Charly García fue dado de alta, a una semana de una cirugía de riñón

Siete días después de su operación de riñón, Charly García fue dado de alta y se encuentra en su casa desde el lunes. La operación, que era programada, se había realizado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Durante la última semana permaneció internado en una habitación común, donde quedó en observación y a la espera del alta que ocurrió recién pasado el fin de semana.

Tras esos primeros días, Tato, su asistente personal, aseguró en un mensaje enviado al programa LAM, que Charly había sido sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía donde se extirpa parte del riñón, que fue exitosa.

Más tarde, en diálogo con LA NACION, la familia del músico comentó que el artista estaba “súper”. De muy buen ánimo, Charly ya le manifestó a los suyos que quería regresar a su casa. “Está bien y no se sabe aún cuándo le darán el alta”, señalaron. Y por la cercanía con el fin de semana, pensaron que podría ser después, como efectivamente ocurrió ayer.

Los médicos aseguraron que todo había resultado sin complicaciones. Incluso se emitió un comunicado para llevar tranquilidad sobre la salud del artista. “Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el IADT. La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, escribieron sus familiares. “Para llevar tranquilidad es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.

Durante los últimos años, García abandonó su vida que era, exclusivamente, intramuros, para socializar. Además, recibió varios homenajes. Se inauguró la “Esquina Charly García” como corolario de una serie de tributos citadinos que comenzaron en Nueva York, varios años atrás, al distinguir el lugar donde existió el mural de la tapa de su disco Clics Modernos. Además, su cumpleaños de 2025 se convirtió en una gran peregrinación de fans, de todas las edades, hasta la puerta de su casa.

En el cumpleaños 74 de Charly García la gente se acercó a la puerta de la casa (Santa Fe y Coronel Diaz) Soledad Aznarez

También recibió los mejores galardones: fue declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires y recibió en premio Konex de Brillante. Y tal vez lo más llamativo, luego de haber sido una estrella de rock a tiempo completo, es que se lo vio convertido en un habitué de recitales, como si fuera un fan más de músicos a los que ha admirado, a lo largo de los años. De Chrissie Hynde a Gilberto Gil, de Sting a Andy Summers, en primera fila, o saludando a los protagonistas de esas noches, en camarines.

"Una salida por Buenos Aires con el jefe", escribió Rosario Ortega a la hora de mostrar su paseo junto a Charly García

Recientemente fue visto en uno de los shows de la banda AC/DC en el estadio Monumental. Las imágenes fueron compartidas por Fabián “Zorrito” Quintiero. Previamente, en enero, Rosario Ortega, hija del cantante Palito Ortega, lo había retratado en una salida cotidiana por Buenos Aires. “Una salida por Buenos Aires con el jefe”, escribió la artista al difundir la escena musicalizada con un tema de Steely Dan.