La canción que le arrebató el récord de permanencia en el número 1 a "Despacito"

Oriundo de Atlanta, Lil Nas X suma 17 semanas en el puesto 1 de Estados Unidos

El hit global de Luis Fonsi, "Despacito", perdió uno de los récords que había alcanzado desde su lanzamiento: el de la canción con mayor permanencia en el puesto número 1 del ranking de Billboard Hot 100. Desde hoy, el tema "Old Town Road", del rapero estadounidense Lil Nas X, se queda con esta hazaña al ocupar este lugar por 17 semanas consecutivas.

El rapero no solo destronó a Luis Fonsi y Daddy Yankee, sino también a Mariah Carey y Boyz II Men, quienes estaban empatados con los latinos gracias al tema "One Sweet Day". Esto es todo un logro para el músico de 20 años, quién sorprendió a la industria musical con su repentino ascenso.

El origen de "Old Town Road" es curioso. Siendo un adolescente, Montero Lamar Hill subió el tema a YouTube y Soundcloud. Enseguida, la canción tomó vida propia en la red social Tik Tok, ya que estaba catalogada bajo el género country. No tardó mucho en convertirse en la más escuchada de dicha categoría, hasta que Billboard decidió sacarla del ranking ya que no pertenecía al género.

La controversia que se generó llevó a que Billy Ray Cyrus, uno de los cantantes country más populares de Estados Unidos, grabara un remix de esa canción junto al rapero. Debido a que Billboard cuenta en sus rankings los streams y descargas de las canciones oficiales sumadas a los remixes, esto ayudó a que el tema siga ganando popularidad, llegando así a destronar a los anteriores dueños del título.