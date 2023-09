escuchar

El músico David Gilmour quiere empezar un nuevo capítulo de su vida y, para ello, intentará dejar atrás la controversia que le generó la lujosa casa que adquirió en 2015, y que el año pasado puso a la venta por 18 millones de dólares . En las últimas horas, Gilmour decidió bajar el valor y la propiedad, según los datos aportados por la página oficial de la inmobiliaria Pereds, ahora tiene un costo de 12 millones.

Visión cenital de la casa que tiene en venta David Gilmour

La polémica se generó cuando el artista convirtió una casa de baños abandonada del siglo XIX en una finca privada, tres años después de su adquisición. Los residentes de la zona no tardaron en mostrar su desagrado al enterarse que la estructura histórica iba a ser derribada, como en su momento comunicó el portal The Daily Mail. “Escucha, Gilmour, deja nuestro barrio en paz”, se podía leer en un mensaje que un grupo de activistas pegó en el edificio cuando este se encontraba en la etapa previa a la demolición.

El inmueble tiene vista al mar

Asimismo, haciendo un juego de palabras con el clásico tema de Pink Floyd, “Another Brick in the Wall”, sumaron en su texto: “Para nosotros, esto es una traición; para vos, no es más que otro ladrillo en el muro”. Más allá de las quejas, Gilmour y su esposa, la escritora Polly Samson, continuaron con la construcción del complejo frente al mar que tenía una historia de gran relevancia, lo que motivó la lucha de los activistas para frenar el proceso de reconversión.

La casa está valuada en 10 millones de dólares

La propiedad está ubicada en Hove, una ciudad turística costera de East Sussex, y en 1894 fue una casa de baños, mientras que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó como hospital .

Gilmour y Samson escucharon las quejas, pero procedieron con la demolición en 2018, y en agosto del año pasado informaron que era momento de vender la propiedad. “El dormitorio principal, con vistas al mar en todas las direcciones, es un lugar hermoso desde el que ver el amanecer y el atardecer a través del mar”, escribió el matrimonio en un comunicado difundido por su agente de bienes raíces.

El inmueble cuenta con 5 habitaciones

Sin embargo, los anzuelos para la venta del inmueble no funcionaron durante el año que estuvo disponible para la adquisición. Como consecuencia, este año la pareja debió bajar considerablemente el precio del lugar ubicado a lo largo de King’s Esplanade y adyacente a la playa, uno de sus puntos de atracción más fuertes.

Una vista a uno de los jardines botánicos de la casa

En cuanto a las características de la casa “de la discordia” se encuentran sus 5 habitaciones -incluyendo la suite principal con vestidor-, 3 baños, una habitación estrictamente para ducha, 3 guardarropas, un living abierto con cocina y comedor, un estudio, oficina, librería, gimnasio, una bodega, dos espacios de estacionamiento, un jardín con vista al sur, otro jardín botánico, pisos de madera y calefacción por losa radiante, techos y paredes de yeso, y chimeneas abiertas a leña y a gas .

Por otro lado, el inmueble cuenta con una casa de huéspedes, un estudio de grabación “de última generación”, y acceso biométrico de huellas dactilares. “Cuando te levantás por la mañana, la vista es siempre una sorpresa: el mar y el cielo nunca son iguales”, habían manifestado Gilmour y su esposa en el informe difundido por su agente inmobiliario. “Es una gran ventaja no tener una carretera congestionada y tráfico entre nosotros y el mar”, destacaban ambos sobre el hogar que, desde su construcción, les trajo más inconvenientes que placer, debido a los reclamos vinculados a la preservación del patrimonio histórico de los que no se hicieron eco.

El living, amplio y con una cocina y comedor adyacentes

En la actualidad, mientras aguardan la venta del inmueble con su nuevo valor, el matrimonio vive en una enorme finca en Wisborough Green, cerca de Horsham, la capital del distrito homónimo en Sussex Occidental, al sudeste de Inglaterra, aproximadamente a 50 kilómetros de Londres.

En 2019, el músico también fue noticia por otra venta: la de su colección de 120 icónicas guitarras con las que tocó tanto con Pink Floyd como en su carrera solista. “Se tiene que ir todo”, comunicaba entonces. “Es temporada de liquidación”.

Otra de las cinco habitaciones del hogar que el artista construyó en 2015, con una gran polémica mediante

“Estas guitarras fueron muy buenas conmigo”, le contó a la revista Rolling Stone. “Son mis amigas. Me dieron mucha música. Creo que es hora de que salgan a servir a otra persona. Ya tuve mi tiempo con ellas. Y por supuesto el dinero que reúnan va a hacer cosas muy buenas en el mundo, y esa es mi intención”, añadió y brindó detalles sobre el destino de la recaudación. “El dinero será destinado a paliar el hambre, ayudar a los sin techo y la gente desplazada alrededor del mundo”, aseguró.

