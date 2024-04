El mal momento que vivió una actriz durante su participación en Friends

Escuchar

Varios son los actores que viven momentos desagradables durante los rodajes, pero muy pocos los que están dispuestos a contarlo; en estos días fue el turno de Olivia Williams, quien tuvo una participación secundaria en Friends. La actriz, que interpretó a una de las damas de honor de Emily, principalmente en el doble capítulo final de la cuarta temporada, rompió el silencio y no se guardó nada.

El elenco de Friends, la icónica serie de los años 90 (Foto:Cortesía Warner Bros)

Aunque es reconocida por sus papeles como Anna Crowe en El sexto sentido y Camilla Parker Bowles en The Crown, a Williams le bastó estar en el episodio El de la boda, partes 1 y 2, cuya trama principal sucede en Londres, para darse cuenta que su experiencia no fue de su agrado. Allí, la actriz interpretó a ‘Felicity’, una de las damas de honor, durante la boda de Emily y Ross.

En una entrevista con The Independent, la intérprete británica reveló que “Friends era una marca y tenías que encajar con esa marca”. Acto seguido, explicó que en el set de maquillaje y peluquería le dijeron que se trabajaba con un estilo y que había que adaptarse a eso. “Eso involucraba, esencialmente, arrancarte todos los pelos de las cejas”, apuntó.

Olivia Williams contó que vivió una mala experiencia al participar de Friends

A pesar de tener solo unas pocas líneas de diálogo, la mujer de 55 años describió su experiencia por la clásica sitcom de los 90 como “desgarradora”; aunque prefirió no ahondar en detalles, sí recordó algo que no pudo quitarse de su cabeza: “Me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz fantástica, cuyo personaje, creo recordar, se llamaba ‘Mujer vieja’”. Asimismo, destacó que la actriz era “distinguida y muy buena”; sin embargo, un productor, al que no mencionó, la echó de una forma poco profesional”. “¡No eres graciosa!”, le dijo el hombre. “Eso fue alarmante”, indicó la actriz, y agregó: “La mujer no volvió al día siguiente”.

A cuánto se subastaron los guiones de esos capítulos

No hay dudas de que Friends es una de las series que más se consagró a nivel mundial, sobre todo porque traspasó a distintas generaciones. A finales de enero, se subastaron los guiones de los mencionados dos capítulos finales de la cuarta temporada y su venta alcanzó una millonaria cifra que asombró a la casa que los lanzó.

Se trató precisamente de los titulados The one with Ross’s wedding: parte uno y parte dos (El de la boda, parte 1 y 2), cuando el paleontólogo se casa con Emily y dice por equivocación el nombre de Rachel en el altar.

El precio de los dos guiones en la subasta Hanson Ross

Los escritos se lanzaron a la venta a través de la casa de subastas Hanson Ross, ubicada en Royson, en Reino Unido, por un precio inicial de entre 700 y mil dólares. Los escritos fueron encontrados por un trabajador en un tacho de basura en Fountain Studios, en 1998, año en el que se estrenó la cuarta temporada. Sin embargo, prefirió guardarlos hasta hace unos meses, cuando decidió que era mejor que un fanático de la sitcom sea el apoderado de aquella reliquia.

Se subastaron los guiones de dos capítulos de Friends Hanson Ross

La subasta comenzó con 700 dólares, pero aumentó progresivamente hasta alcanzar una cifra de 28 mil dólares (más de 23 millones de pesos). “No puedo creer el resultado y el impacto que tuvo este hallazgo. Los postores se volvieron locos con estos guiones”, destacó Amanda Butler, jefa de operaciones de la firma Royston.