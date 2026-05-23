Murió Dick Parry, el inconfundible saxo de Pink Floyd, a los 83 años

Dick Parry, responsable de algunos de los solos de saxo más memorables de la historia del rock, gracias a su colaboración con Pink Floyd y su amistad de toda la vida con David Gilmour, falleció el viernes a los 83 años, informaron medios como Variety.

Su participación dejó melodías grabadas a fuego en los álbumes The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. Basta recordar canciones como “Money” y “Shine On You Crazy Diamond”, para reconocer su toque tan especial.

Uno de los que anunció su fallecimiento fue el propio Gilmour, en redes sociales, durante la tarde del viernes. “Mi querido amigo Dick Parry falleció esta mañana. Desde los 17 años he tocado en bandas con Dick como saxofonista, incluyendo Pink Floyd. Su sensibilidad y su timbre hacen que su forma de tocar el saxo sea inconfundible, un sello de enorme belleza conocido por millones y que es una parte fundamental de canciones como ‘Shine On You Crazy Diamond’, ‘Us and Them’ y ‘Money’”, reconoció el guitarrista.

“Tocó en la última banda que tuve, que incluía a [el ex tecladista de Pink Floyd] Rick Wright, para la gira On An Island [en 2006] y en Live 8 con Pink Floyd [el único concierto de reunión completa de la banda, en 2005]”.

Gilmour concluyó su breve y emotivo mensaje con una introducción a un montaje fotográfico que mostraba la larga historia de amistad entre él y Parry, oriundo de Suffolk.

Entre los otros proyectos en los que participó Parry se encuentra el álbum The Division Bell de 1994, grabado tras la separación entre Gilmour y Roger Waters, que incluía su inconfundible sonido de saxofón en “Wearing the Inside Out”. Ese mismo año, Parry también salió de gira con la recién reformada Pink Floyd. Anteriormente, había estado de gira con el grupo desde 1973 hasta 1977.

Dick Parry y Roger Waters Heilemann

Parry era famoso entre algunos fans por tocar dos saxofones a la vez en el escenario, alternando entre barítono y tenor durante su solo de “Shine On You Crazy Diamond”.

En 1994, Gilmour habló sobre la posibilidad de que Parry regresara para el álbum y la gira de ese año. “Recibí una tarjeta de Navidad de Dick [Parry], a quien no veía desde hacía años. Había dejado el saxofón por completo y creo que estaba desempleado, viviendo en un pueblo cerca de Cambridge, sin hacer nada”, dijo.

“Sabía que hacía años había vendido sus saxofones y se había dedicado a herrar caballos. Al parecer, también había dejado ese oficio y se había comprado otro saxofón hacía un año o así. Me acababa de mandar una tarjeta de Navidad… Lo llamé para preguntarle cómo estaba. Me estuvo hablando del saxofón y yo había estado pensando en qué hacer con él en la gira, porque no íbamos a necesitar mucho, pero sí algo. Le pregunté si le apetecía hacer una audición para la gira, para ver si aún conservaba su técnica, y me dijo que creía que tocaba mejor que nunca. Así que lo llevé al barco para que hiciera una pequeña audición”. Tocó unas tres frases y Bob [Ezrin] y yo dijimos: “Todavía lo tiene. Olvídense de las audiciones. A ver si podemos incluirlo”. La única que se nos ocurrió que sería realmente apropiada para el saxofón fue “Wearing the Inside Out”, así que lo pusimos a tocar. ¡Y vaya! Tiene ese sonido. Es fantástico. Se reconoce al instante. Así que también está de gira con nosotros", contaba en aquel tiempo.