J Balvin, Lana del Rey y Foo Fighters debutaron en el Lollapalooza Suecia

Dave Grohl, uno de los platos fuertes de la edición del festival en Estocolmo Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 12:08

El Lollapalooza sigue sumando ciudades: el festival creado por Perry Farrell acaba de hacer su primera edición en Suecia. Los pasados 28, 29 y 30 de junio, el mega evento musical debutó en Estocolmo con un line up que incluyó desde el reggaetonero J Balvin y la cantante Lana del Rey hasta los Foo Fighters .

El país nórdico se suma a las seis ediciones que se hacen en el mundo: Chicago (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), San Pablo (Brasil), Santiago (Chile), Berlín (Alemania) y París (Francia).

Estocolmo aprovechó la pausa de las gélidas temperaturas para vivir tres jornadas a pura música. El encuentro tuvo lugar en el Parque Gärdet y como en el resto de las locaciones, el Lolla contó con cuatro escenarios y una variopinta oferta de bandas y estilos. Travis Scott, Billie Eilish y Liz Uzi Vert también fueron parte de esta edición. Asimismo estuvieron Bring Me The Horizon, The 1975, Eric Prydz, Greta Van Fleet, Kungs, Loud Luxury y Valentino Khan. Muchos de estos artistas se presentaron en nuestro país el pasado marzo. Además hubo una variada oferta gastronómica, uno de los must de este festival que en 2021 cumple 30 años.

En la Argentina. La séptima edición argentina se realizará 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en su sede local: el Hipódromo de San Isidro, y mañana, a las 10, se pondrán a la venta los Early Bird, los primeros tickets para la triple jornada, en la página del Lollapalooza Argentina y en puntos habilitados de AllAccess. También se podrán comprar (solo 4 entradas por persona) en La Rural, de 10 a 21. El costo en esta primera instancia es de 3600 pesos más cargos de servicio.

Recordemos que una de las particularidades de este evento es que nadie conoce de antemano qué nombres protagonizarán las jornadas de la próxima edición y que la gente compra sus tickets confiando en la calidad y en la experiencia del Lolla.

Cuando se acaben los Early Bird, saldrá una nueva instancia de compra, la "Preventa 1", un abono para los 3 días del festival que costará 4990 pesos más el service charge.