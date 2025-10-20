La tristeza de Limp Bizkit por la muerte de Sam Rivers, su histórico bajista

Sam Rivers, bajista del grupo norteamericano de nü metal y rap metal Limp Bizkit, murió este fin de semana a los 48 años. “Perdimos a nuestro hermano”, lamentó Fred Durst, líder de la banda, en un homenaje que realizó en su perfil de Instagram donde no solo habló de las habilidades de su compañero, sino que, además, recordó el día en el que nació la mítica banda.

A través de un emotivo video, el cantante de la banda se refirió a la temprana partida de su amigo y cofundador de Limp Bizkit. “Sam es una leyenda, un superdotado. Una persona increíblemente dulce y maravillosa”, resaltó. De inmediato, con un tono intimista y la mirada fija en la cámara, le contó a sus seguidores cómo fue su primer encuentro con Rivers.

Sam Rivers durante un show de Limp Bizkit en el Lollapalooza de, 2021 en la ciudad de Chicago Kevin Mazur - Getty Images North America

“¿Sabés cómo lo conocí? Había puesto un par de iteraciones de una idea de una banda que estaba tratando de que suceda, en Jacksonville, Florida. Tenía una idea, y una visión para este tipo particular de estilo y sonido. Simplemente no pude hacerlo bien y entonces decidí que iba a salir y encontrar a los jugadores indicados para hacer esto. “, rememoró.

“Entré en un pequeño bar, pub, donde una banda tocaba en Jack’s Beach que se llamaba Pier 7, y allí estaba Sam en el escenario con su banda, matándose en el bajo. ‘Dios mío, este tipo es increíble’, pensé, y mi mente dijo: ‘tenés que empezar con él’”, continuó el relato.

Durst explicó que en ese momento no sabía a quién iba a conocer primero para terminar de darle forma a la banda que tenía en mente, hasta que lo vio a Rivers. “No sabía si sería el baterista o el bajista. Pero era el bajista. Vi tocar a Sam y me quedé impresionado. Estaba tocando un bajo de cinco cuerdas, nunca antes había visto a alguien hacerlo y Sam lo hacía tan bien y suave. No podía escuchar nada más que lo que Sam hacía con el bajo. Me acerqué a él después del show y le dije: ‘sos increíble’. Le conté que tenía una idea para una banda que quería formar, que me gustaría que él estuviera y me dijo: ‘estoy adentro’. Me sorprendió. Así fue como las cosas empezaron a juntarse”, relató con nostalgia.

Después de ese encuentro, ambos músicos comenzaron a juntarse a tocar e improvisar mientras Durst intentaba completar el grupo. En ese momento, Rivers le habló de John Otto, su primo baterista, quien fue el siguiente músico en sumarse a la flamante banda. “Entre John y Sam había algo mágico”, rememoró, y aseguró que fue allí cuando se dio cuenta de había encontrado lo que buscaba y que Sam podía hacer cualquier cosa que él le pidiera e incluso la podía hacer sonar mejor de lo que imaginaba.

En el extenso video, Dunst reveló además que compartía con Rivers el amor por la música grunge, las bandas Mother love bone, Stone temple Pilots y Alice in chains y el movimiento que tuvo lugar en Seattle. “Tenía esa capacidad para sacar una hermosa tristeza de la base, algo que nunca había escuchado. La forma en que tocaba los acordes... tenía tanto talento”, subrayó. “Es tan trágico que no esté aquí ahora”, lamentó sin poder explicar el sentido de su partida. “Lloré litros y litros de lágrimas desde ayer, y pienso ‘dios, Sam es una leyenda´“, sostuvo, y repasó los últimos momentos que compartieron, durante una gira. ”Sam estaba realmente muy feliz", explicó. “Donde quiera que esté ahora, está sonriendo y pensando: ´Lo hice´”.

Limp Bizkit sobre el escenario

“Se fue el primer chico que entró y ayudó a que este sueño se haga realidad. No lo pensó dos veces”, subrayó en relación a la mítica banda. “Yo tenía 25, el 18 y tenía ese fuego y ese talento. Yo solo sabía que era muy afortunado de tenerlo en mi vida, y estoy muy agradecido de haber compartido parte de este viaje con él”, sumó. Sobre el final del video, sin poder ya contener las lágrimas, Durst agradeció al público, manifestó su amor por su desparecido compañero y apagó la cámara.

La noticia de la muerte del célebre bajista, quien falleció el pasado sábado, la dieron a conocer los mismos integrantes de la banda. Hata el momento, no se reveló dónde murió Rivers ni las circunstancias de su partida. Tenía 48 años.

Según publicó el portal de la CNN, Rivers padecía una enfermedad hepática producto de su consumo excesivo de alcohol. El bajista dejó la banda en 2015, recibió un trasplante de hígado y tres años después volvió a reunirse con Limp Bizkit.