Friends, The Reunion: cómo y dónde ver el esperado especial

En estos días, con los espectadores acostumbrados a las plataformas de streaming y sus estrenos globales, pocos lanzamientos tienen el poder de atraer a todo el mundo con la fuerza de Friends: The Reunion, el especial dedicado a la popular sitcom que HBO Max estrenará pasado mañana. Claro que, como ya se sabe, esa fecha se aplica solo en los territorios donde el sistema de streaming ya es accesible y en aquellos que hicieron acuerdos con Warner para contar con el esperado programa. En el caso de la Argentina-y el resto de Latinoamérica-, la espera será más larga. El reencuentro de los amigos será el mejor argumento de promoción para la llegada de HBO Max al país que será, a finales de junio.

Trailer de la reunión de Friends

Los fanáticos de la comedia que se emitió por diez temporadas entre 1994 y 2004 tendrán que tener paciencia para ver a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc volver al estudio 24 de Warner Television -donde grabaron originalmente el ciclo-, para jugar junto a ellos una trivia sobre el programa, verlos sentados en el sillón del Central Perk para una entrevista con James Corden y ser testigos del reencuentro con otros actores que formaron parte del elenco como Tom Selleck y Maggie Wheeler, la inolvidable Janice.

Friends: The Reunion

Tanto se habló de este proyecto, que no es un retorno de la ficción sino un documental sobre el fenómeno popular generado alrededor de ella que ya lleva 27 años ininterrumpidos, que cada detalle sobre su contenido funcionó como catalizador de emociones y ansiedad para sus fanáticos y cierto escepticismo por parte de sus detractores. El hecho de que, según informó The Hollywood Reporter, cada uno de los seis amigos recibirá al menos 2,5 millones de dólares por su participación en el especial-el rumor inicial es que HBO les había ofrecido un millón a cada uno y que los seis rechazaron la oferta inicial-, avivó tantas conversaciones como las imágenes reveladas la semana pasada en el trailer del programa.

Captura del teaser del retorno de Friends

Para celebrar el estreno del documental que coincide con el primer aniversario de HBO Max, la plataforma organizó para mañana proyecciones exclusivas para fans e invitados especiales tanto en New York como en Los Ángeles. Y para honrar el tema de la sitcom, una vez que el especial esté disponible en HBO Max, el servicio también ofrecerá la posibilidad de compartirlo con amigos de manera virtual, una especie de fiesta de visionado que también tendrá presencia en Twitter con el hashtag #CentralPerkWatchParties.

Según consignó una nota de Variety, el desembarco de Friends: The Reunion, tendrá un canal de distribución específico según cada país. Así, pasado mañana en Canadá, país natal de Perry, el programa se verá en la plataforma Crave mientras que en el Reino Unido los derechos exclusivos los consiguieron el canal Sky y el servicio de streaming Now. En Asia se podrá ver a través de HBO Go mientras que en Australia estará disponible en la plataforma Binge.