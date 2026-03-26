John Malkovich fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires distinguió este jueves al actor, director y productor estadounidense John Malkovich como Huésped de Honor.

El reconocido artista llegó al país para presentar El Infame Ramírez Hoffman, una puesta basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño que combina literatura, música en vivo y actuación, y tendrá una única función este viernes en el Teatro Ópera. El actor estará acompañado por tres músicos que interpretarán obras de Astor Piazzolla y Antonio Vivaldi, entre otros.

John Malkovich fue declarado Huésped de Honor por la Ciudad de Buenos Aires Prensa GCBA

“La visita de John Malkovich en Buenos Aires tiene un valor enorme. Inspira a quienes están empezando, desafía a quienes ya tienen trayectoria y en definitiva, nos enriquece a todos como comunidad”, dijo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, al distinguir al actor en el teatro Alvear.

“John, hace muy poco dijiste que te atraen las ciudades de imperios perdidos. Bueno, acá tenemos una frase muy conocida: ‘Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió’. Lo que sí existe es el ritmo porteño: nuestra pasión, vivacidad y nostalgia que, como bien decís, se expresan quizás de manera única en el tango. Esto es Buenos Aires: la ciudad más linda del mundo. Queremos que te sientas como en casa. Y ojalá que esta obra sea una experiencia que nos marque a todos”, agregó Macri.

Por otro lado, en una charla frente a más de 800 personas, entre estudiantes, representantes del BAFICI e invitados especiales, el actor anticipó: “El infame Ramírez Hoffman describe al personaje principal, un cadete de la Fuerza Aérea chilena. Es una historia de ficción donde se narra la vida de quien escribía poemas en el cielo; alguien obsesionado con la literatura y que, en esta historia, fue una persona muy influyente en el régimen de Pinochet”.

John Malkovich fue declarado Huésped de Honor por la Ciudad de Buenos Aires Prensa GCBA

Malkovich nació el 9 de diciembre de 1953 en Christopher, Illinois. Participó en más de 70 películas, como Relaciones peligrosas y ¿Quieres ser John Malkovich?. Trabajó con Steven Spielberg y Clint Eastwood, y dirigió óperas y montajes teatrales en escenarios de todo el mundo. Fue nominado al Oscar y distinguido con premios como el Molière y el Evening Standard a mejor director. También hizo un espectáculo escénico en torno al prólogo de Ernesto Sábato para el Nunca Más, con el que reafirmó su interés por los derechos humanos.

Una estrella suelta en Buenos Aires

En su primer día en la ciudad de Buenos Aires, el protagonista de ¿Quieres ser John Malkovich? cenó en la reconocida parrilla de Palermo, Don Julio. Allí compartió la mesa con el jefe de gobierno porteño y su pareja, María Belén Ludueña. Además estuvieron presentes el actor y cantante Germán Tripel y el productor Diego Kolankowsky.

John Malkovich en Argentina Prensa GCBA

También acompañaron al actor en la comida, su manager Irina Basenko; su abogado, Marc Olivier; la pianista y cocreadora del espectáculo que viene a presentar Malkovich, Anastasya Terenkova, y dos de los artistas que lo acompañan en la obra, el violinista Andrej Diclov y el bandoneonista argentino, Fabrizio Colombo.

El sábado por la mañana, recorrió el trayecto desde la Recoleta hacia el centro de la ciudad y luego, junto a Anastasya y los músicos, visitó el Obelisco para observar Buenos Aires desde su cúpula. En ese momento Malkovich expresó: “Me siento muy atraído por la melancolía del tango y Buenos Aires que son uno solo“.

John Malkovich en el Obelisco Prensa GCBA

Luego, fueron recibidos por la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y por el director del Teatro Colón, Gerardo Grieco, para una visita integral por el teatro que incluyó la Sala Principal, el escenario, el Salón Dorado, salas de ensayo y camarines.

Malkovich llegó el jueves 19 a Buenos Aires para encarar dos jornadas de ensayo en la Fundación Beethoven y pasear por la ciudad. Esta semana, viajó a Santiago de Chile, donde dio dos funciones de su espectáculo, y regresó a la Argentina el miércoles al mediodía.

El actor, durante su visita al Colón Prensa GCBA

En El infame Ramírez Hoffman, el actor asume el rol de narrador y protagonista durante 90 minutos, acompañado por un trío musical integrado por la pianista franco-rusa Terenkova, Bielow y Colombo. El repertorio incluye obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, que forman parte central del relato.

La obra reconstruye la figura de Ramírez Hoffman, un aviador y poeta que escribe versos en el cielo mientras participa del aparato represivo de la dictadura chilena. A través de una parodia oscura, el espectáculo expone a un personaje que pretende justificar la violencia en nombre del arte y plantea una pregunta incómoda: ¿Puede la creación artística situarse por encima de la ética? La pieza dialoga con la memoria política latinoamericana y con el impacto del terrorismo de Estado.

En una entrevista con LA NACION, el actor había explicado su motivación para recorrer el mundo con esta obra: “Ese es mi trabajo, ese es mi interés. Crecí en el teatro y en los últimos veinte años le he dedicado gran parte de mi tiempo a realizar colaboraciones con música clásica en producciones que van desde lo teatral o la ópera hasta proyectos que combinan prosa y música, como este. Es una forma que no existía y que encuentro muy interesante. Disfruto profundamente esa confluencia entre la música y la palabra escrita, esa forma en que ambos lenguajes se entrelazan”.