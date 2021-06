Cómo nació la historia de amor entre Millie Bobby Brown y el hijo de Bon Jovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se mostraron juntos el jueves pasado caminando de la mano por las calles de Nueva York. La actriz de 17 años, que interpreta a Eleven en Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi, de 19, están de novios y los medios estadounidenses comenzaron a revelar información sobre cómo se conocieron.

En una serie de fotografías que pudieron obtener los paparazzi, la flamante pareja fue vista caminando de la mano mientras él lleva en una bolsa a Winnie, uno de sus perritos de la actriz que la acompaña a todas partes para ayudarla a calmar su ansiedad.

Foto © 2021 The Image Direct / The Grosby Group EXCLUSIVO 17/06/2021 Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi salen como pareja por primera vez en la ciudad de Nueva York. La estrella de 'Stranger Things' se tomó de la mano del hijo de Jon Bon Jovi mientras daba un paseo. Brown llevó a su cachorro en un bebé y vestía una blusa blanca, falda rosa y zapatos bajos. The Grosby Group

Anteriormente, el 3 de junio, el hijo del intérprete de “It´s my life” había compartido en sus redes sociales una fotografía en la que se lo veía con la artista dentro de su auto. “Mejores amigos”, escribió en la publicación y la joven le respondió con la misma frase y un emoji de unicornio.

Según publicaron varios por tales de espectáculos de los Estados Unidos, los flamantes novios se conocieron a través de amigos en común y se llevaron bien desde el primer momento.

La foto de Jake Bongiovi en la que se la puede ver junto a Millie Bobby Brown en su auto Instagram: @jakebongiovi

Al igual que Millie, Jake también es actor y está dando sus primeros pasos en la industria. Es uno de los más chicos de los cuatro hijos de Jon Bon Jovi, que también es padre de Stephanie (28), Jesse (26) y Romeo (17).

Jake Bongiovi es uno de los cuatro hijos del músico Jon Bon Jovi Instagram:@jakebongiovi

Antes de ser vista junto a Jake, Bobby Brown había sido relacionada sentimentalmente con Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, y con el cantante juvenil Jacob Sartorius, con quien anunció su noviazgo en 2018. También habría tenido una corta relación con el jugador de rugby Joseph Robinson.

“Los últimos años no fueron fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que lo que han hecho ha sido causarme dolor e inseguridad. Pero nunca me van a derrotar. Voy a continuar haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje en busca del cambio”, había expresado meses atrás la actriz, que saltó a la fama con tan solo 12 años y tuvo que acostumbrarse al acoso mediático y virtual.

Según se pudo ver la semana pasada, la actriz de Godzilla vs. Kong decidió no esconderse más de los paparazzi para confirmar lo que es, sin duda, uno de los romances de Hollywood más relevantes del año.

LA NACION