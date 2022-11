La emotiva noche de Nito Mestre, los grandes invitados y las anécdotas sobre Charly García y Sui Generis

escuchar

Fue una noche realmente memorable, tan histórica como emotiva. Sobre el escenario del Teatro Opera, Nito Mestre celebró sus 50 años de carrera repasando sin respiro ni omisiones los temas más significativos de todas sus etapas creativas. Comenzó por los de Sui Generis y PorSuiGieco y continuó con los de Los Desconocidos de Siempre y los de su ciclo solista.

Como la fecha coincide con el aniversario número 50 del lanzamiento de Vida, el primer álbum de Sui Generis, decidió comenzar el recital de una manera que apuntó directamente al corazón de la mayoría de los espectadores: recreando el álbum completo, canción por canción, en el orden en el que aparecen editadas. Así es como empezó con “Canción para mi muerte” y finalizó con “Cuando comenzamos a nacer”, sin olvidar la coda “Posludio”, que interpretó a solas la Orquesta Sinfónica de Neuquén (con dirección de Andrés Tolcachir), encargada de acompañarlo –en un “maridaje” con notables resultados musicales, sobre todo por el nivel de los arreglos– en todo ese primer segmento del recital que duró exactos 40 minutos.

El set fue enmarcado visualmente por una buena selección de fotos de la historia del dúo que conformó con Charly García que fueron rotando sobre una pantalla gigante –algunas conocidas, como las del arte interno de sus tres álbumes, y otras no tanto, de artículos periodísticos de la época o directamente caseras– lo que le agregó un plus de emoción al pasaje.

Solo faltó Charly García: Nito Mestre se reunió en escena con Raúl Porchetto y con León Gieco Victoria Muñoz

Para el segundo tramo del show –el más extenso– se rodeó exclusivamente de los integrantes de su banda: Ernesto Salgueiro (guitarra y coros), Fernando Pugliese (piano, teclado y coros), Julia Horton (guitarra acústica y coros), Francisco “Paco” Prati (batería) y Juan Pablo Maicas (bajo). Y ahí, obviamente, la impronta fue más folk o directamente rockera. En total fueron 15 temas al hilo, desde “Fusia” (la primera canción que compuso, luego de la separación de Sui Generis) hasta “La mamá de Jimmy”, ambas del único LP de PorSuiGieco, pasando por recordados temas de Los Desconocidos de Siempre como “Algo me aleja, algo me acerca”, “Y las aves vuelan” y “Mientras no tenga miedo de hablar”, y varios incluidos en sus 12 discos solistas; por ejemplo, “Hay formas de llegar”, “El fin del mundo”, “Tocando el cielo” y “Afuera de la ciudad”.

Mención aparte para “Fabricante de mentiras”, uno de los grandes momentos de la noche (en los que también se destacó Julia Horton, haciéndose cargo de las partes vocales que originó María Rosa Yorio) y el citado “La mamá de Jimmy”, a puro rock potentoso, que contó con León Gieco y Raúl Porchetto como invitados, en una suerte de reunión acotada de PorSuiGieco, que generó la apoteosis del público; y, además, de Juanse, que calentó el escenario con sus vigorosos riffs.

Nito Mestre brindó un extenso show en el que repasó los grandes clásicos de su carrera Vicky MDonegani

Otros momentos sobresalientes (o al menos curiosos) de ese tramo del concierto estuvieron dados por los comentarios de Nito sobre “el detrás de escena” de algunos de sus famosos temas, que convirtieron a la velada en prácticamente una reunión de amigos. Por ejemplo, comentó que “Estación” había nacido en Chapadmalal, “en un veranito movidito debido a García”, en clara referencia a su compañero de Sui Generis para el cual, acto seguido, pidió un aplauso; y que “Cuando comenzamos a nacer” fue el tema que “con esa incapacidad propia de los 18 años pensamos que era el que la iba a pegar, el que debía abrir el disco porque iba a ser un hit”. También relacionó jocosamente al encargado del edificio de “Mariel y el capitán” con el de la serie protagonizada por Guillermo Francella. Y contó que PorSuiGieco nació de un proyecto comercial trunco: “en realidad nosotros queríamos generar una editorial de música, pero cuando nos encontrábamos para trabajar en eso todo nos resultaba un embole. Entonces Charly, Raúl, León y yo terminábamos cantando y componiendo los temas que –sin pretenderlo- terminaron conformando un disco”. Después de esa época, aseguró, pensó en abandonar la música y marcharse a Venezuela a desarrollar su afición por la fotografía. “Pero una vez más los buenos consejos de mi amigo León me detuvieron. Él me dijo: no, tenés que seguir componiendo y armar una banda. Así surgió Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, gracias a León”.

Nito Mestre junto a Juanse Victoria Muñoz

Para la tercera y última parte del recital volvió al escenario la Orquesta Sinfónica de Neuquén. Junto a la banda, acompañó a Nito en los últimos temas previstos: “Tribulaciones, lamento y ocaso de un tonto rey imaginario o no” y “Cuando ya me empiece a quedar solo”, del segundo álbum de Sui Generis, Confesiones de invierno. También fue de la partida Silvina Garré, quien en los últimos años supo compartir varios recitales con Nito y con el que “empata” muy bien las voces. Fuera de programa, y ante la insistencia de la platea que clamaba por un bis, ambos volvieron a interpretar “Cuando comenzamos a nacer”. Así finalizó un recital memorable por lo abarcativo y extenso –de 30 temas a lo largo de dos horas y cuarenta y cinco minutos–, emotivo (no fueron excepcionales los ojos enrojecidos ni directamente las lágrimas) y a la vez de puro disfrute, con una platea exultante acompañando a viva voz cada gema del recordado y querido repertorio del músico que, a los 70 años, después de tamaño recital podría autofelicitarse con un: “misión cumplida”.