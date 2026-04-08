La “revolución” de Ástor Piazzolla: el encuentro con Gardel que le cambió la vida, sus años con Troilo y su mito

La herencia italiana de Ástor Piazzolla. El nacimiento en Mar del Plata, la ciudad que lo marcó para siempre. Sus padres y sus noninos. Sus viajes de ida y vuelta y sus estadías infantiles en el Little Italy de Nueva York donde hizo sus primeros pasos con la música y con el bandoneón. Esa pierna defectuosa con la que nació y que lo tuvo a maltraer durante una parte de su vida. Su acercamiento a Carlos Gardel, justamente en Manhattan, con aquella estatuilla que había hecho su padre para entregarle al cantor. Esa relación con el Morocho que se hizo más cercana como que hasta llegó a invitarlo a participar en su película El día que me quieras y a girar luego con él por Centroamérica (afortunadamente para Ástor, sus padres no lo autorizaron, porque si no hubiera muerto junto a Carlitos en aquel espantoso accidente aéreo de Medellín).

Sus luchas internas por ser un músico clásico y trabajar desde el piano en obras de cámara y sinfónica. Su pelea personal juvenil con el tango y con el bandoneón. Su idolatría y posterior amistad con Aníbal Troilo, con quien trabajó como músico de su orquesta y como arreglador algo atrevido. Sus amores, sus mujeres, su familia. Sus clases con Alberto Ginastera y su “revelación” final como el gran músico popular que fue después de la beca que ganó para estudiar con Nadia Boulanger en París y los consejos de esa maestra. Sus peleas para hacerse paso en el mundo de un tango que lo veía a la vez con antipatía, desconfianza, admiración, envidia y respeto (“Nos hizo estudiar a todos”, dijo alguna vez Osvaldo Pugliese). Sus quintetos, sus dos octetos (ambos innovadores, aunque diferentes), su noneto, aquella orquesta típica del 46 posterior a Troilo, sus composiciones clásicas, su amor por Bach y por ciertas expresiones del jazz, su relación y sus registros con Gerry Mulligan, Gary Barton, Milva, Pichuco, Pugliese, Roberto Goyeneche, Amelita Baltar, Horacio Ferrer y tantos más, como con los grandes músicos que pasaron por sus conjuntos. Su operita “María de Buenos Aires”, que le costó sudor y lágrimas en su momento y quedó en la historia del siglo XX como uno de sus mayores hitos. Su abundante trabajo como musicalizador para el cine.

Imagen de la película El día que me quieras, con Carlos Gardel y Tito Lusiardo y el pequeño Ástor como canillita

De todas esas cosas y de unas cuántas más habla Ástor Piazzolla. Música en estado de revolución, el libro que editó Editorial Planeta con la firma de Marcelo Gobello, escritor, periodista colaborador de LA NACION y estudioso por décadas de la música y la vida del marplatense. A esta altura de la historia, cuando pasaron 115 años de su nacimiento y casi 34 de su prematura muerte en Buenos Aires, después de una trombosis que se le produjo viviendo en París, hay mucho escrito sobre este artista enorme. Su figura, su música, su nombre están presentes en las carteleras y los programas de todo tipo de artistas, de un modo que Piazzolla jamás hubiera imaginado. Y se fueron también acumulando libros, artículos, estudios y hasta congresos sobre su vida y su obra.

Escritores e investigadores como Carlos Kuri, María Susana Azzi, Omar García Brunelli, Diego Fisherman y Natalio Gorín hicieron aportes fundamentales que se suman a lo hecho por Diana y Daniel Piazzolla, sus dos únicos hijos, u Oscar López Ruiz, quien fuera su guitarrista en varios momentos. Con todo eso sobre su espalda, Gobello supo construir un libro diferente, con muchísima información, con mucho de propia cosecha, con un lenguaje llano que apunta por igual a músicos, musicólogos o público en general. Y lo hizo desde su oficio y profesionalidad, pero sin esconder jamás la admiración infinita que tiene por el bandoneonista.

Gobello no es precisamente un debutante en estas lides. Su currículum, además de su labor cotidiana como periodista gráfico, difusor radial, gestor cultural con algunos cargos muy importantes o miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, da cuenta de una treintena de libros anteriores sobre distintos aspectos del rock, del tango y de otras músicas; y varios de ellos con ediciones internacionales en Europa o los Estados Unidos. Pero sin dudas, con este trabajo alcanza uno de los momentos más altos de su historia profesional.

Daniel y Astor Piazzolla en Nueva York

Como valiosos bonus tracks, el libro ofrece la posibilidad de acceder a una selección de músicas de distintos momentos de Piazzolla, una entrevista al músico realizada por Juan Carlos Licastro en 1976 que debió escucharse en Radio Municipal -y no pudo ser porque la radio fue intervenida por la dictadura militar-, unas palabras iniciales del guitarrista norteamericano Al Di Meola y de la última esposa de Ástor, Laura Escalada, y un texto de Daniel Piazzolla, el hijo menor que falleció hace muy poco tiempo.

Ástor Piazzolla. Música en estado de revolución es un libro imprescindible para cualquiera que quiera saber más y más profundamente sobre la vida y la obra de ese artista único. Y tiene una maravillosa cualidad: puede ser interesante por igual para quienes ya han visitado otros libros anteriores o para quienes jamás hayan ingresado en una biografía fascinante. Puerta de entrada a Piazzolla o broche de oro para acomodar datos que pueden andar dispersos. Un trabajo necesario.