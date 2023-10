escuchar

Faltan apenas quince días para la salida del nuevo disco de los Rolling Stones y el fanatismo provoca espejismos peligrosos. Se pueden llegar a ver “jaggers” y “richards” donde no los hay. Esta mañana circuló en redes la promoción de una página web que ofrecía entradas para ver a The Rolling Stones el 25 de mayo del próximo año .

Las señales tramposas aparecieron en elementos del gráfico. Un logo muy similar al de otra ticketera o la ausencia de información acerca del lugar adonde se realizaría el concierto fueron algunos de los primeros datos que levantaron sospechas. También hubo quienes simplemente pensaron que se trataría de una broma, acompañada por una de las fotografías que la banda eligió para la campaña previa de la salida del nuevo disco, Hackney Diamonds. Allí se lo ve a Mick Jagger y unos pasás atrás, a Ron Wood y Keith Richards, que llevan un par de guitarras guardadas en estuches de viaje.

Si bien la página ni siquiera permite ingresar a ningún tipo de compra, hubo especialistas en el tema que salieron a aclarar: “Solo para comunicar que este anuncio no es legal - escribió el productor Daniel Grinbank, en su cuenta de Twitter- y los q caigan en la trampa serán estafados habiendo suministrado los datos de su tarjeta de crédito, en su fanatismo x los @RollingStones”.

Daniel Grinbank es el productor local que trajo a los Rolling Stones en todas sus visitas a la Argentina. Por lo tanto, conoce los movimientos del grupo y está actualizado con lo referido a sus contrataciones. Es una voz autoriza para hacer este tipo de comentarios. Por otro lado, esto le sirvió de manera deliberada o no para testear el ánimo de los fans de cara a una próxima visita del grupo. Muchos le respondieron el posteo pidiéndole que vuelva a traer a la banda británica.

Solo para comunicar q esta anuncio no es legal y los q caigan en la trampa serán estafados habiendo suministrado los datos de su tarjeta de crédito, en su fanatismo x los @RollingStones pic.twitter.com/Z31wy2dnZF — Daniel Grinbank (@GrinbankDaniel) October 5, 2023

The Rolling Stones se encuentra, por ahora, en los preparativos del lanzamiento de un nuevo álbum con temas inéditos en casi dos décadas. El último que la banda publicó con material de estreno, salido de propia cosecha, fue A Bigger Bang (2005).

En plataformas digitales de música ya se pueden encontrar las canciones que integrarán el álbum: “Angry”, ”Get Close” (feat. Elton John), ”Depending On You”, ”Bite My Head Off” (feat. Paul McCartney), “Whole Wide World”, ”Dreamy Sky”, ”Mess it Up”, ”Live By The Sword” (feat. Elton John), “Driving Me Too Hard”, ”Tel Me Straight”, ”Sweet Sound Of Heaven” (feat. Lady Gaga y Stevie Wonder) y “Rolling Stone Blues”.

Cuando Jagger y compañía. realizaron el anuncio del lanzamiento, vía streaming, desde un teatro ubicado en la localidad de Hackney, presentaron el tema “Angry”. Y la última semana dieron a conocer la canción que compartieron con Lady Gaga y Stevie Wonder, “Sweet Sound Of Heaven”. Por ahora son estos los anticipos, más allá de que hubo otros dos tracks que se filtraron, un par de semanas atrás.

Hay dos versiones de “Sweet Sound Of Heaven”, una de unos 5 minutos (la de formato estándar) y otra de 7.22, donde se escucha una especie de coda, que sirve para resaltar una vocalización (no de práctica sino en función de la armonía del tema), que hace Lady Gaga, hasta que la música se desvanece en un final portentoso. El señor que toca detrás Fender Rhodes, Moog y piano es Stevie Wonder. Probablemente haya sido un ensamble de situaciones que se dieron mientras se realizaban pruebas de grabación de la canción, que quedaron muy bien en ese formato de extended version.

Tanto Lady Gaga como Stevie Wonder habían colaborado anteriormente con The Rolling Stones. Lady Gaga se unió a los Stones en el escenario como parte del tour 50 & Counting, en 2012. Su performance en “Gimme Shelter” fue lanzada luego en GRRR Live Album. Por su parte, Stevie Wonder giró con los Stones en su American Tour, en 1972, actuando regularmente en un medley de “Satisfaction” y “Uptight (Everything’s Alright)”.

Según la compañía discográfica que edita la música de la banda, se trata de “una epopeya de los Stones con influencia gospel en el linaje de ‘You Can´t Always Get What You Want’ y ‘Shine A Light’. ‘Sweet Sounds of Heaven’ surgió de manera espontánea. Jagger estaba en su casa de Londres una tarde soleada, las hojas crujían mientras el viento soplaba entre los árboles y comenzó a tocar un patrón de acordes de Do, Fa y Si Bemol en su piano”.

