ambiente de caprichosa “comunidad” ficticia con personas que los siguen, pero a quienes no conocen ni les importan, en verdad. Taylor Swift colocó el fan service a la misma altura de sus discos: las “swifties” son tan importantes como ella, una entidad mística. Es que en la industria actual, una buena melodía no alcanza ni para empezar (suele repetirse).

Taylor Swift lanzó The Life of a Showgirl, su nuevo álbum que incluye una colaboración con Sabrina Carpenter. Foto: Instagram Taylor Swift / Mert Alas & Marcus Piggott

Apenas 24 horas después del anuncio de Ca7riel y Paco, Miranda! no vivió una noche más en el Estadio Ferro Carril Oeste de Buenos Aires. Entre hits y una puesta impactante, anunciaron que se tomaban un descanso de los shows en vivo durante 2026 para enfocarse en su proceso creativo. Otro “no” al pop.

Miranda!, un dúo con más trayectoria y el cuero curtido, vivió en los últimos dos años una explosión de popularidad. El último álbum del dúo ganador del Gardel de oro en 2024, Nuevo Hotel Miranda!, fue lanzado en mayo de este año y cuenta con la participación de varias figuras de la música, desde Fito Páez y Vicentico hasta Nicki Nicole y Tini. Terminaron en un estadio, un logro que para un grupo con 20 años de carrera parecía inalcanzable hasta el año pasado, cuando debutaron en ese mismo escenario. La noche anterior a la del sábado, Juliana Gattas apareció en el show de una banda de rock en ascenso, DumChica, en el teatro Vorterix para interpretar una canción de rock directa y potente. Alguien dijo que se la veía más feliz que nunca.

Miranda! y Lali en Ferro Cortesía: @apa_agencia

Al otro día, Miranda! explicó que iban a dedicar todo 2026 a grabar un disco nuevo. Toda la parafernalia industrial de las puestas grandilocuentes, espectaculares, esos cocoliches de estimulación digital, que casi siempre quedan resaltadas en las crónicas más que la música, sintió otro duro golpe. Miranda!, un grupo con orígenes en la cultura rock, donde existieron “no” históricos, dotó a su anuncio de atributos esperanzadores para sus fans: un nuevo álbum.... ¿en 2027? Para la razonabilidad totalmente irracional de la industria del pop, a simple vista, parecería mucho tiempo. Habría que preguntarse qué piensan los “diseñadores del pop” actual acerca de cómo termina lográndose componer al menos diez canciones para un álbum con el nivel de exigencia de Miranda! Seguramente considerarán que es relativamente sencillo con un par de buenos “productores”. Y, otra vez, “no”: el disco Lux, de Rosalía, podría dar algunas pistas en este sentido.

Berghain, de Rosalía Captura

En términos más filosóficos volver de un “no” resulta mucho más sencillo que volver de un “si”. Más aún en el negocio de la música. Un grupo puede reiterar mil millones de veces que “no” volverá a reunirse, pero un día dice que “si” y todo explota. Si no pregúntenle a Oasis. En cambio, el “si” contiene algo inflexible, de no retorno. Y su consideración positiva termina invirtiéndose en contra de los deseos o posibilidades del artista.

Liam Gallagher Pilar Camacho - LA NACION

Los casos de Ca7riel-Paco Amoroso y Miranda! quizá signifiquen algo más, una especie de grito: que la música por sí sola debería bastar, que los fans no pueden convertirse en vampiros y que, a veces, el “no” tiene más futuro que el “si”.