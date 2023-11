escuchar

Y Lennon volvió a cantar gracias al lanzamiento de la canción “Now and Then”. Qué suerte o que desgracia, según se lo mire. El estreno de un tema “nuevo” de The Beatles reabre algo que, en realidad, nunca estuvo cerrado: la intervención de la inteligencia artificial en la creación artística. Entusiasma a los que solo ven futuro en la tecnología y preocupa a los que no quieren que se convierta en protagonista de las cuestiones más decisivas de la creación, como la inspiración misma.

Para muchos, la composición es el resultado de inspiración. Para otros, de mucho ejercicio y trabajo. La práctica, como en tantas otras disciplinas, es esencial. El cruce de información que hace una persona es aquello que se puede trasladar a una inteligencia de esta tercera década del siglo XXI. Por ahora es una herramienta con la que se puede jugar, sin mayor costo que ese. El tiempo dirá que tan probable sea su protagonismo en el mundo de la música y las sus posibilidades de convertir a ciertos artistas en personajes inmortales o, al menos perennes. A fuerza de hologramas o IA, los casos de The Beatles, Rolling Stones y ABBA pueden darnos algunas pistas.

El caso IA en la experiencia beatle cumple el rol de recurso técnico para alcanzar resultados que hasta ahora no eran posibles . Su alcance, a primera vista, es discreto y efectivo. “(Peter) Jackson pudo sacar la voz de John de un casete pequeño. Teníamos su voz y un piano y podíamos separarlos con la IA”, dijo McCartney, tiempo atrás, a Radio 4. “En esta última grabación de The Beatles, tomamos la voz de John y la obtuvimos de forma pura a través de la IA. Entonces pudimos mezclarla, como se hace normalmente. Esto te da algo de libertad”.

El caso tiene muchos puntos en común con la película Avatar, de James Cameron. Para 1994, el director tenía un guion de ochenta páginas listo para comenzar a rodar y lanzar la película en 1999. Sin embargo, se dio cuenta de que los recursos tecnológicos de la época no le permitirían lograr lo que estaba en su cabeza y en el guion. Esto recién ocurrió una década y media después.

El tema “Now and Then” fue escrito por John Lennon a finales de la década del setenta y grabado como demo, de piano y voz, en su departamento del edificio Dakota de Nueva York. Catorce años después de su asesinato, Yoko Ono le dio la grabación a Paul McCartney, Ringo Star y George Harrison, junto a otros temas como “Free As a Bird” y “Real Love” que fueron lanzados. Con “Now and Then” no se pudo hacer mucho porque era muy difícil separar la voz del piano. Por eso la producción quedó en standby.

“Creo que nos quedamos sin fuerza por un tiempo –se escucha decir a McCartney, en un cortometraje documental de unos 12 minutos, que muestra el trabajo que se hizo en 1995 y el reciente.

Durante la producción del documental Get Back, de Peter Jackson, que hace foco con en las últimas sesiones de The Beatles, antes de la disolución del grupo, el editor de sonido Emile De Rey trabajó con inteligencia artificial para aislar el ruido ambiente de las voces de los cuatro músicos. La decisión de abstraer una fuente sonora del resto se utiliza desde hace varias décadas en los estudios de grabación, con elementos más o menos sofisticados. El beneficio de la IA en este caso es la posibilidad de obtener mejores resultados. Y fue gracias a este recurso que los cuatro Beatles volvieron a reunirse de alguna manera. “En Get Back estábamos abocados a la restauración del audio. Eso finalmente nos llevó a desarrollar una tecnología que nos permite tomar cualquier banda sonora y dividir todos los componentes diferentes en pistas separadas basadas en el aprendizaje automático.”

Claro que todo esto no es simplemente un gesto romántico para los fans del grupo. Es parte de un plan comercial que incluye el lanzamiento de un single con la primera y con la última canción del grupo (el primer sencillo fue “Love Me Do” y el último, hasta ahora, es “Now and Then”). También hay un videoclip y un cortometraje referido a esta historia de rescate musical que comenzó allá por mediados de la década del noventa. Como diría un vendedor ambulante (“No le vengo a vender, le vengo a regalar”) el lanzamiento también prevé que desde el 10 de noviembre estarán disponibles las colecciones 1962-1966 (The Red Album) y 1967-1970 (The Blue Album) edición 2023.

¿La inteligencia artificial abre una puerta a generar nuevos “estrenos”, para que no solo se viva de reediciones del mundo beatle? ¿Por qué no? A partir del archivo de todas las composiciones que llevan la firma Lennon-McCartney se puede construir música nueva con la tecnología actual.

Muy cerca está el holograma, que no solo revive viejas glorias, también puede estrenar nuevos materiales. Los ex integrantes de ABBA (todos ellos vivos) se amigaron luego de varias décadas para participar en un proyecto que no es otra cosa que un revival de su música y de sus shows. Pero también grabaron un nuevo disco. Sus edades nos les permiten salir de gira para presentar un álbum de nuevas canciones, pero sus hologramas sí, en medio de un show retrospectivo donde obviamente, no faltarían todos esos clásicos que el grupo desempolvó el último año, cuando estrenó en Londres su espectáculo virtual.

Los Rolling Stones no se quedarían atrás, si de tecnología virtual y ansias de eternidad se trata. La salida del nuevo disco de la banda hizo bastante ruido, especialmente en los dos meses previos al estreno. Sin duda, era una gran noticia porque Hackney Diamonds es un álbum con temas inéditos, luego de casi un par de décadas que la dupla compositiva Jagger-Richads no aportaba novedades de propia cosecha para el frondoso catálogo Stone.

Pequeñas pistas sobre el nuevo disco y hasta declaraciones de los protagonistas se publicaron casi a diario, para generar la mayor expectativa en torno a este estreno que, finalmente, ocurrió el 20 de octubre pasado. Entre las novedades apareció un testimonio de Keith Richards que, en realidad no era nuevo sino del final de la pandemia, cuando la maquinaria de la música en vivo recién volvía a ponerse en marcha. Fue en ese contexto que, durante una entrevista, el guitarrista opinó sobre el futuro de la banda y de la posibilidad de que The Rolling Stones trascienda a sus propios integrantes. “Estoy bastante seguro de que eso va a terminar pasando –aseguró- ¿Si eso es lo que quiero? Bueno, eso ya es otra cosa. No sé si quiero quedarme por tanto tiempo. Pero a la vez, sé que ahora no dependerá totalmente de mí”. Y en una entrevista reciente, con The Wall Streety Journal, Mick Jagger aseguró que tampoco se opondría a la posibilidad de que el grupo siga haciendo giras, pero en forma de hologramas.

Tanto el holograma como la inteligencia artificial son parte de un libro que recién comienza a escribirse. “Mi Dios. Qué afortunado he sido por haber tenido a esos [tres] hombre en mi vida y de haber trabajado con esos hombres de una manera tan estrecha y producir semejante volumen de música, para seguir trabajando aun en 2023 con música de The Beatles”, dice McCartney en el mini documental que se estrenó para el lanzamiento de “Now and Then”. “En realidad, estamos jugando con la tecnología más avanzada, algo en lo que a los Beatles habrían estado interesados. “Now and Then” es probablemente la última canción de los Beatles. Y todos tocamos allí. Es una genuina canción beatle”.