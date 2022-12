La canción con la que Mon Laferte le contó al mundo cuál era su tristeza más profunda

Uno de sus mayores éxitos, “Pá'dónde se fue”, responde a una historia personal que escondió por años y que finalmente logró sacar y convertir en canción cinco años atrás

Alejandro Rapetti PARA LA NACION

“Yo me acompañaba con las sombras / Esperando, esperándote / A veces yo jugaba con las olas / Les preguntaba, pa’ donde se fue? / Mientras me bailaban las pestañas / Se me iban subiendo las arañas / Con el dedito tapaba el sol /Mientras se me ahogaba el corazón/ Como primavera entrecortada / Yo me quedé a la mitad / Hasta hoy me siento en soledad / Buscando en miles / buscando en gente / Buscando en hombres, en tantos hombres / Tu humanidad, tu paternidad”, escribió allá por 2017 la cantautora chilena Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida artísticamente como Mon Laferte, y rápidamente aquellos versos se convirtieron en una de las canciones favoritas de sus seguidores por la historia que revelaban.

Criada por su madre, Myriam Laferte Herrera, su abuela materna Norma y su hermana menor Solange, en el barrio Gómez Carreño de Viña del Mar, la infancia de la artista radicada en México estuvo marcada por la ausencia paterna.

En una entrevista con el sitio cancionexploder.com, la artista reveló cómo fue el proceso de composición de “Pá'dónde se fue”, basada en esa experiencia personal, y que estuvo inspirada en una carta que envió por correo electrónico a su padre .

“Nací en Viña del Mar y cuando era pequeña dejé de ver a mi padre como diez años aproximadamente. Después la vida nos volvió a encontrar, y yo tenía tanto miedo de decirle cosas a mi papá como reprocharle el no vernos, el que no me buscó, que nunca le dije nada, nada, nada. Tenía miedo a que me rechazará nuevamente. Entonces seguí mi relación con mi papá como si no hubiera pasado nada. Hasta que un día tuvimos una discusión y me acuerdo que agarré el valor y le mandé un correo electrónico diciendo todas las cosas que no me había atrevido a decirle en ese correo. Acto seguido de mandar el correo, empiezo a ponerle una melodía”, rememoraba la cantante.

“Sentía como vértigo, un poco como estar lanzándome en un tobogán gigante y no saber qué hay al otro lado. Y también un poco de miedo de escribir esta canción y de que me gustara y quisiera grabarla. Porque tampoco quería publicarla en un disco o algo así. Pero, al final, es lo que hago siempre, termino publicando las canciones que escribo. Y me sentía aliviada también de alguna manera de poder sacar lo que había guardado por tantos años. Era lo que pasaba por mi cabeza, ¿no? Esta historia con mi padre finalmente llega a un bonito final en donde nos encontramos, conversamos. No diría perdonar porque siento que eso como perdonar es ponerse sobre alguien, pero diría que nos entendemos y estamos ahí celebrando este carnaval”.

Mon Laferte con su Latin Grammy en 2021, cuando cursaba su embarazo DAVID BECKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La separación de sus padres cuando era muy pequeña la marcó de por vida y recién en 2017, con el lanzamiento de esta canción, pudo compartir con sus fans cómo le hizo sentir esa etapa y las secuelas que dejaron en ella: “Claro que me hizo mucha falta, yo era muy chiquita y creo que se separaron porque eran infelices juntos. Me hizo falta porque había un papá presente y luego ya no estaba. Eso fue difícil para mí”, admitía tiempo después en Venga la alegría, un programa de TV Azteca.

“La vida a veces da, a veces quita / Se vuelve infinita, como la oscuridad /A ti te dio la oportunidad / De crecer margaritas y de no marchitarlas / Mientras se me cae la cortina / Yo trato de encajarte en mi vida / ¿Qué hice mal?, ¿por qué yo te perdí? / Sabiendo que envejeces por ahí”, continúa la letra de la canción interpretada con esa dulzura brava que emana Mon Laferte.

El regreso a la Argentina de la cantante en noviembre último parece haber incentivado el crecimiento del público local, entusiasmado ante esta rara avis del pop en castellano, que les canta a todas las formas del amor con emoción y gesto desesperado. En medio pasó la pandemia, Mon fue mamá y publicó dos discos (Seis y 1940 Carmen), con distintas búsquedas artísticas entre sí, y que suman aún más diversidad a una carrera caracterizada por la pluralidad y la búsqueda permanente.

“Yo soy una mujer melómana, escucho todo tipo de música de toda la vida. Así como escuchaba a Radiohead de adolescente por gusto propio, también escuchaba a Juan Gabriel y a Los Panchos por mi abuela, pero me gustaban igual, y también podía sumarle Fito Páez y Pantera. Siempre me gustó tanta música que nunca entendí que si hacías una cosa no podías hacer otra. Si como pan con mermelada también puedo comerlo con aguacate (palta). Hay tantos colores que por qué no usarlos todos. Al principio me topaba un poco contra la pared con eso, porque sentía que la gente antes era como mucho más estructurada en ese sentido. Eran un poco nazis de la música: esto sí, esto no. Pero eso ha ido cambiando y me doy cuenta en los festivales, donde cada vez hay más diversidad”, señalaba por entonces en una entrevista con LA NACION.

Ya desde niña, la chilena radicada en México había quedado cautivada por los géneros populares que le mostró su abuela. Luego inició su carrera cantando en bares de Valparaíso y Viña del Mar, cantó heavy metal, probó suerte en el concurso de talentos de la Televisión Nacional de Chile, Rojo fama contrafama, publicó un disco (La chica de rojo), filmó una película hasta que, en 2007, partió de Chile con el fin de residir y trabajar en el país azteca, donde vive desde entonces.

Con el tiempo decidió cambiar de nombre y tras una serie de problemas de salud derivados de un cáncer lanzó Mon Laferte Vol. 1, que la catapultó y la hizo conocida en parte importante del continente. A partir de ahí y gracias al indudable éxito de “Tu falta de querer”, la carrera de Mon Laferte ganó mayor envergadura, para convertirla en un referente de la música hispanoparlante, en la nueva figura de la música latina. Ganadora de cuatro premios Latin Grammy, a lo largo de su exitosa carrera Mon Laferte ha vendido más de 5 millones de discos en todo el mundo (un millón de álbumes y más de cuatro millones de sencillos digitales), lo que la convierte en la artista chilena con más ventas de la era digital.