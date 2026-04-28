Ed Sheeran vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

El músico pelirrojo más famoso del mundo no para de batir récords musicales con su más reciente álbum, Play. Y ahora, a 7 años de su última visita al país, Ed Sheeran anuncia un show para el 29 de noviembre en el estadio de Huracán, en el marco de su gira LOOP Tour. El recital forma parte del último tramo de la gira latinoamericana, que concluirá el 5 de diciembre en Brasil.

Las entradas podrán adquirirse en el sitio de Livepass, donde habrá una preventa exclusiva para clientes del BBVA Francés desde el lunes 4 de mayo a las 12. Por otro lado, la venta general comenzará el martes 5 de mayo a las 12.

Ed Sheeran regresa a Buenos Aires este año Índigo Press

Tras recibir un gran apoyo del público argentino, el artista, uno de los más exitosos compositores de la actualidad, decidió que era hora de regresar tras sus celebrados conciertos en el Luna Park en 2015 y en el Estadio Único de La Plata en 2017, donde fue ovacionado por 50.000 personas. La última vez que estuvo Sheeran en el país fue en 2019: en febrero de ese año se presentó en el Campo de Polo y cantó para 45 mil personas y unos meses más tarde regresó al país con una visita de perfil bajo y disfrutó de incógnito de unos días de ocio en Buenos Aires y en Ushuaia.

Después de una primera visita en abril de 2015, cuando cantó con la camiseta de fútbol argentina puesta y llenó el Luna Park en dos ocasiones, el ídolo volverá a presentarse en la Argentina Índigo Press

A sus 35 años años, Ed Sheeran se posiciona como uno de los cantantes más exitosos de su generación, con cuatro premios Grammy y hits como “Photograph”, “Shape of You” y “Thinking Out Loud”, que acumulan millones de reproducciones. Pero, a pesar de la fama y el reconocimiento, elige llevar una vida reservada, privada y principalmente desprovista de un teléfono celular, algo que para muchos es inconcebible. En una reciente entrevista, el músico dejó a todos atónitos al revelar la decisión que tomó con respecto al uso de la tecnología y dejó una reflexión basada en su propia experiencia por la que lo llenaron de aplausos.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El precio de las entradas para disfrutar del show del artista depende del sector y de la ubicación:

Campo trasero: 125.000 pesos argentinos.

Platea: 190.000 pesos argentinos.

Platea media: 250.000 pesos argentinos.

Mapa de precios de Ed Sheeran en la Argentina Índigo Press

Campo delantero derecho: 275.000 pesos argentinos.

Campo delantero izquierdo: 275.000 pesos argentinos.

Platea preferencial: 280.000 pesos argentinos.