El artista colombiano emitió un concierto con sus grandes éxitos

25 de abril de 2020

Nada más raro que ver el concierto de una orquesta sin músicos vestidos de negro, sentados unos junto a otros, casi encimados, con atriles y partituras, y miradas de reojo que van y vienen del pentagrama al director. Pero estos tiempos nos dicen que los únicos conciertos posibles son con cada músico en su casa, la mayoría de las veces vestidos con ropa informal y un director que mueve su batuta sin tener miradas cómplices que sigan sus movimientos, pero con la certeza de que del otro lado de una pantalla están los instrumentistas siguiendo sus indicaciones. Si hay que sumar algo más a este cambio de costumbres, habrá que decir que el solista de la noche no es un tenor ni una soprano, un pianista ni una violinista sino un músico del rock y el pop latinoamericano.

En realidad, esto último es lo menos extraño de la situación porque es cada vez más habitual que los artistas del rock y el pop hagan conciertos con sus propias bandas y orquestas sinfónicas. Quizá por eso no le haya sido difícil al colombiano Juanes convocar a la Filarmónica de Bogota para dar un concierto conjunto.

El sábado, a las 18 de Argentina, comenzó su actuación de algo más de media hora, que incluyó temas de su amplio repertorio, en su mayoría grandes éxitos de su carrera. "Un concierto sinfónico virtual por la esperanza de #VolverteAVer." Esa era la consigna, para la que se echó mano al título de una de las canciones más conocidas de este cantautor.

Juanes tiene un espacio desde donde emite en este tiempo de cuarentena muchos de sus mensajes. Parece un home studio con una pequeña ventana y varias guitarras colgadas en sus paredes, como es habitual ver en los estudios de grabación profesionales. Desde allí cantó el último fin de semana, cuando participó en One World: Together At Home . Siete días después lo volvemos a ver con un proyecto personalmente más ambicioso.

"Para comenzar este show quiero interpretar una canción que se llama 'A Dios les pido' y hace parte de mi segundo álbum como solista, Un dia normal . Recuerdo que es una canción que comencé a componer un día que viajaba de Los Angeles a San Francisco. Iba con el chofer, en el primer asiento, a las 2 de la mañana, después de un show que había hecho por allí. Y esta canción ha sido como una oración. Pedirle a Dios por lo que amo, por lo que me importa. Por mi familia, por mi país, por mis hijos, por mí mismo. Algo que realmente nació inculcado por mi papá, por mi mamá. Por la enseñanza católica de la casa. Obviamente que con los años ha ido evolucionando hacia algo más personal. Ese concepto de Dios más personal. Pero es una canción que amo muchísimo. Que me ha dado muchas alegrías".

Con esas palabras Juanes comenzó su concierto que incluyó a su banda (bajo, Felipe Navia; guitarras, Juan Pablo Daza; batería, Marcelo Novati; teclados, Emmanuel Briceño, y percusión, Richard Bravo) y la orquesta de Bogotá. Los arreglos estuvieron a cargo de David Campbell, Juan Luis Guerra, Gustavo Parra y Emmanuel Briceño, quien además se encargó de la producción general.

Cada tema tuvo una presentación. Juanes recordó cuando, veinte años atrás, mientras trataba de hacerse una carrera en Los Angeles, pensaba en los campesinos colombianos desplazados. Así surgió uno de sus temas, "Fíjate bien". Otra tuvo como telón de fondo la Guerra del golfo, "Odio por amor". También revisitó canciones escritas hace más de dos décadas, cuando era parte del grupo a Ekhymosis.