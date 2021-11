Jon Bon Jovi y Bryan Adams cancelaron sus presentaciones por dar positivo de Covid

Los cantantes Jon Bon Jovi y Bryan Adams cancelaron sus respectivos shows del fin de semana despu茅s de contagiarse de Covid-19.

Bon Jovi estaba programado para actuar en un espect谩culo vinculado con la semana de Halloween en South Beach, Florida. Todo estaba planeado para que realizara una actuaci贸n ac煤stica y una sesi贸n de preguntas y respuestas con sus fans, pero no fue posible. Su 煤ltima presentaci贸n en Buenos Aires fue en 2017, con un show en el estadio de V茅lez.

Por su parte, Bryan Adams, que tambi茅n estuvo en Buenos Aires por 煤ltima vez en 2017 con un concierto en el Gran Rex, ten铆a todo previsto para formar parte del tributo a Tina Turner en su inducci贸n al Sal贸n de la Fama del Rock and Roll, que tuvo lugar el s谩bado. Claro que al contraer Covid-19 debi贸 bajarse de la celebraci贸n. Su representante asegur贸 que el m煤sico complet贸 el esquema de vacunaci贸n contra el virus y no muestra mayores s铆ntomas. El canadiense, reconocido en todo el mundo por sus baladas rom谩nticas y su voz cascada, iba actuar en un popurr铆 de canciones junto a Christina Aguilera, Mickey Guyton y HER en honor a Tina Turner. La estrella de country Keith Urban lo termin贸 sustituyendo y fue quien se subi贸 al escenario del Rocket Mortgage FieldHouse, de Cleveland, para cantar con H.E.R. 鈥淚t鈥檚 Only Love鈥.

Jon Bon Jovi iba a presentarse el s谩bado en Florida, pero contrajo Covid y no pudo subirse al escenario

En mayo de este a帽o, Bryan Adams, acompa帽ando el video de su interpretaci贸n ac煤stica de la canci贸n 鈥淐uts Like a Knife鈥, hab铆a escrito en sus redes sobre sus conciertos suspendidos por cuestiones sanitarias en el Royal Albert Hall, en Londres. 鈥淓sta noche deb铆a empezar mi residencia en el @royalalberthall, pero gracias a unos malditos bastardos que comen murci茅lagos, venden animales en los mercados y fabrican virus, todo el mundo est谩 detenido, y eso sin mencionar los miles que han sufrido o muerto por este virus. Mi mensaje para ellos, adem谩s de muchas 鈥榩utas gracias鈥, es hazte vegano鈥, afirm贸 en aquella oportunidad. Aquel mensaje, gener贸 un impacto inmediato que oblig贸 al cantante a borrarlo de su cuenta de Twitter y a cerrar los comentarios en sus redes.

El cantautor brit谩nico Ed Sheeran se sum贸 al listado de m煤sicos que debieron suspender sus presentaciones por haber contra铆do coronavirus YUI MOK - POOL

Las dos estrellas se unen a una ya larga lista de artistas que se han contagiado de coronavirus en las 煤ltimas semanas, incluso cuando ya cuentan con dos dosis de vacunas aplicadas. El l铆der de la banda System of a Down, Serj Tankian, anunci贸 hace unos d铆as que hab铆a contra铆do la enfermedad, por lo que los shows que ten铆an programados para finales de octubre, en California debieron postergarse. Mientras tanto, Ed Sheeran, quien se iba a presentar esta semana en el programa Saturday Night Live confirm贸 en sus redes sociales que solo har铆a presentaciones virtuales y entrevistas despu茅s de dar positivo por Covid-19.