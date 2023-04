Millie Bobby Brown publicó una romántica foto con Jake Bongiovi y un detalle causó revuelo entre los fans

escuchar

Millie Bobby Brown saltó a la fama por su flamante papel en Stranger Things como Eleven, la pequeña con habilidades psíquicas que, junto a sus amigos, se enfrentó a las oscuridades del mundo de Hawkins. Con tan solo 12 años, la adolescente deslumbró con su incuestionable actuación y, posteriormente, volvió a hacerlo en otra serie de Netflix, Enola Holmes. Este martes, la actriz compartió una romántica foto junto a su pareja desde hace año y medio, Jake Bongiovi, y un detalle no pasó desapercibido entre sus fans: “Los quiero todos”.

La icónica Eleven mantiene desde hace un año y medio un romance con Jake Bongiovi, hijo del cantante Bon Jovi, y, en agosto pasado, surgieron los rumores de casamiento. Todo se debió a un anillo que Brown dejó ver en el dedo anular de la mano izquierda, en medio de un paseo por Nueva York junto a su pareja. ¿Estaban comprometidos?

Millie Bobby Brown compartió una foto que llamó la atención de sus seguidores Instagram: milliebobbybrown

Ahora, un detalle en la última publicación de la actriz despejó las dudas entre sus fans. “Te amé tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos”, escribió la joven de 19 años, en un posteo en su cuenta de Instagram junto a Bongiovi, con una instantánea en la que aparecen sonriendo muy felices, mientras él la abraza desde atrás. Ahora sí, en primer plano, Brown luce un anillo de diamantes que deslumbró a sus seguidores.

La romántica publicación de Jake Bongiovi Instagram: jakebongiovi

En apenas dos horas, la publicación obtuvo más de cuatro millones de likes y miles de felicitaciones, como la del modelo británico Jamie Campbell Bower, que plasmó un hilo de corazones rojos para felicitar a la pareja. En tanto, el hijo del músico de “It’s my life” compartió dos románticas fotos junto a la joven, y escribió: “Siempre”.

Una promesa de boda

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp crearon una amistad en el rodaje de Stranger Things que traspasó las pantallas. Ambos se conocieron en 2015, durante la filmación de la primera temporada de la aclamada serie. Siete años después, los intérpretes de Eleven y Will Byers son inseparables y hasta revelaron una promesa que se hicieron durante la gira de promoción de la cuarta entrega y que, tras el último posteo de la actriz, parecería que no llegaría a cumplirse.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp mantienen una estrecha amistad

“Dijimos que, si no estamos casados a los 40 años, nos casaremos. Porque seríamos buenos compañeros de casa”, detalló Brown, entre risas, junto a su amigo de rodaje. “Algo completamente platónico. ¡Sin hijos! Porque no podría lidiar con un hijo tuyo... Esa es mi condición”, sentenció la joven, en tono divertido. Por su parte, Schnapp asintió con la premisa de que no habría niños en el remoto caso de que su acuerdo nupcial se llegara a cumplir.

Y revelaron otra particularidad de su acuerdo. “Sí, nada de niños. Solo perros. Y habitaciones separadas, seguro. Dios mío, qué desordenado sos”, sentenció Millie. Una promesa que se pactó bajo un acuerdo mutuo en el caso de que ninguno de los dos hubiera encontrado aún el amor cuando cumplieran cuatro décadas de vida. Aunque, según indican los rumores de boda entre la actriz y Bongiovi, pareciera que no llegará a cumplirse.

LA NACION