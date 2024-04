Quién es la famosa actriz con la que aseguran que Luciano Castro habría empezado un romance

Escuchar

Aunque muchos de los seguidores de Luciano Castro y Sabrina Rojas, quienes estuvieron en pareja durante más de una década y son padres de Esperanza y Fausto, esperaban que reiniciaran su relación, los actores estarían lejos de esto. Luego de que a la rubia la vincularan con Juan Martino, el ex galán de Valientes (eltrece) también habría apostado nuevamente al amor.

Según revelaron este viernes en Socios del espectáculo (eltrece) Castro, quien se separó de Flor Vigna a principios de febrero de este año, estaría saliendo con la expareja de un famoso actor y productor. En medio del segmento ‘Las bombas’, del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Paula Varela contó que la nueva conquista del protagonista de las telenovelas sería Griselda Siciliani, exmujer de Adrián Suar y madre de Margarita, la hija que tienen en común.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora estarían juntos otra vez

“No se enojen, los amamos, son talentosos, nos encanta que estén juntos. Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani. Esto es una bomba. Ellos ya tuvieron un romance en el pasado”, contó la panelista.

Y siguió: “De hecho, Griselda lo ha blanqueado con mucho cariño y mucho amor, con un gran recuerdo a Luciano. En ese momento Sabrina Rojas salió diciendo: ‘¿Qué necesidad hay de recordar que estuviste con mi marido?’. Pero Griselda no lo hizo de mala”.

Para cerrar con su información, la panelista del ciclo de espectáculos completó: “Cuestión que ellos no volvieron a tener nada, pero ahora que Luciano está separado se reencontraron. Y dijeron: ‘¿Nos vemos? Bueno, dale, vamos, venimos... Andan en algo”.

Pero eso no fue todo y después de la data que comunicó Varela, desde la producción pasaron un clip de una vieja entrevista que le hizo Susana Giménez a Siciliana, en la que contó detalles de su relación con el actor. “Usted tuvo un novio famoso, además, leí alguna vez. LC, se llamaba”, le planteó la conductora en un sketch que hacía con Antonio Gasalla. “Es un chico que, para qué vamos a nombrar, está casado...”, le respondió la actriz. “No, decís el nombre, me dejás con las dos letras”, pidió Gasalla. “Luciano Castro... Ah, ¿está casado?”, respondió Susana, sin saber que estaba en pareja con Sabrina Rojas.

“Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes. Los músculos son de verdad. Pero no quiero hablar porque a él no le gusta, es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios...”, contó en aquella oportunidad la actriz.

Tras el tape, Lussich agregó información al respecto: “Fue cuando ella hacía la novela Patito Feo, en el 2007. Esto en ese momento no se supo y muchos años después parece que andan en lo mismo de vuelta”.

Roxy Vázquez criticó a sin filtro Luciano Castro

A principios de este mes y después de haber contraído dengue, Roxy Vázquez visitó a Socios del espectáculo, donde llamó la atención por el comentario que hizo contra Castro.

Conocida por hacer el segmento La pluma de Roxy en el noticiero, los conductores la consultaron sobre los escándalos mediáticos actuales y no pudieron evitar mencionar la separación del actor y de Flor Vigna (y el conflicto de la bailarina con Sabrina Rojas). “¿Y Flor Vigna, te gusta el caso con Luciano Castro?”, le preguntaron, pero ella fue, por otro lado. “Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas, nunca lo voy a olvidar”, expresó, sin vueltas.

“Ah, mirá, no lo puedo creer, me sorprende lo que decís”, dijo Lussich con ironía, acostumbrado a las formas del actor, e indagó sobre cómo se había desencadenado aquella situación. A continuación, ella imitó cómo eran las respuestas que recibía de él: “Ay, no, preguntame de mi trabajo como actor, no me preguntes estas pavadas de chimentos”.

Y, sin filtro, agregó: “Yo le dije: ‘Bueno, pero a la gente le importa con quién estás saliendo. Yo te tengo que preguntar todo’. ‘Ay, bueno, pero ese tipo de periodismo que vos hacés a mí no me gusta’”.