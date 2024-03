Escuchar

Cinco meses después de la muerte del actor Matthew Perry, el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, se han revelado los detalles de su testamento y patrimonio. Una serie de documentos obtenidos por diversos medios norteamericanos, como People o PageSix, revelan que el protagonista de Friends nombró a su amiga Lisa Ferguson y a la productora Robin Ruzan como albaceas de su patrimonio, además de como las responsables de la ejecución del fideicomiso de un millón de dólares de un fondo llamado Alvy Singer Living Trust, que el actor nombró en honor al personaje de Woody Allen en la película Annie Hall.

Según detalla Page Six, el intérprete tenía 1.030.000 dólares en bienes personales “que no se limitan a joyas, muebles y enseres, obras de arte y automóviles”. Este testamento, firmado en el año 2009 , nombra a su padre, John Perry, a su madre, Suzanne Morrison, a su medio hermana, Caitlin Morrison, y a su exnovia, Rachel Dunn, como beneficiarios de su herencia. Uno de los detalles más llamativos del testamento es que el popular intérprete indicó que los hijos que tuviera no tendrían derecho a acceder a su patrimonio , aunque nunca los tuvo.

Ferguson comparecerá en la sala del Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 10 de abril para una audiencia sobre el testamento, pero Ruzan, productora ejecutiva de Better Things o del programa Celebrity Liar, en el que Perry participó (y exmujer del también actor Mike Myers), optó por no coejecutar el fideicomiso el 4 de marzo.

El querido actor fue homenajeado en la reciente entrega de los Premios Oscar PATRICK T. FALLON - AFP

Una vida signada por las adicciones

Perry fue hallado muerto en su casa. La policía de Los Ángeles (California) lo encontró ahogado en su jacuzzi y ya en aquel momento, y debido a su largo historial de adicciones, se especuló sobre si su fallecimiento podría haber sido fruto de una sobredosis. El 15 de diciembre de 2023, su autopsia confirmó estas sospechas: falleció por los efectos provocados por la ketamina, una droga consumida por su poder terapéutico y también de forma recreativa. Las autoridades creen que la droga provocó que se ahogara. “La muerte ha sido calificada de accidental”, indicó el forense en el documento. El forense también aseguró que llevaba 19 meses sobrio. El actor se sometía desde hace tiempo a una terapia de infusión de ketamina, una droga utilizada en tratamientos terapéuticos y aprobada desde 1970 por la FDA, el regulador de productos médicos y alimentos de los Estados Unidos. Desde 2019 puede encontrarse en un espray nasal conocido como Spravato. El protagonista de Friends la consumía para combatir la depresión y la ansiedad. La última terapia de Perry fue una semana y media antes de su muerte, según el informe.

El actor había sido muy abierto a la hora de hablar de sus pasadas adicciones , que reconoció hace ya más de una década. En 2013, en un artículo en la revista People, ya se sinceró sobre su abuso del alcohol y del Vicodin, un potente analgésico que se deriva de un opiáceo que un médico le había recetado después de un accidente de moto acuática en 1997. Sin embargo, su mayor confesión llegó a través de sus memorias, publicadas en 2022 y tituladas Amigos, amantes y aquello tan terrible, donde relató que en el momento de mayor éxito de la serie que le hizo mundialmente famoso solía consumir 55 pastillas de Vicodin al día.

Tan solo seis días después de su fallecimiento, su familia y algunos de sus seres queridos pusieron en marcha una fundación benéfica que lleva su nombre y que pretende ayudar a personas que tengan los mismos problemas de adicción a los que se enfrentó el actor, ya que nació con el objetivo de “identificar la adicción como una enfermedad, abordar los estigmas que impiden que las personas busquen y accedan a la atención, y abogar ferozmente por un tratamiento mejor y más equitativo”, según se detalla en su página web.

La muerte de Perry fue un shock tanto para sus seres queridos y compañeros de profesión como para sus fans. Sus compañeros de reparto en Friends, los actores Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Courteney Cox, fueron sin duda algunos de los más afectados por la triste noticia, y todos ellos escribieron emotivas despedidas a través de sus redes sociales en las que incidían en aquello por lo que Perry será siempre recordado: “Nos hacía reír a todos. Reír y llorar y reír otra vez”.