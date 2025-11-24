Jimmy Cliff, se apagó la voz que llevó el reggae a escala mundial

En la mañana de este lunes 24 de noviembre, el mundo de la música se detuvo para despedir a una de sus figuras fundamentales del reggae: el inigualable Jimmy Cliff. En una declaración compartida en las redes sociales, su esposa, Latifa Chambers, comunicó que su muerte se produjo tras sufrir una convulsión a causa de un cuadro de neumonía, poniendo fin a una vida que fue sinónimo de ritmo, lucha y conciencia social, y manifestó su agradecimiento a la familia, amigos, colegas artistas y a los millones de seguidores cuyo “apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera”. El mundo despide a uno de los últimos titanes vivos de la música reggae.

Una carrera forjada en la adversidad

Nacido en 1944 en Somerton, Jamaica, James Chambers, el hombre detrás del nombre artístico, emprendió su carrera musical desde muy joven. Se mudó a la capital, Kingston, siendo apenas un adolescente con la determinación de grabar su música. El cambio de James Chambers a Jimmy Cliff -elegido porque sentía que su vida estaba siempre al borde de un “cliff” (acantilado)-, es una metáfora del riesgo y la determinación que marcarían su trayectoria.

Su despegue se dio temprano: a los catorce años, bajo la tutela del productor Leslie Kong, lanzó el éxito local “Hurricane Hattie”. Este fue el inicio de una fértil colaboración que produciría otros sencillos exitosos de la era ska y rocksteady, como “King of Kings” y “Dearest Beverley”.

El salto internacional llegó cuando fue elegido para representar a Jamaica en la Feria Mundial de Nueva York en 1964, y posteriormente, al firmar con Island Records y trasladarse a Londres, en 1965. Aunque Island intentó inicialmente encauzarlo hacia una audiencia de rock, su carrera despegó a finales de los sesenta al fusionar los ritmos jamaicanos con toques de soul y rhythm and blues. Su álbum Hard Road to Travel, de 1967 cosechó excelentes críticas e incluyó “Waterfall”, tema con el que ganó un festival internacional en Brasil, un hito que lo convirtió en una estrella en América del Sur.

La consagración internacional continuó con himnos como “Wonderful World, Beautiful People” (1969) y, sobre todo, “Vietnam” (1970), una canción de protesta que el mismo Bob Dylan calificó como “la mejor canción de protesta que jamás se haya escrito”.

A pesar de su éxito temprano, lo catapultó al estrellato su papel en The Harder They Come, película jamaicana de culto de 1972, donde Cliff no solo interpretó al protagonista, Ivanhoe “Ivan” Martin, un joven ambicioso que llega a Kingston para convertirse en una estrella musical y termina cayendo en la vida delictiva, sino que también contribuyó de manera fundamental a la banda sonora.

Jimmy Cliff FADEL SENNA� - AFP�

El soundtrack de la película incluye algunos de sus himnos más perdurables que rescatan la esencia del reggae como voz de los marginados. Tal el caso de “The Harder They Come”, una declaración de resistencia y determinación frente a la opresión; “Many Rivers to Cross”, una balada de soul profunda y conmovedora sobre la soledad y la búsqueda de un camino; “Sittin’ in Limbo”, una reflexión sobre la incertidumbre y la espera, con una cadencia hipnótica que ejemplifica la transición del ska al reggae o “You Can Get It If You Really Want”, un tema motivacional y optimista que se convirtió en un grito de guerra generacional.

Años después, su carrera experimentó un renacimiento pop con su exitosa versión de “I Can See Clearly Now” (original de Johnny Nash) para la película Cool Runnings (1993), demostrando su capacidad para cruzar géneros y conectar con nuevas audiencias. Su álbum de 2012, Rebirth, producido por Tim Armstrong, le valió un premio Grammy al “Mejor Álbum de Reggae”, como una prueba de su vigencia inoxidable.

Aportes y curiosidades personales

El aporte de Jimmy Cliff a la música reggae trasciende la simple creación de éxitos. Fue un verdadero pionero y embajador global. Antes de Bob Marley, Cliff fue el primer vocalista jamaicano en firmar con un sello internacional importante, el primero en tener éxito masivo en Sudamérica y África, y el primero en protagonizar una película que llevó la música y la cultura jamaicana a la atención mundial. Su experimentación musical, que abrazó el soul, el pop y el rock, lo convirtió en un “puente” crucial entre el reggae y la música mainstream.

FILE - Jimmy Cliff performs at the New Orleans Jazz and Heritage Festival in New Orleans, Friday, May 3, 2013. (AP Photo/Gerald Herbert, File)� Gerald Herbert� - AP�

Su vida personal estuvo marcada por la búsqueda espiritual. Nacido en un entorno cristiano muy estricto, en la década de 1970, se tomó un descanso de la música para viajar a África, donde profundizó su conexión con sus raíces ancestrales y se convirtió al Islam, adoptando el nombre de pila El Hadj Jamaal. Este viaje influenció álbumes como Give Thankx (1978).

Entre sus frases célebres y filosofía de vida, destacan reflexiones sobre la resiliencia y la autenticidad, a menudo recogidas en sus canciones:

“I’d rather be a free man in my grave than living as a puppet or a slave” (Prefiero ser un hombre libre en mi tumba que vivir como un títere o un esclavo), una línea de su canción “Many rivers to cross” que se convirtió en su manifiesto.

“Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the harder the battle you see, it’s the sweeter the victory”. (Roma no se construyó en un día. La oposición se te presentará. Pero cuanto más dura sea la batalla que veas, más dulce será la victoria), reflejando la tenacidad que siempre lo caracterizó.

“No me hables de tu éxito, muéstrame tus cicatrices. “Una declaración que prioriza la experiencia profunda sobre los resultados conseguidos.

Reconocido con la Orden del Mérito, el más alto honor civil de Jamaica, y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2010, Jimmy Cliff deja una huella indeleble. La de un artista que entendió que la música no es solo entretenimiento, sino también un vehículo para el cambio. Desde los humildes comienzos en Somerton hasta los escenarios más grandes del mundo, Jimmy Cliff se convirtió así en un ícono indiscutido del reggae, ese ritmo circular y envolvente declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en 2018, para contar historias universales de lucha, fe y resistencia.