escuchar

En su libro Juan de Arco y la Guerra de los Cien Años, la académica francesa de Deborah Fraioli señala que “durante generaciones hubo profecías en Francia que prometían que la nación sería salvada por una virgen de las «fronteras de Lorena», «que obraría milagros» y «que Francia se perderá por una mujer, Isabel de Baviera, y luego será restaurada por una virgen». La historia de Juana de Arco en la hoguera es tan apasionante como conmovedora. La épica de su gesta heroica, el fuerte condimento místico religioso que la atraviesa y su injusto final, que luego la historia corrigió, aunque por su puesto, no le devolvió la vida. Ninguna hoguera ofrece retorno, pero la de Juana de Arco le dio una especie de sobrevida que llega hasta nuestros días. Cada tanto se vuelve a su figura, ya sea por la invocación religiosa o por la atracción que genera su propia historia, para los libros, el cine o la música. En 1935 el compositor suizo Arthur Honegger escribió un oratorio al que llamó “dramático” de once escenas, en base a un poema de Paul Claudel. Después de varias décadas, la obra regresa al Teatro Colón, con una función programada para este sábado, a las 20 , de la mano de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con un elenco que incluye a otros dos suizos, Charles Dutoit y su hija Annie Dutoit Argerich.

Ensayo de Juana de Arco, con Charles Duoit y Annie Dutoit, en el Teatro Colón Arnaldo Colombaroli - Teatro Colón

“Mi conexión es suiza”, dice Annie y larga una carcajada, ya muy habituada a trabajar en la Argentina y en el Teatro Colón. Luego destaca la obra. “Es un texto maravilloso de Claudel y un nuevo desafío para mí. Es un texto clásico francés. Habrá dos actores franceses. Juana de Arco es sumamente interesante como personaje. Sabemos mucho sobre ella por los juicios. Y luego tenemos a Juana de Arco el mito, que es lo que se agrega al personaje. Para mí, demanda no solo la investigación del personaje sino de un momento histórico. De la posición de la mujer y otras cosas que me interesan. No voy a decir que es un trabajo académico el que estoy haciendo, pero sí personal, para entender la importancia. Porque fue un personaje utilizado tanto por la derecha como por la izquierda. Y más allá de todo esto, entender el tipo de fe que tenía que tener esta jovencita de 17 años para hacer lo que hizo: desafiar todas las reglas y a sus padres, que preferían matarla antes de que se fuera al ejército rodeada de hombres. Una mujer no podía hacer eso. Pero ella insistió, se puso una armadura y llegó al rey de Francia. La fe y el coraje de esta chica analfabeta fue enorme. Voy a hacer una comparación un poco rara. [Fernando de] Magallanes es un tipo que al final desafió todo y convenció a su entorno para hacer algo que, para ese momento, era considerado una locura. La tierra era plana. Y demostró algo loco. Creo que lo consiguió por su fe en Dios. Uno puede o no creer, pero esta cosa absolutamente irracional nos permite no poner lógica en lo que se hace. Es la fe. Es muy del homo sapiens desafiar las cosas, ir más allá de lo permitido para lograr algo más grande”.

Lo grande que Juana quería logra era una liberación para Francia. Más allá de que finalmente esto se consiguió, ella no pudo salir ilesa. Y a pesar de que hoy serían impensados, en el mundo occidental cristiano, juicios por herejía y travestismo con esas características y ensañamiento, es un gran ejercicio de comprensión tratar de meterse en el contexto de época para luego comenzar a entender la situación del personaje, el desenlace de su vida y la reparación histórica posterior que terminó canonizándola.

La fe, cuando sale de los cánones establecidos, es considerada una subversión. Y eso fue lo que ocurrió con Juana de Arco. Por un lado, el misterio de una jovencita de 19 años, analfabeta, inspirada por ángeles y predestinada al triunfo. “¡Fui yo quien salvó a Francia! ¡Fui yo quien unió a Francia! Todas las manos de Francia en una mano.Tal mano que ya no se dividirá”, escribió Claudel para ponerlo en la voz de la doncella de Orleáns. Por otro, una empoderada que debía ser descartada por cualquier medio posible, incluso por el más cruel que se podía utilizar cuando promediaba el siglo XV, ser quemada viva. Su declaración de “mártir” hizo que su historia llegara hasta nuestros días.

Luego de dirigir Einstein on the Beach, Charles Dutoit vuelve a subir al escenario del Teatro Colón para Juana de Arco en la hoguera, de Honegger Arnaldo Colombaroli

Juana de Arco en la hoguera se estrenó en el Teatro Colón en 1947, con la batuta de Erich Kleiber, puesta en escena de Margarita Wallmann y con Clara Oyuela en el rol protagónico. Volvió al mismo escenario al año siguiente, pero con dirección de Clemens Krauss, y luego tuvo varios regresos, (1961, 1974, 2000, 2002 y 2009). La versión del próximo sábado además de la participación de la Filarmónica de Buenos Aires, Charles Dutoit en la dirección y Annie Dutoit como Juana, contará con la participación de los cantantes solistas Axel Blind, Dominic Rouville, el Ensamble Vocal Cámara XXI y el Coro de Niños del Teatro Colón.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar. También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.