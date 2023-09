“Sweet Sound Of Heaven” es el nombre del segundo estreno formal y cuenta con las participaciones de Lady Gaga y Stevie Wonder; otros dos temas se filtraron y circulan por WhatsApp

En un punto puede haber más expectativa por todo lo que envuelve al estreno del nuevo álbum de The Rolling Stones, Hackney Diamonds, que por el disco en sí. Son miles los fanáticos que están atentos a cualquier pista que aparezca, en cualquier rincón del mundo: un aviso publicitario en un periódico local, el mapping en importantes monumentos, una entrevista con un astro de los late night norteamericanos o esos primeros cortes de difusión que el grupo viene estrenando, de cara a la salida del disco completo, el próximo 20 de octubre .

A este paso, incluso con filtraciones de algunos temas, no será mucho lo que quede por descubrir cuando llegue el gran día. La lista de canciones ya está publicada. Incluso figura un orden y los invitados que se escucharán en cada tema. En Spotify aparecen doce: 1- “Angry”, 2-”Get Close” (feat. Elton John) 3-“Depending On You”, 4-”Bite My Head Off” (feat. Paul McCartney), 5-”Whole Wide World” 6-”Dreamy Sky”, 7-”Mess it Up”, 8-”Live By The Sword” (feat. Elton John), 9- “Driving Me Too Hard”, 10-”Tel Me Straight”, 11-”Sweet Sound Of Heaven” (feat. Lady Gaga y Stevie Wonder), que es la que se acaba de publicar y 12- “Rolling Stone Blues”.

El arte de "Sweet Sounds of Heaven", el nuevo estreno de The Rolling Stones

De manera legal (o no) se conocieron las tres primeras, en ese mismo orden. “Angry” fue la que les sirvió de puntapié inicial. Casi como una especie de paso de comedia, se pudo ver al presentador de la tevé norteamericana Jimmy Fallon cuando recibió un llamado de los Rolling Stones (como si fuera al télefono con el que El Comisionado Gordon se comunicaba con Batman, solo que este era de color negro) para convocarlo a una entrevista, días después, en un sala ubicada en Hackney, en las afueras de Londres. Allí estuvo el enterteiner, a la hora señalada, el 6 de septiembre pasado, para charlar con los músicos y presentar “Angry”, tema con el que dieron la primera aproximación al disco. Todo muy old school, con sus conocidos riff de guitarra y un video en donde se ve a una chica enfundada en ropa sexy (corset y pollera de cuero con apliques plateados), recostada sobre el baúl de una cupé Mercedes clase SL roja, descapotable, que circula por las calles de Los Ángeles. Mientras tanto, en cada cartel de publicidad estática se ve a los Rolling que toman vida (son representaciones de distintas épocas de la banda). Gracias a la joven y bella actriz Sydney Sweeney o a la atracción que todavía siguen ejerciendo los octogenarios Stones, el video tiene más de 16 millones de reproducciones.

Casi al mismo tiempo se filtraron el segundo y el tercero de la lista, y hoy ya se puede escuchar el 11°. Esta vez dieron un salto, se fueron hacia el final del álbum que parece tener un tono blusero más acentuado. Hay dos versiones de “Sweet Sound Of Heaven”, una de unos 5 minutos (la de formato estándar) y otra de 7.22, donde se escucha una especie de coda, que sirve para resaltar una vocalización (no de práctica sino en función de la armonía del tema), que hace Lady Gaga, hasta que la música se desvanece en un final portentoso. El señor que toca detrás Fender Rhodes, Moog y piano es Stevie Wonder. Probablemente haya sido un ensamble de situaciones que se dieron mientras se realizaban pruebas de grabación de la canción, que quedaron muy bien en ese formato de extended version.

Así lo describen en la compañía discográfica que edita la música de la banda: “Una epopeya de los Stones con influencia gospel en el linaje de “You Can´t Always Get What You Want” y “Shine A Light”, ‘Sweet Sounds of Heaven’, que surgió de manera espontánea. Jagger estaba en su casa de Londres una tarde soleada, las hojas crujían mientras el viento soplaba entre los árboles y comenzó a tocar un patrón de acordes de Do, Fa y Si Bemol en su piano”.

De este tema todavía no hay videoclip, pero hay más información de su sello discográfico. La canción fue grabada en los Henson Recording Studios de Los Ángeles, Metropolis Studios de Londres y Sanctuary Studios de Nassau, Bahamas, y escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Fue durante las sesiones en Los Ángeles que The Rolling Stones invitaron a Stevie Wonder y Lady Gaga a trabajar en el single.

Tanto Lady Gaga como Stevie Wonder habían colaborado anteriormente con The Rolling Stones. Lady Gaga se unió a los Stones en el escenario como parte del tour 50 & Counting, en 2012. Su performance en “Gimme Shelter” fue lanzada luego en GRRR Live Album. Por su parte, Stevie Wonder giró con los Stones en su American Tour, en 1972, actuando regularmente en un medley de “Satisfaction” y “Uptight (Everything’s Alright)”.

The Rolling Stones, durante la presentación del álbum Hackney Diamonds https://www.youtube.com/channel/UCB_Z6rBg3WW3NL4-QimhC2A

Fuera de todo cálculo se filtraron el segundo y el tercer tema del nuevo disco: “Get Close” y “Depending Of You”. Fue días atrás y si bien ya no es posible encontrarlos en foros de fanáticos, se puede decir que, con el estreno de hoy, el 33 por ciento del álbum ya está en oídos de los más devotos de la banda. Por la calidad de sonido se presume que son tomas de aire registradas con celulares, especialmente en el caso de “Get Close”, directamente de los parlantes del estudio de grabación. La versión de “Depending Of You” que anduvo circulando no tenía masterizado, ni siquiera mezcla de consola. Se escuchaba con reverberación la voz de Jagger bien al frente, con un teclado de fondo, bajo y batería. Es una balada que crece a medida que pasan las estrofas hacia la canción mid-tempo. Bella y muy reconocible dentro de la estética stone.

“Get Close” suena con un riff de guitarra muy Keith Richards y eso es lo que domina la canción, con su pulso machacante. El tema hace pie entre dos acordes. El segundo es abierto y prolongado, muy típico de Richards de la época en que cambiaba la afinación clásica para economizar dedos sobre la guitarra. Al final aparece sorpresivamente un saxo para marcar un leve contraste a la voz de Jagger. El frontman canta: I walk this way a million times with a blindfold on my eyesIt’s a nighttime business with an angel in disguiseI bargained with the devil, I need heaven for one nightI can’t stand this chaos, It’s churning up my mind (”Camino por aquí un millón de veces con los ojos vendados. Es un negocio nocturno con un ángel disfrazado. Negocié con el diablo, necesito el cielo por una noche. No puedo soportar este caos, me está agitando la mente”).

Faltan todavía dos tercios de las canciones prometidas por The Rolling Stones. Habrá que seguir atentos a nuevos adelantos o esperar el estreno completo, el 20 de octubre.