Julieta Venegas está de vuelta con un disco a la altura de su historia

Artista: Julieta Venegas. Álbum: Tu historia. Canciones: “En tu orilla”, “Brillaremos”, “Mismo amor”, “Te encontré”, “La nostalgia”, “Caminar sola”, “Tu historia”, “Dime la verdad” y otros. Editado por: Lolein Music. Nuestra opinión: muy bueno.

Un electro-pop hecho y derecho. Un bajo y una batería bien gordos y graves que pegan en el pecho, unos teclados que invitan al baile y una letra inequívoca: un amor que está a punto de marchitarse, o que ya se ha muerto solo que una de las partes no quiero verlo. “Sé, aunque me digas que todo está bien, aunque quiera creerte y no dudar, aunque me quieras tranquilizar, tu cuerpo está diciendo que no...”, canta Julieta Venegas en una canción muy “mirandesca”, apta para bailar en una fiesta, en un festival o en el living de casa.

Si no tenemos en cuenta la música de la obra La enamorada, de Santiago Loza, siete son las años que pasaron entre su anterior álbum de estudio, Algo sucede y el flamante Tu historia. Y es que en el medio, efectivamente, algo sucedió. Desarmó su banda, se tomó un tiempo para replantearse su carrera, se instaló en Buenos Aires y volvió lentamente a los shows, primero a hacer cosas chiquitas y luego sí a salir de gira como en los viejos tiempos, como en los días en los que esos hitazos como “Me voy” y “Limón y sal” se escuchaban en toda América Latina.

“Cuando empecé a escribir las canciones de este disco, simplemente estaba buscando un rincón para desconectarme durante unas horas al día. Estábamos apenas al principio de la pandemia, y en ese momento la música se puso al centro de mis días, tocando el piano durante varias horas, y poco a poco retomando una escritura que había pausado durante un tiempo”. Las palabras son de Venegas y quién mejor que ella misma para describir el tiempo en el que un nuevo disco comenzó a gestarse.

Producido por Alex Anwandter, Tu historia lo integran diez canciones “bien Julieta Venegas”, con el amor como motor, ya sea para hablar de una relación que solo está presente en los recuerdos o para describir una actua l. El pop sigue siendo su bandera y hoy, en un mar de música urbana y de propuestas que buscan otra sonoridad, lo suyo pasa a verse y escucharse como una apuesta clásica.

Abre el juego “En tu orilla”. Solo tarda 20 segundo en ingresar el acordeón que es parte indisimulable de su sello. “Tomamos caminos distintos sin mirar, nunca hacia atrás”, canta Julieta en el inicio. Es la primera de las historias de amor o desamor del álbum y se descubre luminosa y optimista, por más que desentoné con su letra. No pasa lo mismo con “Brillaremos”. Oscura, introspectiva, condice su musicalidad con la inequívoca frase: “De tu amor de hombre que no sabe amar ya no quiero más”.

Como buena solista y buena autora y compositora de sus canciones, todo aquello que la mexicana dice y canta parece haberlo vivivo. O mejor aún: vivirlo en el instante mismo en que lo escuchamos. Y como buena artista pop, logra tanto aquí como en sus discos más recordados que los oyentes se sientan identificados con esos diversos estados de ánimo y situaciones que describe. “Me cansé, estaba desgastada de historias fracasadas ya, quería dejar banderas en algún rincón y descansar, quería soltar la sensación de perder sin apostar, y te encontré”, canta en “Te encontré”, pero aun en el que parece el tema más edulcorado del disco, ella hace lo suyo para despegarse de ese “final feliz” y sembrar la duda: “no sé si será por siempre pero aquí estás”.

La acústica “La nostalgia”, ubicada como quinto track de Tu historia, funciona para bajar decibeles y alejarse de los temas más bailables . Cuerdas y una voz susurrante colman la escena y, en cierto modo, nos preparan para el desenlace: la segunda mitad de la obra. Piano, programación, un coro lejano que parece de ángeles (¿o de la conciencia?) y una intérprete que manifiesta el deseo de quedarse bailando más no puede hacerlo porque tiene miedo de “salir a caminar sola por ahí”.

La canción que da nombre al álbum, “Tu historia”, es bien “mexicanota”. Acordeón desde el comienzo, un aire de tristeza y una letra escrita en tercera persona. Esta vez Julieta le habla a una amiga que ha perdido a su amor. “El tiempo te hará bien, algo has aprendido y lo llevarás contigo, ya vas a ver... Deja a tu pasado ser parte de ti, lleva con orgullo tus errores”, aconseja. “No dejes que nunca se olvide tu historia, vuelve a contarla, desde el primer día hasta el final es parte de ti”. Eso mismo parece estar haciendo ella con este álbum que la pone de vuelta entre las voces más interesantes de Latinoamérica.