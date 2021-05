La “Friendsmanía” llegó a Spotify: las canciones de la sitcom aumentan sus escuchas en la plataforma digital

Desde que una pantalla es tanto lo que se ve como lo que se escucha, una banda sonora es tan importante como la imagen de una película o de una serie de televisión. No debe extrañar, entonces, que el reencuentro de los protagonistas de Friends para un especial de HBO Max haya provocado variadas sensaciones de revival en el público. Esas que, incluso, incluyan volver a escuchar temas como “I’ll be there for you”, de The Rembrandts, que identificó a esta sitcom durante las 10 temporadas que estuvo al aire.

Lo curioso, en todo caso, es que gran parte de ese aumento exponencial de escuchas online (137 millones en Spotify) se deba gracias a un público de entre 14 y 18 años, y en segunda instancia, los que tienen entre 25 y 29 años. En plan de sacar cuentas, si la tira dejó de emitirse en 2004, los que hoy tienen 18 años en ese momento apenas tenían 1 o 2. Difícilmente fueran fans de esta serie. Ni qué hablar de sus comienzos. En 1994, cuando comenzaron a hacerse mundialmente famosas las andanzas de Chandler, Phoebe, Monica, Ross, Rachel y Joey, muchos de esos que hoy escuchan la playlist oficial de la serie ni siquiera estaban en los planes de quienes serían sus padres.

Además, si bien esta playlist cuenta con hits de los noventa, también trae guiños a la música de los setenta y los ochenta. En otras palabras, esta “friendsmanía” viene acompañada de nostalgia pero, especialmente, de una curiosidad por lo desconocido, o por lo apenas conocido (aquella música que escuchaban los padres de la Generación Z).

Según la estadística de Spotify, además del incremento en la escucha del hit de The Rembrandts, toda la playlist de Friends mostró un aumento del 80 por ciento entre esta última semana y la anterior. Esto acompaña la tendencia general de la plataforma. Esta playlist aumentó un 4000 por ciento sus reproducciones respecto de los datos de hace tres años. Quizá, también haya influido que en estos tiempos pandémicos de cuarentenas, la escucha de manera digital y las suscripciones han aumentado considerablemente de manera general.

Además, “Smelly Cat”, tema escrito especialmente para la sitcom (y para que lo interpretara Lisa Kudrow en su personaje Phoebe), se reprodujo más de un millón y medio de veces en sus tres versiones subidas a la plataforma. La mayor cantidad de reproducciones se registró la última semana. Y a esto se suma la versión que Lisa grabó de este tema junto a Lady Gaga.

“Smelly Cat” es una canción escrita por Adam Chase y Betsy Borns, junto a Chrissie Hynde y a Kudrow, que apareció por primera vez en el sexto episodio de la segunda temporada del programa.

