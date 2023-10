escuchar

Para confirmar que está más vigente que nunca y que, a los 79 años, sigue siendo una caja de sorpresas, Keith Richards realizó una “aparición anticipada” en The Tonight Show, el programa nocturno de la TV estadounidense conducido por Jimmy Fallon.

Ya desde su aparición, el guitarrista marcó una diferencia. Mientras el anfitrión brindaba su monólogo, que incluyó una reseña del nuevo disco de los Rolling Stones, Hackney Diamonds, Richards salió a escena y comenzó a pasearse por el set, con una enorme sonrisa en la boca y saludando a todos los presentes. “ A él no le importa. Es Keith Richards, va a hacer lo que quiera ”, justificó, con complicidad, el anfitrión.

Luego, en un momento televisivo inolvidable y ante un Fallon tan incrédulo como desbordante de alegría, el guitarrista enseñó cómo se tocan sus famosos riffs de “Honky Tonk Women”, “Start Me Up” y “Jumpin’ Jack Flash”.

Junto con sus históricos compañeros Mick Jagger y Ronnie Wood, Richards promociona por estos días el primer álbum que editó la banda tras la muerte de su baterista, Charlie Watts. El flamante disco con temas inéditos salió a la luz a casi dos décadas de la última producción, A Bigger Bang, de 2005.

Richards también habló del baterista que los acompaña en esta etapa, Steve Jordan, y de cómo llegaron a él. “Charlie siempre nos decía: ‘Si van a hacer algo por fuera de los Stones, háganlo con Steve’. Y ahora Steve está en su lugar, con mucho respeto. Extrañamos mucho a Charlie, pero si otro tipo tenía que ocupar esa silla, ese era Steve ”.

Para unos pocos privilegiados

La aparición de Richards en el programa de Fallon sirvió como una especie de eco de lo que había ocurrido la noche anterior. Como lo hicieron en otras oportunidades, los músicos ofrecieron una fiesta de presentación cerrada a invitados, el jueves por la noche, en la víspera del lanzamiento. La cita fue en el local Racket de Nueva York. Allí, ante 500 personas, la banda brindó un set de media hora, interpretó temas del flamante álbum y otros clásicos de su catálogo, y hacia el final, apareció una de las invitadas del disco, Lady Gaga, para compartir “Sweet Sound of Heaven”, que sonó por primera vez en vivo y que integra el nuevo disco.

“La otra noche fue la primera vez que tocamos estas canciones... Y ya saben, una banda existe por lo que hace”, repasó el músico, y explicó por qué decidieron hacerlo ante un público reducido. “ Todas las bandas cuando aparecen empiezan tocando en lugares pequeños, frente a muy poca gente. Y si se vuelve grande, es buena suerte. Ahí es donde probás tu material, donde te formás ”.

Además de Gaga, la banda eligió a otras grandes estrellas de la música para que los acompañen en este esperado regreso: Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder. “¡Dios bendiga a Lady Gaga!”, exclamó Richards, y luego se refirió a la supuesta rivalidad entre los Rolling Stones y los Beatles. “John Lennon y Paul nos cedieron uno de sus grandes hits, “I Wanna Be Your Man”. Nos llamaron y nos dijeron: ‘Tenemos esta canción’. Nuestra relación con ellos, y con los Beatles, se remonta a 1962, 1963... No nos odiábamos; jugábamos un poco a eso. Ya sabes, se inventó esa cosa de los Beatles versus los Stones, pero eso no existió en realidad. Trabajábamos juntos (simula estar hablando por teléfono): ‘¿Está listo tu single?’. ’No, nos quedan unas semanas todavía’. ‘Ok, salgan ustedes primero’. Tratábamos de no pisarnos con nuestros temas, nos daban canciones... También Paul y John están en un track llamado ‘We Love You’, a mediados de los 60. ¡A ellos les gustaban los Stones también!”.

Los Rolling Stones presentaron el jueves 19 de octubre su nuevo disco, Hackney Diamonds, en Nueva York, junto con lady Gaga y para una audiencia exclusiva de 500 invitados (Kevin Mazur/Getty Images for RS) Kevin Mazur - Getty Images North America

Volviendo a los inicios de la banda, Fallon le preguntó si era cierto que el nombre había surgido de un disco de Muddy Waters. Richards rememoró para la audiencia: “Nuestro nombre viene de Muddy Waters. Venimos de un linaje de bluseros, y la única razón por la que nos llamamos Rolling Stones es porque teníamos un show, y... Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo (risas). Pero al fin teníamos un show y creo que estaba Brian Jones estaba al teléfono hablando con una publicación y anunciando que íbamos a tocar en un pub. De pronto, el periodista le preguntó: “OK, pero ¿cuál es el nombre de la banda?”. Y estaba en el piso el disco de Muddy Waters, cuyo primer track es ‘Rollin’ Stone Blues’. Así fue”, remató.

LA NACION