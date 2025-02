La acusaciones cruzadas que involucran a un exmúsico de Sumo y al cantante de Nerone

Mediante un posteo en Instagram, el exbaterista de Sumo, “Superman” Troglio, contó que una persona con la que compartió una banda de rock está utilizando su imagen y que tiene en su poder dos de sus baterías . Los fans reaccionaron masivamente con comentarios de apoyo.

“Hola, mi nombre es Rolando Alberto Troglio. Mi apodo artístico es Alberto “Superman” Troglio. Yo toqué la batería en Sumo hasta el 87, cuando falleció el cantante. Después toqué tres años en Las Pelotas. Hicimos Las Pelotas, yo y Germán [Daffunchio, también exintegrante de Sumo]. Luego toqué un tiempo en Divididos y finalmente con los Auténticos Decadentes”, dice a modo de presentación, para aquellos que no lo conocen.

Germán Daffunchio con Superman Troglio

“Lo que me llama a informarles a ustedes es sobre un presunto estafador, chorro, miserable, ruin, mugriento; un ser totalmente detestable (...). Hicimos una banda llamada Nerone. Esta banda terminó. Y quedaron mis dos baterías allá. Una Mapex y otra que me hizo un luthier, con fierros, platos importados y pedales de bombo. De todo. Y no me la quiere devolver . Esto hace ya... desde el 2 de diciembre. Con el pretexto de subir imágenes de Nerone, según donde tocaba el grupo, me hacía filmar videos. (...) Todo esto lo hice yo con el fin de promocionar la banda, pero lo que él hizo no fue promocionar la banda. Abrió un canal en YouTube, todo a nombre de él. Supuestamente, sé que está ganando dinero y que me está estafando . Contesta los mensajes por mí”, dice en el posteo.

Luego da más información sobre el nombre de su excompañero de banda y el nombre de la empresa que maneja. Finalmente, Troglio completa: “Quería advertirles que todos los videos míos que vean subidos con una batería roja atrás, que [es una de] las baterías que no me quiere devolver (...), todo eso lo está usando para robarme plata. Está usando mi imagen”. Los comentarios se contaron de a cientos. Los fans de Sumo y de Las Pelotas respondieron al posteo; algunos pidiendo un abogado que represente a Troglio, otros para darle aliento y apoyarlo en su reclamo.

Respuesta y aclaraciones

Por su parte, el cantante Sergio “Nerone” Grosso respondió a las acusaciones desde sus redes. “Me da vergüenza ajena salir a aclarar esta boludez. Todo lo que pasa con Alberto es mentira. Yo no tengo ninguna batería de él. Tengo una batería roja que teníamos hace mucho, que la compramos juntos y yo después le di la plata de su parte, porque después fuimos a comprar una batería Sonor, que es la que tiene en Córdoba. Quédense tranquilos, que acá no hay ningún instrumento de él. Simplemente hace estas cosas -hace muchos años que nos conocemos- y mucha gente opina sin saber nada, sin conocerlo a él, ni a mí. No hay ningún instrumento de él acá. Si no, se lo tiro por la cabeza, se lo doy con moño. (...) Estuvo todo diciembre acá. Habrán visto un montón de videos, comiendo asado, conviviendo sin problema. Lo que pasa es que empieza a pedir plata todos los días. Yo lo trato de ayudar en todo. Pero pide plata, a mí y a mis amigos. Manda mensajes de mala manera. No voy a subir esos mensajes por respeto, pero quiero aclarar eso por única vez. No tengo ningún instrumento de Superman. El tiene su batería en su casa. Simplemente me cansé. Como hace meses que no le hablo, porque para lo único que me habla es para manguearme, me cansé”.

Horas después, desde la cuenta de la banda @neronegrosso, el cantante posteó otro video en el que decía que las baterías se las iba a enviar a Córdoba, donde Troglio vive. “Mirá Alberto, acá, mis baterías, porque estas son mis baterías, no tuyas, porque la tuya la tenés en Córdoba. Te las voy a mandar. Esta que ves acá es la de mi hija Luciana, supuestamente tu sobrina. (...) Hasta acá llegamos. Después no me llames como me llamaste anteayer para pedirme plata y todas esas cosas. No me llames llorando. Hasta acá llegamos, hermano. Te mando mis baterías, que no son tuyas.”

Troglio ingresó a Sumo en 1984, en reemplazo de Alejandro Sokol, que le dejó su lugar detrás de los tambores. Hasta ese momento integraba un proyecto paralelo de Luca Prodan, la Hurlingham Reggae Band. Superman fue parte de la formación más “clásica” del grupo, donde tuvo de compañeros a Luca Prodan (voz), Germán Daffunchio (guitarra), Ricardo Mollo (guitarra), Diego Arnedo (bajo) y Roberto Pettinato (saxo). Con ellos grabó los cuatro álbumes de la banda: Divididos por la felicidad (1985), Llegando los monos (1986), After Chabón (1987) y Fiebre (1989). Corpiños en la madrugada fue un demo de 1983, cuando todavía Sokol integraba el grupo, que luego pasó a formar parte de la discografía oficial de Sumo.

Para conmemorar los 20 años de la muerte de Prodan, los músicos se reencontraron sobre un escenario al aire libre. Juntos recrearon canciones como “Crua chan”, “Divididos por la felicidad” y “Debedé”.

La reunión de Sumo en 2007, en el festival Quilmes Rock, en River Soledad Aznarez - Archivo

Tras la disolución de la banda, Troglio formó parte, aunque por lapsos no prolongados, de las dos ramificaciones centrales (Las Pelotas y Divididos) y con los años siguió conectado a ese pasado porque junto con el saxofonista Roberto Pettinato fundó Sana Behrooz, en 2014. Pettinato definía a ese proyecto como “la pata experimental de Sumo”. Desde entonces, Troglio se sumó a otros proyectos, como Buda y Nerone.

