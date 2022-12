La Mosca: cómo surgió el hit de la selección, “Muchachos”, y por qué le dijeron que no a Qatar

escuchar

El 13 de agosto de 2014 Guillermo Novellis era uno más entre decenas de miles de cuervos festejando en el Nuevo Gasómetro la primera Copa Libertadores en la historia de San Lorenzo, cuando de repente lo sorprendió un homenaje inesperado: la hinchada empezó a cantar una canción de su banda, La Mosca. “¡Dale San Loré, queremos la Copa!”, entonaba su gente al ritmo de “Baila para mí”, y pensó que nunca iba a volver a vivir algo semejante. “Era lo máximo que me había pasado en la vida… pero esto superó todas las expectativas”, dice.

Cuando dice “esto” se refiere a que otra de sus canciones, “Muchachos, esta noche me emborracho”, se haya convertido en el himno de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Reformulado como “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” gracias a la versión que escribió posCopa América 2021 un docente llamado Fernando Romero, el tema contó con la bendición del mismísimo Lionel Messi, que en una entrevista contó que era el favorito del plantel. Con ese incentivo, La Mosca decidió volver a grabarla con la nueva letra para esta Copa del Mundo y el pueblo, contento con cada avance de la Scaloneta, la fue adoptando como banda de sonido de todos sus festejos. Hoy, con la final ante Francia asomando, Novellis sueña con dar el último paso de esta locura: cantarla frente a los jugadores y una multitud feliz, con el trofeo en las manos del Capitán.

-¿Cómo te enteraste de que un hincha le había cambiado la letra a “Muchachos” para dedicársela a la Selección? ¿Cómo te llegó eso?

-Eso estaba en las redes y me lo mandó mi yerno, Fernando, el novio de mi hija. Era una letra fantástica, emocionante. Después lo vi y después la gente de TyC Sports nos conectó a los dos, a mí y a Fernando, hicimos una entrevista juntos -creo que fue en el 3 a 0 con Bolivia, se grabó afuera de la cancha de River- y después empezó a pasar el tiempo y la canción se viralizó, sobre todo cuando la cantaron los muchachos en el micro. Ahí empezamos a pensar nosotros -sobre todo nuestro manager Santiago Ruiz- en que la debíamos grabar. Y por supuesto que estaba de por medio la letra, que era una letra nueva, así que Santiago y yo nos conectamos con Fernando y decidimos hacer una nueva una nueva canción basada en nuestra música y en su letra. A partir de ahí lo invitamos a grabar nuestro vídeo y a cantar la canción con nosotros y después nos fuimos de gira. Nos fuimos a México, a Colombia y a Puerto Rico, y la canción salió un viernes y el domingo salió una entrevista a Leo donde él la elige como su canción preferida entre todas las que cantaban los chicos de la selección.

-¿Qué te parece que tiene de especial la canción como para que se haya metido así en la gente?

-La canción es hermosa. La letra es emotiva. Es la Argentina: habla de derrotas, habla de victorias, habla de frustraciones, habla de Malvinas, de esperanza, de soñar, de tener ilusión, y a la gente se le metió en el corazón. Habla de Leo, habla de Diego en el cielo, habla de la familia -porque somos familieros: la familia de Leo es como nuestra familia, Antonela y los chicos son nuestra familia, porque los argentinos somos así- y la música está hermosa. La melodía la gente la sabía, la había escuchado alguna vez y se cantaba en la cancha, y la cantaba Racing, Independiente, el Atlético de Madrid, y todo fue una concatenación de eventos que llevaron a este lugar. Es fácil de explicar y muy difícil de comprender, pero está pasando.

La Mosca delante de la Basílica de Luján, con Argentina finalista Prensa

-Más allá de lo que dijo Lionel, ¿tuvieron contacto con alguno de los jugadores, con alguien de la Selección?

-No, para nada. Lo conocemos porque estuvimos en el cumpleaños de 20 de él el Rosario, nos contrató. Y después yo tuve un par de encuentros con él, que me lo crucé en Rosario y otra vez en Buenos Aires. Es divino, siempre muy atento, muy amable. Lo que sabemos es que había propuestas de llevarnos, pero tanto el cuerpo técnico como los jugadores querían máxima concentración para la competencia y que nada los distrajera, que estaban súper concentrados en los partidos. Así que la verdad que si nos das a elegir queremos estar acá, y ojalá podamos estar en el recibimiento. Es nuestro mayor deseo. Dios proveerá, no lo manejamos nosotros.

-La repercusión de algo que pasa en un Mundial es impresionante, llega literalmente a todo el mundo. ¿En qué rincones alejados del planeta vieron aparecer la canción? ¿Desde dónde los contactaron por esto?

-Recién me mandaron una nota del diario El País de España, argentinos me mandan desde Múnich en Alemania que se van a juntar el día del partido con 12 grados bajo cero y quieren que les mande un video para que lo pasen en la pantalla gigante, son 2000 argentinos. Me llamaron de toda Latinoamérica, hoy estuve en Telemundo… es un fenómeno mundial porque no sé cuántos millones de visitas tiene. Está el número uno en Spotify en Argentina y en el mundo porque yo creo que, menos los franceses, todo el mundo quiere que Messi y la Argentina sean campeón. Te juro que es lo que yo siento.

"Tocamos el cumpleaños de 40 de Maradona, nos contrató junto con Los Piojos y Luciano Pereyra. Te imaginás que estaba lleno de personajes. Eso fue en 2000", recuerda Guillermo Novellis Prensa

-¿Por qué lo habrá tocado tanto a Leo esta canción?

-Creo que la canción le gustó mucho a Leo porque ahí lo pone con Diego y siempre está esa malditas comparaciones que no deben existir porque son épocas distintas y personalidades distintas. Diego en el cielo, lamentablemente, en este primer mundial, y él acá en la tierra con esa misión para cumplir sus sueños. La canción nombra a don Diego y a Doña Tota. Yo digo: ¿se le ocurriría a un alemán hacer una canción nombrando a los padres de Beckenbauer? No. Eso es de argentino. Somos un pueblo exagerado, divinamente exagerado. Preguntale a Coldplay, a los Rolling Stones, a los Guns N’ Roses. Preguntame a mí, que estoy arriba un escenario y la gente quiere cantar más fuerte que yo. Es fantástico.

-¿Cómo se pone la gente cuando la cantan en los últimos shows que dieron?

-La cantamos el domingo en un lugar fantástico: en la plaza de Luján, frente a la Basílica. Se largó a llover y la cantamos abajo de la lluvia con toda la gente. Te juro que fue épico. Es hermoso cantarla con la gente, que ama la canción, ama a la Selección, ama a nuestro país, y esta es una canción que une.

-¿Viste el video que editaron con la canción y Diego viendo el video en un teléfono?

-Lo vi. Cuanto talento para hacer una cosa así. Emocionante. Somos así: muy creativos. Las publicidades argentinas ganaron premios en todo el mundo, hay una creatividad increíble en este país.

-A Diego también le gustaba La Mosca.

-Sí, tocamos el cumpleaños de 40, nos contrató junto con Los Piojos y Luciano Pereyra. Te imaginás que estaba lleno de personajes. Eso fue en 2000.

–No vamos a decir nada, pero qué sueño sería tocar “Muchachos” en una plaza llena de gente con los jugadores, ¿no?

-Ahora decimos “Feliz Navidad” nomás. Es nuestra copa y la de todos los argentinos: cantar todos juntos. Ojalá. Que esta canción se meta en el corazón de toda la gente para siempre: qué mejor regalo podemos tener nosotros como artistas.

Temas Mundial Qatar 2022