La gira Gracias Totales Soda Stereo empieza hoy en Bogotá

La chilena Mon Laferte y el portorriqueño Draco Rosa son dos de los cantantes que acompañarán en vivo a Charly Alberti y Zeta Bosio esta noche, en Bogotá

Sebastián Espósito 29 de febrero de 2020 • 13:47

BOGOTA.-Adrián Taverna luce cansado pero muy satisfecho. El sonidista histórico de Soda Stereo toma sus cosas, saluda y lanza una humorada que resume un período de seis meses que hoy llega a su fin. Cuando este sábado por la noche los músicos salgan a escena y se enciendan las imponentes pantallas que serán grandes protagonistas de la gira Gracias Totales-Soda Stereo, el semestre de ensayos, producción y armado de un espectáculo multimedia que se preparó para jugar en las grandes ligas llegará a su fin.

Hoy, en El Campín de Bogotá, Charly Alberti y Zeta Bosio empezarán su tour de celebración de la obra de Soda, pero también la celebración de su amistad con Gustavo Cerati. Como dijo su sobrina Guada Mujica Cerati, él no se fue, sólo se volvió invisible. Y en el show que hoy empieza a rodar no sólo su presencia es constante por su aparición en las pantallas, los clásicos que desde ellas canta y los viejos VHS caseros que muestran sesiones de fotos, paseos turísticos y raros peinados nuevos, sino por los innumerables recuerdos que despierta y despertará entre el equipo de trabajo de la banda y el público.

En la noche previa, tras la prueba de sonido, la banda hizo una pasada general del show con las 19 canciones que integran la lista y con todos los aspectos de la puesta. Allí están en escena y ultimando detalles Charly Alberti (batería) y Zeta Bosio (bajo). Junto a ellos, dos guitarristas de estirpe dark que en los años 80 coincidieron en Fricción: Richard Coleman y Roly Ureta. El Zorrito Fabián Quintiero aporta sus teclados como lo hacía en Soda en aquella década, y el hijo de Zeta, Simón Bosio, suma su guitarra en algunos pasajes.

Aquí en Bogotá serán seis los cantantes que estarán en forma presencial (siete con Coleman) y los demás saldrán desde las pantallas. La colombiana Andrea Echeverri (Aterciopelados), la chilena radicada en México Mon Laferte, el portorriqueño Draco Rosa y los mexicanos Rubén Albarrán (Café Tacuba) y León Larregui (Zoé). Junto a ellos, Adrián Dárgelos.

La marca indeleble que dejó Soda en América Latina se observa aquí por la variedad de las voces participantes y por sus procedencias. El team argentino lo completan -en Bogotá, desde las pantallas- Benito Cerati, Walas (Masacre), Fernando Ruiz Díaz (Vanthra) y Gustavo Santaolalla; el de las voces latinoamericanas, el chileno y líder de Los Tres Álvaro Henriquez, el colombiano Juanes y la mexicana Julieta Venegas. El líder de Coldplay, Chris Martin, completa el elenco de cantantes.

"Yo vine a apoyarlos, a acompañarlos, y también a pasarlo bien con ellos", cuenta El Zorrito. "Hoy pensaba que cuando yo tocaba en Suéter, Charly y Zeta fueron a La Esquina del Sol a verme, y cuando terminó me dijeron: '¿Por qué no venís mañana a la sala de ensayo de Soda?'. Ellos dos me invitaron por primera vez a la sala y esta vez también fue así. Hay una analogía impactante para mí en eso", agrega el tecladista. En la mañana de sábado, a la hora del desayuno las sonrisas le ganan al cansancio. Hay satisfacción por el ensayo general y también expectativa por el debut.

"Esto es un show de Soda Stereo", comenta Rubén Albarrán, la voz de Café Tacuba. "Puedes pensarlo en un sentido espiritual, que sería como lo más profundo -agrega-. Estamos evocando a Gustavo. En un sentido más práctico, están sus composiciones y ahí está él. Por cualquier lado que los quieras pensar, ahí van a estar los tres Soda Stereo. Entonces es eso, celebrar que se reúnen". Y esa celebración está a punto de empezar.

La gira llegará a Buenos Aires el 21 y 22 de marzo, en el Campo de Polo. Previamente y tras el show de esta noche en Bogotá pasará por Lima, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México y Asunción. Luego de Buenos Aires seguirá por República Dominicana, Costa Rica, Panama y cuatro fechas en los Estados Unidos: Nueva York, MIami, Houston y Los Ángeles. El cierre tendrá lugar el 14 de mayo, en Santiago de Chile.