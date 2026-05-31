Murió Dorita Burgos, actriz y vedette de la época de oro de la revista porteña

La Asociación Argentina de Actores comunicó esta mañana la noticia de la muerte, a los 90 años, de la talentosa vedette, actriz, cantante y bailarina Dorita Burgos, artista sumamente querida entre sus colegas que fue parte de un momento clave del humor, la picaresca, el género revisteril y de programas en la pantalla chica y películas que marcaron una época.

Su nombre real era Dora Pietrantueno. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1935 y, a lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las figuras representativas del teatro de revista durante la década del 60, período de oro del género en el cual se destacó junto a otras mujeres fatales como Alicia Márquez, Susana Brunetti, Egle Martin, Thelma Tixou, Zulma Faiad, Norma y Mimí Pons, Ethel y Gogó Rojo, Moria Casán y las dos Nélidas: Roca y Lobatto.

Pero además de su reconocida labor como vedette, “se destacó por sus sólidas condiciones actorales, desarrollando una extensa trayectoria en la comedia”, como apunta el comunidado de la entidad gremial.

Dorita Burgos fue vedette de grandes espectáculos de la revista porteña y de ciclos televisivos que hicieron historia

Integró además el elenco de numerosas comedias junto a quien fuera su esposo, el actor cómico Don Pelele, otra figura clave de la revista porteña. A lo largo de su carrera se presentó en salas emblemáticas como los teatros Maipo, El Nacional, Tabarís y Cómico, en donde compartió escenario junto a otras figuras de la época, como Pepe Arias, Niní Marshall, Tato Bores, Mirtha Legrand, Alfredo Barbieri, Pedro Quartucci, Adolfo Stray, Egle Martin y Juan Carlos Mareco, entre otros.

Entre los espectáculos teatrales de los que formó parte se encuentran Ni Militar, ni Marino…; El Presidente Argentino, Nerón cumple, Hay que cambiar los botones…!, ¡Chorros de petróleo!, Volverán las oscuras golondrinas, Buenos Aires de seda y percal, Escándalo en Mar del Plata, Los coristas rebeldes, Arriba las polleras, La revista del tango y La virgencita de madera, entre una larga lista de títulos que llevan la impronta de otros tiempos.

En televisión integró los elencos de Viendo a Biondi, con Pepe Biondi; La tuerca, aquel recordado ciclo que protagonizó Tincho Zabala; El Show de Pinocho, Ciclo de Myriam de Urquijo, Las travesuras de Don Pelele, Beto Rockefeller, Revista de revistas, El Sangarropo, El tango del millón y Los Campanelli.

En televisión fue parte del programa Los Campanelli, la historia de esa familia que dominaba la audiencia de los domingos de finales de los años 60 y principios de los 70

Este último ciclo semanal fue un clásico de los domingos a la hora del almuerzo de finales de los años 60 y comienzos de los 70. “No hay nada más lindo que la familia unita“, sentenciaba con itálico acento don Carmelo, el líder de Los Campanelli en la canción de la presentación de la ficción en tiempos de televisión en blanco y negro.

Del elenco formaron parte Tito Mendoza, Carlos Scaziotta, Edda Díaz, Claudio García Satur, Gloria Montes, Alberto Anchart, Menchu Quesada, Santiago Bal y Tino Pascani, entre otros. En esa tira semanal, Dorita Burgos hacía de la esposa del funebrero Alberto Anchart. Fue tal el éxito de ese programa que se emitió entre 1969 y 1974 que tuvo su versión en el cine, en 1971, como El veraneo de los Campanelli, que dirigió Enrique Carreras y contó con guion de Jorge Basurto, Juan Carlos Mesa, Oscar Viale y Héctor Maselli. Un año más tarde se estrenó en el cine El picnic de los Campanelli.

En la pantalla grande, Dorita Burgos también fue parte de las películas Villa Cariño, Villa Cariño está que arde y Los caballeros de la cama redonda, títulos de tono picaresco que dirigió Gerardo Sofovich y marcaron el inicio de exitosas películas que protagonizaron Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

El canto fue otra las facetas de Dorita Burgos

Su presencia en los grandes escenarios de los templos teatrales de la revista junto a su dominio del canto, el baile y a actuación convirtieron a esta señora en una de las figuras claves de su época.