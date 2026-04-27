Beatrice Venezi: tras su despido, la directora de orquesta emitió un duro comunicado

Tras la entrevista de Beatrice Venezi con LA NACION, publicada el pasado 23 de abril, las repercusiones no tardaron en llegar. Designada para asumir la dirección musical del prestigioso teatro La Fenice de Venecia a partir de octubre de este año, Venezi, que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires como directora de las puestas de Pagliacci y Cavalleria Rusticana, expresó en diálogo con este medio: "No vengo de familia de músicos. Y esta es una orquesta en la cual los puestos se pasan prácticamente de padres a hijos". Estas palabras causaron malestar entre los miembros del teatro veneciano y desencadenaron dos hechos: el repudio de los trabajadores del prestigioso coliseo primero (“Profunda consternación”) y , finalmente, la decisión de las autoridades de despedir a Venezi del cargo que no llegó a asumir.

Este lunes, la directora de orquesta de 36 años emitió un comunicado. “Tomo nota de la declaración del superintendente Nicola Colabianchi y de la decisión de la Fundación Teatro La Fenice, la cual deberá ser aclarada en sus fundamentos y a la que se responderá como corresponde", señaló Venezi en el comunicado que difundió esta tarde el Corriere del Veneto, en una nota escrita por la periodista Alice D’Este.

Trabajadores y miembros de la orquesta del teatro de ópera La Fenice exigen la dimisión del superintendente Nicola Colabianchi y de la directora artística Beatrice Venezi, el 10 de noviembre de 2025, en Venecia Paola Garbuio - LaPresse

La directora aguardó a recibir una comunicación formal sobre la decisión de la Fundación Teatro La Fenice, la cual llegó este lunes. Una vez recibida, Venezi señaló: “Me reservo cualquier comentario sobre la ‘elegancia’ de las formas. Jamás le falté ni le voy a faltar el respeto a los trabajadores de ningún teatro, a diferencia del trato que recibí yo de los empleados de La Fenice en los últimos ocho meses”.

La directora de orquesta agregó que fue “difamada, calumniada y ninguneada por meses”. Con respecto a sus dichos en LA NACION, comentó que sus palabras fueron “distorsionadas y usadas políticamente. Expresé una idea específica y puntual que no daba lugar a malentendidos”, manifestó.

Venezi también se refirió a la supuesta “campaña de desprestigio” que vendrían sosteniendo contra ella en Italia “desde finales de 2025″. “En Italia, ser joven es una traba y ser mujer es un agravante. Mi éxito es el de una chica de provincia que se hizo de abajo, solita. Y eso, a la casta, no le gusta”.

Beatrice Venezi Juanjo Bruzza

Las repercusiones y el desenlace

“La Fundación Teatro La Fenice, a través de su titular Nicola Colabianchi, anuncia que decidió cancelar todas las futuras colaboraciones con la maestra Beatrice Venezi”, indicó ayer domingo la institución. “La decisión se tomó después de las reiteradas y graves declaraciones públicas de la Maestra, ofensivas y perjudiciales para el valor artístico y profesional de la Fundación Teatro La Fenice y su orquesta. Estas declaraciones, con las que no estamos de acuerdo en cuanto al fondo y las opiniones expresadas, son incompatibles con los principios de la Fundación y con la protección y el respeto que se deben a los miembros de la orquesta”, ahondó el texto.

El sábado, los primeros en alzar la voz fueron los trabajadores del teatro. “La RSU [Rappresentanza Sindacale Unitaria- del Gran Teatro La Fenice di Venezia, en nombre de todos sus trabajadores expresa su profunda consternación y decepción por las declaraciones realizadas por Beatrice Venezi en una entrevista con el diario argentino LA NACION, publicada el 23 de abril, en la que alega que los puestos en la orquesta veneciana se transmiten ‘de padre a hijo’. Estas son declaraciones graves, falsas y ofensivas que menoscaban la profesionalidad, el mérito y la dignidad de los profesores de la Orquesta La Fenice, profesionales del más alto nivel seleccionados exclusivamente mediante concursos públicos internacionales basados ​​en el talento y el rigor procesal. Ofender a los trabajadores y al público del teatro no solo constituye una falta de respeto institucional, sino un ataque directo a la propia identidad de nuestra Fundación".