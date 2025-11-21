Allison Mack habló sobre su paso por la secta NXIVM: “Sé que lo que hice está mal”

Durante diez años, fueron protagonistas de una de las ficciones televisivas más vistas en todo el planeta. Pero este reencuentro mediático no tuvo el sabor de los buenos recuerdos ni estuvo enmarcado en una atmósfera de nostalgia y anécdotas reveladoras. Michael Rosenbaum recibió en su podcast Inside of You a su compañera de elenco en Smallville Allison Mack, pero la conversación entre ellos se centró en lo que ocurrió luego de que la actriz fuera arrestada y detenida por su participación en la secta NXIVM y por apoyar a su líder, Keith Raniere.

Allison Mack y Michael Rosenbaum en una escena de Smallville

Mack ya había contado su versión de a historia por primera vez en el podcast de CBC Allison After NXIVM, pero se prestó a hablar sobre sus 12 años en la secta sexual con el actor que le dio vida a Lex Luthor en la recordada serie, que comenzó a emitirse en 2001.

“Las cosas no empezaron a volverse realmente disfuncionales e ilegales hasta el octavo o noveno año que estuve involucrada”, aseguró la actriz. “Ahora que lo pienso, fue un proceso de manipulación muy típico que se desarrolló durante un tiempo… Fue una forma diferente de relación abusiva”, indicó.

Mack reconoció que durante el tiempo en el que formó parte de la secta “siempre había una excusa o una justificación” cada vez que un miembro abandonaba el grupo y que ella les creía, por eso ignoró hechos que debía haber interpretado claras señales de alerta. “Es esta pequeña comunidad insidiosa, todos se mantienen conectados entre sí y todos refuerzan el sistema de creencias que todos tienen. Y entonces te involucras demasiado”, se justificó.

Allison Mack fue detenida en 2018 y permaneció tres años bajo arresto domiciliario GROSBY GROUP

Tras su detención en 2018, Mack estuvo bajo arresto domiciliario durante tres años. Durante ese tiempo, se enfrentó a decenas de interrogatorios por el juicio de víctimas de la secta habían comenzado en contra de la organización y sus líderes. “Fue como atravesar las puertas del infierno. Fue horrible“, recordó la actriz aquellas entrevistas con funcionarios judiciales. “Fue difícil, porque todavía estaba tratando de entender qué había pasado… Me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza“, indicó.

Mack, que en Smallville intrpretó a Chloe Sullivan, un personaje creado especialmente para la serie que oficiaba de mejor amiga de Clark Kent y fue ganando protagonismo con el correr de las temporadas, reveló que durante esos tiempos oscuros de encierro y de volver a la realidad, se apoyó mucho en su madre, su hermana y algunas amigas cercanas. “La verdad es que el 90 por ciento de las personas que formaban parte de mi vida dejaron de comunicarse conmigo”, explicó.

En la serie, Allison Mack interpretó a Chloe Sullivan y Michael Rosenbaum al malvado Lex Luthor

La actriz también contó que en varias oportunidades tuvo “pensamientos suicidas”. El primero fue cuando se escondía en México, tras el arresto de Raniere. “Hacía dos semanas que estaba sola y encerrada en un altillo. Salí al balcón y pensé: ‘Podría saltar y todo esto acabaría’. Pero entonces no sabría qué pasaría después, y quiero saber qué pasa después. Y mañana será diferente, solo necesito resistir’”, recuerda haber pensado.

La segunda vez, reveló, fue durante su arresto domiciliario. En esa época, ya intentaba asimilar lo que había hecho, colaborar con la policía, lidiar con la prensa y se preguntaba si sería condenada por algún delito sexual. “¡Todas estas realidades eran tan pesadas, oscuras y dolorosas! Había momentos en los que sentía que ya no podía soportarlo. Y entonces pensaba: ‘Si me suicido, le haré mucho daño a mi madre. No puedo hacer eso’. Así que no lo hice“, rememoró.

Keith Raniere, el fundador de la secta sexual NYT

Mack declaró que no tiene permitido hablar con ninguna de las personas involucradas en NXIVM, pero que todos los acusados ​​recibieron una carta de Raniere antes de que comenzara el juicio. “No la leí”, le contó a su excompañero de elenco. Y agregó: “Todavía no lo he perdonado, porque no he comprendido del todo lo que hizo. Sigo trabajando en eso”.

“Es muy complicado ser a la vez víctima y perpetrador. Creo que todavía estoy procesándolo, y creo que mis sentimientos hacia Keith también están entrelazados con todo eso. Es un hombre malvado. Y es bueno que no esté cerca”, señaló. Es que Mack estuvo acusada de haber participado de elegir entre las mujeres de la secta a quienes formaban parte del grupo de esclavas sexuales del líder.

Allison Mack joins me this week for a powerful conversation. She reflects on her choices in life that lead up to this point, her change in mind after time in prison, and life after her involvement with NXIVM.



watch on our YouTube channel or listen wherever you get ya pods pic.twitter.com/OUHgQrm3Tx — Inside Of You Podcast with Michael Rosenbaum (@insideofyoupod) November 18, 2025

“Creía tan profundamente que lo que hacía era justo, bueno, poderoso, transformador y profundo. Vivía con 500 calorías al día. Corría entre 8 y 10 kilómetros cada mañana, porque eso era lo que Keith quería. Estaba muy enferma. Pero no sentía nada, porque el fanatismo era tan intenso”, indicó.

Para el final de la charla, Rosenbaum le agradeció su presencia y su franqueza, sobre todo, teniendo en cuenta que no está brindando entrevistas. “Significó mucho para mí que te pusieras en contacto conmigo. Fuiste una de las primeras personas de mi vida anterior en hacerlo”, le respondió la actriz, emocionada. “Esa es la única razón por la que estoy aquí. Tu amabilidad ha significado mucho más de lo que te imaginás. Creo que eso dice mucho de vos”, finalizó.